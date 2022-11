Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Sáng 2-11, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tại tổ.

Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất cao sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Các đại biểu cũng đã thảo luận, tập trung cho ý kiến vào nhiều nội dung để hoàn thiện dự thảo Luật như: Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; chế tài để xử lý hành vi xâm phạm đến quyền lợi người tiêu dùng; các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh; về thanh toán chi phí hàng hóa dịch vụ đã cung cấp mà không thỏa thuận trước; sự phù hợp với nhóm người tiêu dùng…

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐQBH tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ.

Góp ý vào Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị cần bổ sung thêm khái niệm người tiêu dùng bao gồm cả cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bởi vì các tổ chức này cũng phải mua hàng hóa để tiêu dùng, sinh hoạt của tổ chức mình, cho nên phải bổ sung vào dự án Luật là thỏa đáng.

ĐBQH Lại Thế Nguyên cho rằng tại khoản 4 Điều 3 từ ngữ có giải thích về sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật là “sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng”, tuy nhiên cách giải thích nêu trên là đúng nhưng chưa đủ, vì sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật không bảo đảm an toàn cho người dùng mà còn không bảo đảm về chất lượng, ảnh hưởng đến công dụng của sản phẩm, hàng hóa mà người tiêu dùng mong muốn khi bỏ tiền ra mua sản phẩm. Do đó, đề nghị cần bổ sung cách giải thích khoản này trong dự thảo Luật.

Về nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong dự thảo Luật viết “giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh phải bảo đảm sự bình đẳng", ĐBQH Lại Thế Nguyên đề nghị bổ sung thêm một nguyên tắc nữa là giao dịch ngoài bảo đảm sự “bình đẳng” còn phải bảo đảm nguyên tắc “tự nguyện”, tức là giao dịch giữa người tiêu dùng tổ chức, cá nhân kinh doanh phải bảo đảm tự nguyện và bình đẳng. Đây bản chất là giao dịch dân sự nên ngoài bình đẳng ra phải có cả tự nguyện.

Tại khoản 1 Điều 15 quy định về quyền của người tiêu dùng trong dự thảo viết “được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, bảo vệ thông tin, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp”. Do đó, đề nghị khoản này người tiêu dùng ngoài quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe tài sản, bảo vệ thông tin quyền, lợi ích hợp pháp khác thì cũng cần bổ sung thêm một quyền rất quan trọng nữa là được sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với chất lượng tốt nhất theo thỏa thuận giao dịch.

ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận tại tại tổ.

Tham gia góp ý vào Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng những chính sách trong dự án Luật rất chung chung, do đó nên nghiên cứu để thiết kế lại nội dung của chính sách. Theo đó, cần cụ thể theo hướng những chính sách để người tiêu dùng được tiếp cận thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và cũng nên nghiên cứu chính sách áp dụng khoa học công nghệ, chính sách để tạo sự liên kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm…

ĐBQH Mai Văn Hải cho rằng không nên quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho người tiêu dùng.

Về vấn đề quy định trách nhiệm của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng, đại biểu Mai Văn Hải đề nghị nên nghiên cứu giao nhiệm vụ cho MTTQ và các tổ chức xã hội. Do đó, Dự án Luật nên nghiên cứu thiết kế một Chương để giao trách nhiệm cho MTTQ và các đoàn thể chính trị trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội thảo luận tại tổ.

Góp ý vào Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội đề nghị phải tăng tính chế tài để xử lý hành vi xâm phạm đến quyền lợi người tiêu dùng nhằm tạo được tính răn đe và sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời đề nghị chỉ nên giao trách nhiệm cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các phương thức và giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải được quy định một cách phù hợp nhất và dễ thực hiện nhằm giải quyết được những vấn đề tồn tại, bất cập lâu nay…

Cho ý kiến vào Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã góp ý cụ thể một số nội dung quy định về: Giao kết hợp đồng trên môi trường điện tử; giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử; hoạt động của cơ quan Nhà nước trên môi trường điện tử; chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử của cơ quan Nhà nước; vấn đề an toàn thông tin và an ninh mạng trong giao dịch điện tử; tính pháp lý của giao dịch điện tử…

Quốc Hương