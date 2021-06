Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển và phòng chống bão số 2

Nhận được thông tin về một số ngư dân ở phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đang khai thác trên biển bị nạn và trôi dạt trên biển, đang ở trong vùng nguy hiểm của cơn bão số 2, ngay sáng sớm 13-6, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trực tiếp vào chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại thị xã Nghi Sơn.

Cùng đi có đồng chí Lê Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo thị xã Nghi Sơn.

Trong những này gần đây, trên vùng biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, chiều 12-6 mạnh lêm thành cơn bão số 2 và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thanh Hoá. Ngay từ khi hình thành áp thấp nhiệt đới và đặc biệt khi trở thành cơn bão số 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành công điện về công tác phòng chống bão số 2, yêu cầu tất cả các địa phương, các lực lượng chức năng phải kêu gọi tàu, thuyền, bè, mảng đang đánh bắt ngoài biển về nơi tránh trú bão an toàn. Đến 19 giờ ngày 12-6-2021, UBND tỉnh đã ra lệnh cấm biển. Đến 22h ngày 12-6, cơ bản các tàu, thuyền, bè, mảng trên địa bàn tỉnh đã trở về nơi tránh trú bão an toàn, chỉ riêng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 2 bè mảng của ngư dân phường Hải Hòa chưa về đến nơi an toàn, tỉnh đã chỉ đạo các thường xuyên liên lạc để nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, vào sáng sớm 13-6, hai ngư dân ở trên 2 bè mảng mất liên lạc, người nhà đã tự ý đưa tàu, bè ra tìm kiếm trong điều kiện không an toàn.

Ngay sau khi đến thị xã Nghi Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến cảng cá Lạng Bạng và Hải đội 2 trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh để kiểm tra và nghe các lực lượng chức năng báo cáo tình hình và đề xuất những phương án tìm kiếm cứu nạn.

Với tinh thần khẩn trương “bảo vệ tính mạng của ngư dân là trên hết”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã yêu cầu thị xã Nghi Sơn và các lực lượng chức năng khẩn trương điều động tàu thuyền tìm kiếm cứu nạn, duy trì thông tin liên lạc, xác định vị trí để cứu nạn đối với những ngư dân đang gặp nạn trên biển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động ngay tàu chiến đấu ra biển để tiếp cận và cứu nạn các ngư dân đang ở trên biển về nơi an toàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo với Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng; Quân khu 4; Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng để tăng cường lực lượng tìm kiếm hai bè mảng đang bị trôi dạt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nghe các đơn vị báo cáo tình hình công tác phòng chống bão số 2 tại Cảng cá Lạch Bạng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phê bình cấp ủy, chính quyền phường Hải Hòa và các lực lượng đã không kiểm soát chặt chẽ để người và phương tiện ra biển khi tỉnh đang cấm biển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Hiện nay bão đã tan, những vấn đề lo nhất là hoàn lưu sau bão, nên tỉnh đã có phương án sẵn sàng di dời 4.300 hộ dân với 17.000 khẩu ở khu vực miền núi đến nơi an toàn nếu có tình huống xảy ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải nêu cao tinh thần chủ động, chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện tốt công tác 4 tại chỗ, di dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với tình hình thực tế, nhất là các địa bàn xung yếu thường xuyên bị sạt lở.

Dưới đây là một số hình ảnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đến kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chỉ đạo điều tàu BP 05-12-01 khẩn trương tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ tàu BP 05-12-01 khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc cán bộ chiến sĩ tàu BP 05-12-01 lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tàu BP 05-12-01 xuất lích lên đường làm nhiệm vụ.

Thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ được Báo Thanh Hóa điện tử tiếp tục cập nhật.

Minh Hiếu