Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ tại Thanh Hóa

Ngày 12-6, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Đại tá Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Khu vực phòng thủ (KVPT) tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Văn Đãng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Cục Khoa học quân sự, Tổng Cục hậu cần, Cục Tác chiến, Cục Quân lực, Cục Dân quân tự vệ; đại diện lãnh đạo Quân khu 4, các cơ quan chức năng của Quân khu 4.

Các đại biểu tham gia buổi kiểm tra.

Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh; Lê Văn Diện, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan về xây dựng, hoạt động KVPT, đặc biệt là Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT và đạt nhiều kết quả tích cực.

Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Văn Diện báo cáo kết quả xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh.

Trong xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa - xã hội, từ năm 2019 đến nay tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hơn 2.200 buổi thông báo chính trị - thời sự cho hơn 168 nghìn lượt người nghe. Cùng với đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra.

Trong công tác xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh, đối ngoại, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt, học tập và triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên. Đồng thời làm tốt công tác tạo nguồn sĩ quan dự bị, quản lý, sắp xếp hợp lý, bảo đảm tốt cho nhu cầu động viên.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đối với công tác bảo đảm cho KVPT, đã thường xuyên kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế lực lượng thường trực theo đúng quy định; duy trì các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm 100% quân số, đáp ứng tốt yêu cầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ đúng theo quy định của pháp luật. Lực lượng Biên phòng luôn bảo đảm 100% quân số theo biên chế; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Các thành viên đoàn kiểm tra kiểm tra công tác dân quân tự vệ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trên cơ sở nội dung báo cáo cũng như qua kiểm tra thực tế công tác tham mưu tác chiến, công tác chính trị, công tác hậu cần và công tác kỹ thuật tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương, đoàn kiểm tra đã có những đánh giá, nhận xét, chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế và làm rõ đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa.

Kiểm tra công tác chính trị tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 21 của Chính phủ cũng như công tác quân sự nói chung và đạt được những kết quả nhất định trên các mặt công tác. Đối với những hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn của tỉnh tham mưu triển khai khắc phục trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Văn Đãng đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, nghị định của cấp trên về xây dựng KVPT đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, góp phần bảo đảm công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Văn Đãng phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Tác chiến nhấn mạnh: Thanh Hóa có vị trí địa lý hết sức quan trọng, là “yết hầu” của cả nước, là địa phương có truyền thống văn hóa, cách mạng, vùng đất “địa linh nhận kiệt”; tỉnh cũng có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế. Chính vì vậy, cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế, Thanh Hóa cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh theo tinh thần Nghị định số 21; xây dựng thế trận, lực lượng trong khu vực phòng thủ bảo đảm theo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, qua đó góp phần xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương.

Trước đó, đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT tại huyện Quảng Xương.

Phong Sắc