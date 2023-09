Cập nhật thông tin tình hình tôn giáo cho cán bộ huyện Mường Lát

Ngày 12-9, tại huyện Mường Lát, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh), UBND huyện Mường Lát và các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sinh hoạt, hoạt động tôn giáo.

Các đại biểu dự Hội nghị.

130 đại biểu đại diện các phòng, ban, ngành, đơn vị chức năng của huyện; lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách tôn giáo, tín ngưỡng; Công an các xã, thị trấn; các đồn Biên phòng; trưởng các bản có điểm nhóm theo đạo Tin lành và Công giáo; trưởng các điểm nhóm theo đạo Tin lành và Công giáo đã được cấp Giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn huyện Mường Lát đã được lãnh đạo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) và Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) cập nhật thông tin tình hình tôn giáo của tỉnh Thanh Hóa và cả nước nói chung.

Đồng chí Hồ Việt Anh, Trưởng Ban Tôn giáo báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Đồng thời, các đại biểu đã được hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của đạo Tin lành và Công giáo theo quy định của pháp luật; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các phần tử xấu, thế lực thù địch lợi dụng đạo Tin lành để chống phá Đảng, Nhà nước hiện nay.

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận và nghe giải đáp những vấn đề liên quan đến tôn giáo; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo, Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh), UBND huyện Mường Lát trao cờ Tổ quốc cho 38 điểm nhóm theo đạo Tin lành và Công giáo đã được cấp Giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn huyện Mường Lát.

Tại hội nghị, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) đã trao tặng cờ Tổ quốc cho 38 điểm nhóm theo đạo Tin lành và Công giáo đã được cấp Giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn huyện Mường Lát.

Trần Thị Huệ (Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh)