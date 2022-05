Giám sát, phản biện thúc đẩy sự phát triển

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mới đây, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết rất ấn tượng với kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội của tỉnh Thanh Hóa, nhất là hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và phê duyệt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội làm cơ sở để thực hiện. Đây là cách làm hay, cần được nhân rộng.

Xác định thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội sẽ góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý xã hội và chất lượng cuộc sống Nhân dân, trong những năm gần đây Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong cách làm.

Theo đó, việc giám sát được thực hiện với phương châm thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, góp phần nâng cao chất lượng, tính thực tiễn và khả thi của các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh trong quá trình thực hiện. Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), từ năm 2013 đến năm 2021, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 7.110 cuộc giám sát độc lập; phối hợp tham gia 9.458 cuộc giám sát. Các cuộc giám sát đã tập trung vào việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, các chính sách bảo trợ xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đất đai, quy hoạch...

Đây đều là những vấn đề được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Thông qua giám sát, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vụ việc vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, góp phần vào việc xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn, giảm các vụ ngộ độc thực phẩm, nâng cao hơn một bước sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, trong hai năm qua việc giám sát của MTTQ đã giúp minh bạch, hiệu quả hơn việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ và ngân sách các địa phương, góp phần vào thành công chung của công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Đối với nhiệm vụ phản biện xã hội, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên đã tiến hành phản biện 1.745 dự thảo văn bản của cấp ủy, các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp, tập trung vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế, chính sách về kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương. Qua đó góp phần làm rõ sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản; sự phù hợp của văn bản với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn tại địa phương; tính đúng đắn, khoa học và khả thi của văn bản; dự báo tác động của cơ chế, chính sách tới sản xuất, đời sống của Nhân dân, lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp... Việc phản biện giúp cho chính sách sau khi ban hành phát huy tác dụng trong thực tiễn đời sống.

Làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội không những thể hiện được vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, còn thể hiện sự đóng góp vào dân chủ xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Điều đó đã được MTTQ và tổ chức thành viên trên địa bàn Thanh Hóa thực hiện rất hiệu quả. Tinh thần, trách nhiệm đó rất cần được phát huy, nhân lên, để MTTQ tiếp tục làm tốt hơn vai trò của mình, trở thành một kênh giám sát, phản biện hữu hiệu, quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần tạo minh bạch xã hội, thúc đẩy tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Tuệ Minh