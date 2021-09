Các cấp công đoàn chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh, góp phần ổn định tình hình tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) cũng như bảo vệ sức khỏe đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty CP May B85 (thị xã Nghi Sơn).

Là DN có 18.000 lao động, công đoàn Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam đã thường xuyên nắm tình hình, phối hợp với bộ phận chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn đơn vị. Đồng chí Nguyễn Văn Tý, chủ tịch công đoàn công ty cho biết: Công đoàn đã tham gia với ban giám đốc công ty trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và bảo hộ lao động phòng dịch cho đoàn viên, NLĐ khi làm việc; cung cấp thông tin chính thống, kịp thời qua hệ thống mạng xã hội (facebook, zalo) của công ty. Ban chấp hành công đoàn tham mưu, đề xuất công ty thành lập 235 “Tổ an toàn COVID-19” với 318 thành viên; 8 “Tổ an toàn COVID-19” trên xe đưa đón công nhân với 16 thành viên. Chủ tịch công đoàn là thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc với vai trò đại diện NLĐ tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ, qua đó phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc của NLĐ, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong 2 ngày 3 và 4-9, công ty đã phối hợp với ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho tất cả cán bộ, NLĐ tại công ty. Kết quả, 100% cán bộ, NLĐ đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thực hiện Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho NLĐ”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn khẩn trương triển khai thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chuyên môn, chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghiêm túc những nội dung của quyết định đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và đội ngũ báo cáo viên của cấp mình. LĐLĐ tỉnh đã thành lập 10 đoàn công tác nắm bắt tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các DN đông công nhân, lao động. Qua kiểm tra kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn các cấp công đoàn khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những chia sẻ của NLĐ, DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống, việc làm trong điều kiện dịch bùng phát. Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, chuyên môn, người sử dụng lao động và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc như: Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi làm việc, tại các sự kiện có tập trung đông người; thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG; có kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc COVID-19; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, DN.

Để chủ động đối phó với dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thành lập mô hình “Tổ an toàn COVID-19” trong các DN, cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường, thị trấn, tại khu nhà trọ và xe ô tô chuyên chở công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 5.768 “Tổ an toàn COVID-19”, trong đó DN có 2.468 tổ, trường học có 2.416 tổ; khối cơ quan, xã, phường, thị trấn có 842 tổ; trên xe ô tô có 33 tổ; khu nhà trọ có 9 tổ. “Tổ an toàn COVID-19” đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời chung sức cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “Mỗi DN là một pháo đài, mỗi NLĐ là một chiến sĩ”.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến cho cuộc sống của nhiều đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh gặp khó khăn. Trước thực trạng trên, các cấp công đoàn chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động rà soát và lập danh sách NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 thuộc đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo quy định; phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị liên quan trong triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong 8 tháng năm 2021, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 11.712 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng số tiền 3,18 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ của các cấp công đoàn trong việc phòng, chống dịch COVID-19 được quan tâm đẩy mạnh. Các cấp công đoàn vận động CNVCLĐ và DN ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 bằng tiền mặt, hiện vật và nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1047. Tính đến ngày 30-8-2021, CNVCLĐ trong tỉnh ủng hộ trên 45 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19 và hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân các tỉnh phía Nam. LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 4 đơn vị tuyến đầu chống dịch COVID-19; tặng khẩu trang và nước sát khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 cho các DN có đông công nhân, lao động; hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền 452,6 triệu đồng.

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn do điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song với vai trò chủ động, trách nhiệm và những việc làm cụ thể, các cấp công đoàn Thanh Hóa đã và đang khẳng định được vai trò đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, góp phần đảm bảo sức khỏe, đời sống, việc làm và thu nhập của NLĐ.

Bài và ảnh: Thanh Huê