Bảo đảm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn tuyệt đối

Sáng 17-5, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghe báo cáo phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2023-2024 sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27-5-2023. Chỉ tiêu tuyển sinh là 385 học sinh (cơ cấu 35 học sinh/ lớp) với 11 lớp chuyên. Trong đó, chuyên: Toán, Tiếng Anh (mỗi môn 2 lớp); chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (mỗi môn 1 lớp). Riêng lớp chuyên Tin học, tuyển sinh 18 chỉ tiêu từ thí sinh dự thi môn chuyên là môn Tin và 17 chỉ tiêu từ thí sinh dự thi có bài thi môn chuyên là môn Toán dành cho chuyên Tin học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT phát biểu tại hội nghị.

Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú năm học 2023-2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-6-2023, mỗi thí sinh làm 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Thời gian làm bài: 120 phút đối với môn Ngữ văn và Toán; 60 phút đối với môn Tiếng Anh. Tất cả các bài thi thực hiện theo hình thức tự luận. Điểm bài thi Toán và Ngữ văn tính hệ số 2, điểm bài thi môn Tiếng Anh tính hệ số 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngoài ra, công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú còn có những quy định riêng về đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguyện vọng…

Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay là thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng (NV), trong đó NV 2 phải vào các trường trên cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố với NV 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30-6. Tỉnh Thanh Hóa tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì, gồm 75 Điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh, để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tại tỉnh. Số thí sinh đăng ký dự thi là 36.476 (trong đó số thí sinh tự do là 1.141). Toàn tỉnh bố trí hơn 1.580 phòng thi (giảm so với năm 2022 là 37.794 thí sinh ĐKDT và 1.626 phòng thi).

Đại diện huyện Mường Lát phát biểu tại hội nghị.

Theo quy định, thí sinh sẽ thực hiện 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị.

Về hình thức thi, các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ thi và các ngành, địa phương đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các kỳ thi; việc thực hiện các quy định đảm bảo bí mật Nhà nước về đề thi, bài thi…; việc bảo đảm nguồn điện trong thời gian tổ chức thi; công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ thi; một số điểm thi có số lượng phòng thi lớn, công tác cán bộ cần được quan tâm, bố trí cán bộ có kinh nghiệm trong việc tổ chức thi, việc ghép các trường vào cùng 1 điểm thi cần bố trí phù hợp để mỗi điểm thi có số lượng thí sinh phù hợp, không quá đông nhằm đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, đúng quy định; triển khai các hoạt động hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi…

Đại diện Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và tốt nghiệp THPT năm 2023 Đầu Thanh Tùng cơ bản thống nhất các nội dung trong phương án, kế hoạch tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị ngành chức năng, các địa phương bám sát phương án, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của BCĐ thi cấp tỉnh, của Bộ GD&ĐT triển khai tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các đơn vị, địa phương theo dõi sát sao, kịp thời chỉ đạo, không để xảy ra sai sót trong các kỳ thi; đề nghị các ngành, đơn vị nghiêm túc trong chỉ đạo giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình. Các địa phương cần tăng cường, kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị thi, phối hợp chặt chẽ cùng các ngành, đơn vị để đảm bảo tốt các điều kiện thi. Đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt phương án khi có các tình huống bất ngờ xảy ra; đối với các điểm thi gần quốc lộ, khu công nghiệp có mật độ giao thông lớn, đề nghị các đơn vị liên quan đảm bảo tốt an toàn giao thông, an ninh trật tự…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và tốt nghiệp THPT năm 2023 Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Sở GD&ĐT cần tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, ban hành văn bản quán triệt, chỉ đạo tổ chức tốt khâu coi thi, chấm thi bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối. Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú, đồng chí đề nghị Sở GD&ĐT chỉ đạo các địa phương, các phòng GD&ĐT theo dõi sát sao, đảm bảo tuyển đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, không để xảy ra sai sót về đối tượng tuyển sinh, tạo dư luận xã hội không tốt…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng lưu ý các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo chung của BCĐ quốc gia; xây dựng phương án ứng phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra các kỳ thi…

Linh Hương