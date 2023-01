Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại huyện Mường Lát

Nhân dịp đầu năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Quý Mão, chiều 6-1 đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã lên thăm và làm việc, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân, công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh và chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tại huyện Mường Lát - huyện miền núi biên giới xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi tình hình đời sống bà con Nhân dân xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa; lãnh đạo một số ban, sở ngành cấp tỉnh.

Đến thăm, tìm hiểu tình hình đời sống và chúc Tết Nhân dân, cán bộ xã Pù Nhi, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Đúng 1 năm trước đây, Mường Lát đang là điểm nóng về dịch COVID-19, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, đời sống của Nhân dân. Nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã chống dịch thành công, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được chứng kiến sự khởi sắc trong đời sống và sản xuất của đồng bào Pù Nhi nói riêng, huyện Mường Lát nói chung sau khi đã đẩy lùi, kiểm soát được dịch COVID-19; đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Pù Nhi tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng, nuôi thêm nhiều gia súc, gia cầm, trồng thêm nhiều rau xanh để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xây dựng bản làng ngày càng no ấm.

Đặc biệt, đồng bào cần tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa mới, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, bài trừ những hủ tục lạc hậu, nhất là tệ nạn ma túy, mê tín dị đoan, không nghe theo kẻ xấu, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng cấp ủy chính quyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 29-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tặng quà tết bà con Nhân dân xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.

Nhân dịp đầu năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã trao tặng 100 phần quà cho 100 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Pù Nhi, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm tiền mặt và bánh kẹo, nhu yếu phẩm thường dùng trong dịp Tết, chúc đồng bào đón năm mới và Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, lành mạnh, ấm áp, nghĩa tình.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình, phương án trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh - trật tự dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán tại Đồn biên phòng Pù Nhi.

Tại đồn Biên phòng Pù Nhi, sau khi nghe đại diện chỉ huy 5 đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Mường Lát báo cáo tình hình công tác, phương án trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh - trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Biên phòng đã khắc phục khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn đóng quân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc kiểm tra tình hình phương án trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh - trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán với lãnh đạo các đồn biên phòng trên tuyến Mường Lát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao phương án trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết, cũng như tinh thần quyết tâm của các đồn Biên phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững bình yên biên giới để Nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2023 tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang đặt ra những vấn đề mới, những nhiệm vụ mới cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Thanh Hóa là tỉnh đất rộng, người đông, có cả biên giới trên đất liền và biên giới biển. Những yếu tố đó đem lại cho Thanh Hóa rất nhiều thế mạnh, thời cơ, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong quá trình phát triển. Muốn phát huy được lợi thế, vượt qua được thách thức, thì điều kiện đầu tiên là phải giữ vững được ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, vai trò của lực lượng Biên phòng nói chung, các đơn vị Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Mường Lát nói riêng càng quan trọng hơn, nhiệm vụ càng lớn hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị trong thời gian tới, các đồn Biên phòng cần nắm vững chỉ đạo của cấp trên, dự báo sát đúng tình hình, nắm chắc địa bàn, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, giữ vững lòng dân, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đồn Biên phòng cần thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chăm lo đời sống mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các đồn biên phòng trên tuyến Mường Lát.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân tặng quà cho các đồn biên phòng trên tuyến Mường Lát.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi tới cán bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày mai (7-1), Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn tiếp tục chuyến làm việc, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân, công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh và chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tại huyện Mường Lát.

