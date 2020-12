Đảng bộ xã Hoạt Giang đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo động lực phát triển mới

Đảng bộ xã Hoạt Giang (Hà Trung) được sáp nhập từ 2 đảng bộ xã Hà Vân và Hà Thanh. Ngay sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã Hoạt Giang đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Hoạt Giang.

Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xây dựng Hoạt Giang phát triển toàn diện, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Hoạt Giang đã ban hành nghị quyết, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn; phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách từng lĩnh vực, chi bộ để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Xây dựng, ban hành quy chế làm việc của đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ đạo các chi ủy kịp thời ban hành quy chế hoạt động của chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên vào cuối năm.

Bí thư Đảng ủy xã Hoạt Giang Vũ Xuân Thu cho biết: Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngay sau đại hội, đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ; phân công cán bộ phụ trách kiêm nhiệm; xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ... Một trong những nội dung nhằm đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng là đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây cũng là một trong ba chương trình trọng tâm được đại hội đại biểu đảng bộ xã xác định cần thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để đạt mục tiêu phấn đấu hằng năm có trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ do đại hội đề ra, đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, chú trọng triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Thực hiện tốt công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, gắn với đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là chi hội cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên chú trọng rà soát, tạo nguồn kết nạp đảng viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 28 đảng viên trở lên.

Với việc lãnh, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, cấp ủy, các tổ chức đảng đã có sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động, nhất là trong phương thức lãnh đạo, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với người dân. Nếu như trước đây, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên ngại tham gia phát biểu ý kiến đóng góp, nội dung sinh hoạt nhàm chán, hình thức thì đến nay, phần lớn đảng viên đều tích cực tham gia góp ý; nội dung sinh hoạt có sự đổi mới, tập trung vào những vấn đề thực tiễn của địa phương, được người dân quan tâm, giúp địa phương giải quyết nhiều việc khó.

Nhờ đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, xã Hoạt Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đời sống Nhân dân trên địa bàn dần được nâng lên, người dân đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động khác của địa phương. Năm 2020, đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/26 chỉ tiêu (8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; 11 chỉ tiêu hoàn thành); 3 chỉ tiêu chưa được cấp có thẩm quyền đánh giá (thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu; xã giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xã đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường); tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,23%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%.

Có thể nói, việc chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy là động lực để Hoạt Giang tiếp tục “chuyển mình” trong một nhiệm kỳ mới.

Bài và ảnh: Quang Nhật