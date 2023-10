Gặp mặt nhân 40 năm thành lập Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thanh Hóa

Chiều 13/10, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023); 40 năm thành lập Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Thanh Hóa (1983 - 2023).

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh; các đồng chí nguyên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố qua các thời kỳ...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm ngành kiểm tra Đảng; 40 năm thành lập UBKT Đảng ủy Công an Thanh Hóa. Theo đó, suốt chặng đường 75 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, ngành kiểm tra của Đảng đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cách mạng qua các thời kỳ.

Đối với UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa, kể từ khi ra đời vào năm 1983 đến nay, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa, chức năng, nhiệm vụ của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã từng bước được hoàn thiện. Mặc dù còn khó khăn về lực lượng cũng như điều kiện hoạt động, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an tỉnh, các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng luôn tuyệt đối tin tưởng và chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh giao phó.

Ngày 8/3/2021, thực hiện Quyết định số 10656/QĐ-BCA ngày 17/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Thanh Hóa chính thức được thành lập trở thành một đơn vị độc lập tương đương cấp phòng. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của cơ quan UBKT Công an tỉnh. Đồng thời cũng khẳng định vị thế, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay.

Sau hơn 2 năm thành lập, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, sự hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên, sự phối hợp của các đơn vị Công an trong tỉnh, Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Thanh Hóa đã thường xuyên quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ đối với các tổ chức đảng trực thuộc và Đảng bộ Công an cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát không ngừng được củng cố, kiện toàn đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Chất lượng kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên cấp cơ sở được nâng lên rõ rệt; công tác thi hành kỷ kuật đảng bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định.

Chỉ tính từ 2021 đến nay, UBKT Đảng ủy Công an Thanh Hóa đã tham mưu, phối hợp tổ chức kiểm tra đối với 57 lượt tổ chức đảng và 563 đảng viên; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 50 tổ chức đảng và 330 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vì phạm đối với 10 tổ chức đảng và 37 đảng viên; xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với 22 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm...

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ và thực hiện quy chế, quy trình công tác, từ đó chấn chỉnh, khắc phục và củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần quan trọng vào việc tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của các thế hệ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Công an Thanh Hóa. Đồng chí nhấn mạnh: Những thành tích của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã góp phần tích cực trong việc đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống; giúp cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên nâng cao ý thức tự giác, tích cực tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Công an Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, chú trọng kiện toàn Cơ quan UBKT đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; lựa chọn đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải không ngừng nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể.

Nhân dịp này, có 12 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”; 3 tập thể, 11 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Đình Hợp (CTV)