Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào sáng 11-7, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (Ảnh Quốc Hương)

Phần thứ nhất: TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh được thực hiện trong bối cảnh xung đột chính trị và những hậu quả của đại dịch Covid-19 đã khiến đà phục hồi kinh tế thế giới chậm lại, giá dầu và lạm phát tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ở trong nước, tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát,tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới; Chính phủ đã triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và cho phép mở cửa du lịch, đã tác động rõ nét đến hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Ở trong tỉnh, dịch Covid-19 tăng nhanh và duy trì ở mức cao trong những tháng đầu năm và trên địa bàn hầu hết các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; giá nhiên liệu tăng cao, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; song, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của UBND tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành,sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nêntình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh có bước phát triển mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình cụ thể như sau:

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với số ca mắc mới Covid-19 tăng và duy trì ở mức cao; Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trọng tâm là thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 mùa Xuân năm 2022; đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trênđịa bàn tỉnh để nhanh chóng đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao[1], hướng tới miễn dịch cộng đồng; thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ở cả 3 cấp; triển khai điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch…Khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và được kiểm soát tốt, tỉnh đã linh hoạt điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chủ động mở cửa hoạt động du lịch; ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”[2] trong tình hình mới; giải thể các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19; giải thể các trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống Covid-19 trên tuyến biên giới đất liền.

Do đó, mặc dù số ca mắc mới Covid-19 trên địa bàn tỉnh ở thời điểm đầu năm tăng nhanh và duy trì ở mức cao, nhưng trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng quá tải, bị động trong điều trị bệnh nhân Covid-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ số ca mắc Covid-19 và tử vong do Covid-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước[3], đã cũng cố niềm tin, sự an toàn của người dân và doanh nghiệp,tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Vềtăng trưởng kinh tế và tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2022

Tiếp nối đà tăng trưởng của những tháng cuối năm 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu nămvẫn duy trì ở mức cao, ước đạt13,41%, cao hơn nhiều so với năm 2020 (đạt 3,7%) và năm 2021 (đạt 8,66%),đứng thứ 3 cả nước[4], trong đó:Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,93%; Công nghiệp - xây dựng tăng 18,3%; Dịch vụ tăng 7,8%; Thuế sản phẩm tăng36,06%[5].

Về nông, lâm nghiệp, thủy sản

Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sảnmặc dù bị tác động củadịch bệnh Covid-19 và giá xăng dầu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao nhưng vẫn có bướcphát triểnkhá, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm 2022ước đạt 1,93%.

Vụ ĐôngXuân năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng được 240,2 nghìn ha[6]; sản lượng lương thực ước đạt 874 nghìn tấn, bằng 57,1% KH năm; trong đó năng suất lúa đạt 64,6 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha so với KH; thực hiện chuyển đổi 1.196 ha đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có hiệu quả cao hơn. Các nhà máy đã thu mua và chế biến gần 651nghìn tấn mía nguyên liệu và 198,6 nghìn tấn tinh bột sắn; tuy sản lượng tương đương với cùng kỳ, song giá mía và sắn nguyên liệu đều tăng[7] đã góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân.Chăn nuôiphát triển ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn kịp thời, kiểm soát tốt, nên 6 tháng đầu năm không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng chuồng 6 tháng ước đạt 128,2 nghìn tấn, bằng 45,8% KH, tăng 6,9% so với cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm ước đạt 115,5 triệu quả, bằng 38,5% KH, tăng 28,4%; sản lượng sữa tươi ước đạt 24,6 nghìn tấn, bằng 35,2%KH, tăng 9,6%. Đã hoàn thành tiêm phòng đợt I cho gia súc, gia cầm, đạt 101,2% KH.

Đã trồng mới được 5.820 ha rừng tập trung, đạt 58,2% KH, , tăng 13,2% so với cùng kỳ;mối liên kết giữa người trồng rừng gắn với quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ FSC được mở rộng với khoảng 21.888 ha tại 06 huyện với 4.279 hộ tham gia[8]. Công tác phòng, chống cháy rừng được thực hiện quyết liệt, không xảy ra cháy rừng[9].Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 6 thángước đạt 100,7 nghìn tấn, bằng48,9% KH, tăng 1,1%; song, do giá nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản của tỉnh, sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm 2022 đạt 64,6 nghìn tấn, bằng 46,8% KH, giảm 1,5%.

Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong 6 tháng đầu năm có thêm 01 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Sầm Sơn); 05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu[10]; bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã, tăng 0,1 tiêu chí so với cùng kỳ. Có thêm 38 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩmOCOP hiện có trên địa bàn tỉnh lên 196 sản phẩm,trong đó có 01 sản phẩm OCOP cấp quốc gia[11].

Công tác phòng, chống thiên tai được thực hiện nghiêm túc, thường trực 24/24 giờ; đã thực hiện rà soát, hoàn thiện các phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, lũ ống, lũ quét; hiện các địa phương, đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy lợi, ứng phó với biến đổi khí hậu, sớm đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ.

Về công nghiệp - xây dựng

Sản xuất công nghiệp mặc dù bị ảnh hưởng bởi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn giảm công suất trong những tháng đầu năm và giá nhiên liệu đầu vào duy trì ở mức cao… Song, do tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, nên các sản phẩm công nghiệp truyền thống vẫn duy trì đà phát triển ổn định; có thêm một số cơ sở công nghiệp mới đi vào hoạt động[12], nên sản xuất công nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu nămướctăng 18,07% so với cùng kỳ; động lực tăng trưởng của ngành công nghiệp đến từ 23/26 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ, trong đó một số sản phẩm tăng mạnh[13];trong 6 tháng đã khởi công một số dự án công nghiệp quy mô lớn[14].

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và sản phẩm các làng nghề truyền thống phát triển ổn định, mẫu mã hàng hóa ngày càng được nâng lên. Tình hình cấp điện trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 cơ bản ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân; sản lượng điện thương phẩm ước đạt 3.554 triệu KWh, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực xây dựng có bước phát triển mạnh; tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2022ước đạt 14,79%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch được các đơn vị tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện; nhất là Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 đã được các Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua; đã phê duyệt 04 quy hoạch phân khu chức năng (CN-05, CN-11, CN-17, CN-20) trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản tiếp tục được tăng cường, từng bước đưa thị trường bất động sản hoạt động ổn định, lành mạnh. Đã kịp thời công bố chỉ số giá xây dựng quý I, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Về dịch vụ thương mại

Hoạt động thương mại nội địa tăng trưởng mạnh, nguồn cung hàng hóa dồi dào; giá các hàng hóa trên địa bàn tỉnh ổn định, không có hiện tượng găm hàng, sốt giá do giá xăng dầu và một số nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 84.315 tỷ đồng, bằng 58,1% KH, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng cao; giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 2.664 triệu USD, bằng 46,7% KH, tăng 11,5%[15]; tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 4.187 triệu USD, tăng 35,9%[16].

Hoạt động du lịch cơ bản được phục hồi và tăng trưởng mạnh trở lại; đã tổ chức thành công “Lễ công bố biểu trưng du lịch Thanh Hóa, phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa”; khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Nghi Sơn và nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch…, góp phần thu hút du khách đến với tỉnh.Tổng lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm đạt 6.820 nghìn lượt, bằng 68,2% KH, gấp 2,31 lần so với cùng kỳ,trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 44,6 nghìn lượt khách, gấp 2,2 lần; tổng thu du lịch ước đạt 11.557 tỷ đồng, bằng 64,5% KH, gấp 2,6 lần.

Hoạt động vận tải hành khách tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm và giá xăng dầu tăng cao; vận chuyển hành khách 6 tháng đầu năm ước đạt 11,1 triệu lượt khách, bằng 17,8% KH, giảm 37,5%; tuy nhiên, do hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn duy trì mức tăng cao, nên vận tải hàng hóa vẫn tăng khá, ước đạt 30,4 triệu tấn, bằng 43% KH, tăng 9,4% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải ước đạt 7.879 tỷ đồng, bằng 45,3% KH, tăng 17,3%.

Hạ tầng bưu chính, viễn thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu của sự phát triển và yêu cầu ứng dụng CNTT, từng bước thực hiện chuyển đổi số; doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông 6 tháng đầu năm ước đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Hạ tầng điện lưới trên địa bàn tỉnh không ngừng được đầu tư, nâng cấp, từ hệ thống cao áp đến mạng lưới điện nông thôn; tiêu thụ điện trong Nhân dân và trong sản xuất công nghiệp lớn, đứng thứ 3 của khu vực miền Bắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng (không bao gồm Ngân hàng phát triển) 6 tháng đầu năm ước đạt 138,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8%; tổng dư nợ ước đạt 164,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2%, là minh chứng rõ nét về khả năng hấp thụ vốn để mở rộng hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Trên địa bàn hiện có 5.690 lượt doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng, với dư nợ 50.215 tỷ đồng.

Thu Ngân sách nhà nước đạt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 26.334 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán, tăng 63% so với cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước đến nay[17]; hầu hết các lĩnh vực thu đều tăng, một số khoản thu tăng cao như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 67%, thuế bảo vệ môi trường tăng 48%, thu tiền sử dụng đất gấp 2 lần... Chi NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 18.138 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán và tương đương với cùng kỳ, đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về hoạt động đầu tư, kinh tế đối ngoại và xúc tiến đầu tư

Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư được triển khai tích cực. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều tổ chức quốc tế, các Tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước[18]nhằm kêu gọi, giới thiệu cơ hội đầu tưvào tỉnh.Ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thanh Hoá và Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam; ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với Công ty TNHH Biomass Fuel Nghi Sơn về đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa; Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh đã sang thăm, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào thành công, tốt đẹp nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 69.056 tỷ đồng, bằng 47,6%KH, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 45 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 4 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư đăng ký 10.733 tỷ đồng và 41 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 05 dự án, với số vốn tăng 17,2 triệu USD.Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh quản lý đã được giao kế hoạch chi tiết sớm ngay từ đầu năm, cùng với thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các chương trình, dự án.Đến ngày 18/6/2022, giá trị khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công năm 2022 ước đạt 3.566 tỷ đồng, bằng 32,4% KH; giải ngân đạt 4.400,3 tỷ đồng, bằng 39,9% KH, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân nhanh nhất cả nước.

Về phát triển doanh nghiệp

Phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đến ngày 18/6, có 1.663 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 55,4% KH, tăng 42,3% so với cùng kỳ, đứng thứ 6 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ; vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp đạt 17.863 tỷ đồng, tăng 14%.Trong kỳ có 830 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, tăng42,4%; có 146 doanh nghiệp thông báo giải thể, giảm 4,6%, đây là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có dấu hiệu ổn định và phát triển trở lại.Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai tích cực, kịp thời, hiệu quả, nêntrong 6 tháng đầu năm không có kiến nghị của doanh nghiệp gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tại hội nghị tiếp doanh nghiệp định kỳ.

Về văn hóa - xã hội

Hoạt động khoa học, công nghệ tiếp tục được thực hiện theo hướng nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ. Đã thực hiện quản lý 158 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia và cấp tỉnh; tổ chức đánh giá, nghiệm thu 09 nhiệm vụ;cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cho 01 doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng tiếp tục được tăng cường[19].

Hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh;các cơ quan báo chí đã chủ động, tích cực vào cuộc, kịp thời thông tin, tuyên truyền về các sự kiện quan trọng, ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh, về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ trương mở cửa du lịch và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Công tác kiểm tra, xử lý các thông tin báo chí phản ánh được triển khai kịp thời; tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động được kiểm soát chặt chẽ.

Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được quan tâm thực hiện; công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch, lễ hội được tăng cường; phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” và Phong trào thể dục, thể thao quần chúng được duy trì và có bước phát triển; tỷ lệ dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ước đạt 43,4%. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thể thao thành tích cao đạt 164 huy chương các loại (53 HCV, 41 HCB, 70 HCĐ); trong đó các VĐV tỉnh ta đã giành 10 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ tại SEA Games 31, cao nhất từ trước đến nay. Đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX, năm 2022; đang tích cực chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao trong nước, khu vực và quốc tế trong năm 2022.

Các đơn vị trường học đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19;tập trung nâng cao chất lượng dạyhọc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì; giáo dục mũi nhọn giữ vững trong tốp đầu cả nước; học sinh tỉnh ta đã đạt 58 giải (01 giải Nhất, 12 giải Nhì, 22 giải Ba, 23 giải Khuyến khích) tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021 - 2022; có 01 học sinh tham gia đội tuyển Việt Nam dự Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2022. Công tác hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT được quan tâm thực hiện; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn quốc gia cho 131 trường, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh lên 81,4%, vượtkế hoạch năm 2022(KH 79,8%).

Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, nâng cao sức khỏe Nhân dân được chú trọng.Đã triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định tạm thời về Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy mạnh tiêm chủng nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ cho các đối tượng, tạo thuận lợi để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Các cơ sở y tế trên địa bàn đã tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện rà soát và sắp xếp tổ chức lại hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý hành nghề y dược, tư nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện; trong 6 tháng, đã cấp mới 293 chứng chỉ, cấp lại 400 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP được quan tâm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh; đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát vệ sinh ATTP tại 252 cơ sở, xử lý vi phạm 12 cơ sở.

Công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện.Đã thường xuyên phối hợp, theo dõi, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ kịp thời; trong 6 tháng đã giải quyết việc làm mới cho 29.650 lao động (có 3.820 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng), đạt 51,1%KH, tăng 7,8% so với cùng kỳ; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 11.272 lao động; cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho 788 lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh.

Các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được các cấp, các ngành triển khai kịp thời, đúng đối tượng[20]; chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh[21] đang được tích cực triển khai thực hiện, dự kiến có gần 10 nghìn lao động được hỗ trợ với kinh phí khoảng 19,8 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện chi trợ cấp hàng tháng cho trên 70,1 nghìn người có công với cách mạng; tổ chức tiếp nhận 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm. Hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm thực hiện, các chương trình, chính sách dân tộc, tôn giáo được triển khai kịp thời, có hiệu quả; đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp tỉnh năm 2022.

Về quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được duy trì. Đã giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 820 ha; cấp 21 giấy phép hoạt động tài nguyên nước; thẩm định 32 báo cáo ĐTM và 07 đề án cải tạo phục hồi môi trường. Đã cấp 11 giấy phép thăm dò, 07 giấy phép khai thác khoáng sản, phê duyệt trữ lượng 04 mỏ và thu hồi, đóng cửa 05 mỏ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đã thực hiện việc ký cam kết GPMB giữa UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư với diện tích 3.296 ha, bằng 82,87% KH. Công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực tài nguyên, môi trường được đẩy mạnh; đã tổ chức kiểm tra, giám sát môi trường 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, cải cách hành chính

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được tích cực triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa; hoàn thành hồ sơ, đề án nhập xã Thiệu Phú và Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Thực hiện kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của một số đơn vị[22]; ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho 11 sở; tiếp tục rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư… Thực hiện tinh giản biên chế đối với 279 trường hợp.

Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương được quan tâm. Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện rõ rệt, trong đó Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của tỉnh đứng 3 cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) năm 2021 đứng thứ 14 cả nước, tăng 15 bậc so với năm 2020. Đã triển khai Đề án Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa. Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã cung cấp 874 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tích hợp 776 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; cổng Dịch vụ công của tỉnh đã thực hiện kết nối thanh toán trực tuyến với cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 99,56%, mức độ 4 đạt tỷ lệ 98,92%.

Về quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại tố cáo

Các lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến biên giới, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, không để bất ngờ bị động xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện quan trọng của tỉnh; đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022 với 3.895 quân nhân nhập ngũ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, khu vực biên giới và các đường mòn, lối mở, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đã xây dựng Kế hoạch và triển khai các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Lực lượng Công an đã mở các đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm; phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuần tra bảo đảm ANTT. Tăng cường lực lượng xuống cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đã tổ chức điều tra, triệt phá nhiều vụ án phức tạp về ma túy, cờ bạc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ; trong 6 tháng, đã xảy ra 166 vụ tai nạn giao thông, làm chết 69 người, bị thương 136 người; so với cùng kỳ, giảm 19 vụ, giảm 04 người chết và 12 người bị thương.

Chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, từng bước được nâng lên; hoạt động bổ trợ tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh thực hiện. Các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 320 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm 125,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 119,1 tỷ đồng[23]. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện; 6 tháng đầu năm đã giải quyết 566 vụ khiếu nại, trong đó có 19 vụ khiếu nại đúng (chiếm 3,4%), 30 vụ khiếu nại có đúng có sai (chiếm 5,3%) và khiếu nại sai 517 vụ (chiếm 91,3%); một số vụ khiếu nại đông người, phức tạp đã được tập trung giải quyết xong, chấm dứt khiếu kiện.Đã giải quyết 48vụ tố cáo, trong đó tố cáo đúng 04 vụ (chiếm 8,3%), tố cáo đúng một phần 04 vụ (chiếm 8,3%). Công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng; hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Thanh Hóa được duy trì 01 lần/tuần, góp phần ngăn ngừa các hành vi tham nhũng trong tổ chức hoạt động của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Tóm lại, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là:(1)Dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ số ca mắc Covid-19 và tử vong do Covid-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước. (2)Kinh tế tăng trưởng cao,tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước. Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển; trong nông nghiệp, sản xuất ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi; trong công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,07%, có 23/26 sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ; trong ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 17,5%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 11,5%, khách du lịch gấp 2,31 lần, tổng thu du lịch gấp 2,6 lần. (3)Thu ngân sách nhà nước bằng 93,6% dự toán và tăng 63% so với cùng kỳ; thành lập mới doanh nghiệp tăng 42,3%.(4) Đã hoàn thành đi vào hoạt động và khởi côngmột số dự án lớn[24].(5) Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt; các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh tăng mạnh. (6) Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tại các kỳ thi và các giải thi đấu; các chính sách sinh xã hội và cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. (7)An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN

Khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đó là:

(1) Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu chuyên môn, thực hiện cơ chế tự chủ và cân đối nguồn lực tài chính của các đơn vị y tế; tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 ở một số địa phương chưa cao; một bộ phận người dân còn có tâm lý chủ quan trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi còn chậm.

(2) Về phát triển các ngành kinh tế

- Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản: Chưa hình hình được vùng sản phẩmchủ lực, có thương hiệu, sản lượng lớn, hiệu quả kinh tế cao; giá đầu vào vật tư nông nghiệp, thuốc thú y tăng cao so với đầu năm[25], giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành nông nghiệp và khai thácthủy sản.

- Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với cùng kỳ như: Dầu nhiên liệu (giảm 9,3%), đường kết tinh giảm (giảm 35%)... Một số dự án công nghiệp quy mô lớn chậm tiến độ từ những năm trước nhưng chưa được khắc phục[26]. Các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai gặp khó khăn do giá cả vật liệu xây dựng có xu hướng tăng. Thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, hiện tượng “sốt ảo” giá bất động sản còn xảy ra tại một số địa phương.

- Lĩnh vực dịch vụ: Vận chuyển hành khách giảm 37,5% so cùng kỳ.

(3) Về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch: Tiến độ lập và trình duyệt một số quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn tuy đã được tập trung thực hiện nhưng còn chậm; tiến độ lập, thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện chưa đạt yêu cầu. Công tác quản lý trật tự quy hoạch xây dựng còn nhiều bất cập, tình trạng xây dựng trái phép vẫn còn diễn ra, chưa được xử lý triệt để.

(4) Về đầu tư và phát triển doanh nghiệp: Công tác xúc tiến còn bộc lộ những hạn chế, chưa thu hút được các dự án quy mô lớn. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp qua nhiều năm vẫn còn chậm[27]. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa đảm bảo theo yêu cầu[28]; tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công khởi công mới[29] và giải ngân của các dự án sử dụng vốn NSTW, vốn ODA còn chậm.

(5) Về lĩnh vực văn hóa, xã hội: Số lượng giáo viên còn thiếu ở nhiều cấp học, bậc học, nhất là đối với giáo viên tiểu học và giáo viên các môn đặc thù; công tác quản lý nhà nước trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa còn hạn chế; việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp ở một số di tích, cơ sở thờ tự còn xảy ra các vi phạm các quy định; tiến độ một số dự án còn chậm. Vướng mắc trong thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (năm 2017, 2018) chưa được tháo gỡ, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân. Số vụ đuối nước trẻ em vẫn còn xảy ra tại một số địa phương và tăng cao so với cùng kỳ[30]. Tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của một số đơn vị sử dụng lao động còn xảy ra; một số doanh nghiệp nợ với số tiền lớn nhưng không có khả năng thanh toán[31].

(6) Về công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường:Kết quả GPMB các dự án sử dụng đất còn thấp so với kế hoạch (đạt 30,42% KH); nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài trong GPMB chưa được giải quyết. Tình trạng khai thác khoáng sản ngoài mốc còn diễn ra. Tiến độ thực hiện một số dự án xử lý rác thải cho TP.Thanh Hóa, TX Bỉm Sơn, huyện Đông Sơn còn chậm. Việc đầu tư xây dựng các công trình thu gom nước thải đồng bộ tại các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

(7) Về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 đứng thứ 43, giảm 15 bậc so với năm 2020, một số chỉ số thành phần đứng thứ hạng thấp[32]; Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đứng thứ 24, giảm 11 bậc so với năm 2020. Tiến độ, chất lượng tham mưu trong giải quyết công việc, chất lượng xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của một số sở, ngành, địa phương có lúc, có việc còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng cán bộ xã bỏ nhiệm sở đi du lịch trong ngày làm việc còn xảy ra; cá biệt có trường hợp cán bộ xã vi phạm đạo đức, lối sống.

(8) Về đảm bảo quốc phòng - an ninh: Tình hình mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp; một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn còn xảy ra[33]. Tình trạng xe quá khổ, quá tải, trở vượt quá quy định, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để.

(9)Công tác thanh tra còn tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; một số nội dung bức xúc của xã hội chưa được tập trung thanh tra, giải quyết dứt điểm[34]; vẫn còn một số vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; một số vụ việc tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là vụ việc tại xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa; Chợ Còng, thị xã Nghi Sơn; xã Yến Sơn, Hà Trung và vụ việc tại phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn...

Nguyên nhân khó khăn, hạn chế

- Nguyên nhân khách quan: (i)Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởngđến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và đời sống của người dân. (ii) Giá xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu trên thế giới tăng cao, tác động đến thị trường trong nước, trong tỉnh khiến hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn. (iii)Nhu cầu vốn để GPMB, đầu tư các dự án hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn, trong khi nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hằng năm còn hạn hẹp, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào tỉnh. (iv) Một số quy định giữa pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, nhà ở và kinh doanh bất động sản, đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý vốn của nhà nước còn có sự bất cập, chồng chéo, chưa được giải quyết triệt để, gây khó khăn cho việc áp dụng thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai hồ sơ, thủ tục và thực hiện dự án của nhà đầu tư.

- Nguyên nhân chủ quan: (i) Một số chủ đầu tư còn thiếu quyết liệt, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; năng lực các đơn vị tư vấn còn yếu; một số cơ quan thẩm định chưa bố trí đủ nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án đầu tư công khởi công mới. (ii) Một số ngành, địa phương chưa quan tâm, sâu sát đối với nhiệm vụ quy hoạch; năng lực của một số đơn vị tư vấn lập quy hoạch còn yếu. (iii) Một số nhà đầu tư trách nhiệm chưa cao, năng lực tài chính còn hạn chế, chưa tập trung thi công xây dựng dự án theo tiến độ đăng ký.(iv) Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, an toàn lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được thường xuyên, liên tục; công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em chưa được quan tâm đầy đủ, kịp thời, nhận thức của chính quyền một số địa phương, một bộ phận cha mẹ, người chăm sóc trẻ về các nguy cơ gây đuối nước còn hạn chế.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

DỰ BÁO BỐI CẢNH TÌNH HÌNH THẾ GIỚI, KHU VỰC VÀ TRONG NƯỚC TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn, khó lường; tình hình an ninh, chính trị thế giới có nhiều biến động. Kinh tế thế giới được dự báo phục hồi chậm lại do tác động dây chuyền của các yếu tố về lãi suất, lạm phát và giá dầu tăng cao, nhất là các nước đang phát triển. Trong nước, với việc triển khai tích cực, hiệu quả các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực, nền kinh tế bước đầu có sự phục hồi; hoạt động sản xuất kinh doanh dự báo có nhiều khởi sắc, tạo đà nâng cao tốc độ tăng trưởng trong cả năm 2022; song, triển vọng tăng trưởng của nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến thời tiết, thiên tai dịch bệnh khó lường, xung đột giữa các nước lớn tác động nhất định đến hoạt động kinh tế đối ngoại và đầu tư của nước ta; dịch bệnh Covid-19 phức tạp có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách “bình thường mới” và tiến trình phục hồi nền kinh tế đất nước.

Trong tỉnh, những kết quả quan trọng đã đạt được trong phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2022; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, có nhiều nhà đầu tư lớn đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh; một số dự án lớn dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động trong những tháng cuối năm 2022 và một số dự án lớn sẽ được khởi công[35] sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tỉnh ta vẫn còn gặp những khó khăn, thách thức như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro; giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao; thiên tai, dịch bệnh dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là các hình thái thời tiết cực đoan như bão mạnh, siêu bão, lũ ống, lũ quét, mưa đá, sạt lở đất ở khu vực miền núi,... là những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NHIỆM VỤ CÒN LẠI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, nhiệm vụ còn lại của một số chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu có số liệu thống kê 6 tháng đầu năm

(1) Với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm là 11,5%, thì tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2022 phải đạt 9,75% trở lên, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,4% trở lên (KH năm 3,6%); công nghiệp - xây dựng tăng 13,46% trở lên (KH năm 15,8%); dịch vụ tăng 10,99% trở lên (KH năm 9,5%); thuế sản phẩm duy trì như cùng kỳ (KH năm 7,8%).

(2) Sản lượng lương thực đạt 626 nghìn tấn (KH năm 1.500 nghìn tấn).

(3). Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.036 triệu USD (KH năm 5.700 triệu USD).

(4) Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 75.944 tỷ đồng (kế hoạch năm 145.000 tỷ đồng).

(5) Thu NSNN đạt 1.089 tỷ đồng (theo dự toán Trung ương giao năm 28.143 tỷ đồng). Phấn đấu thu NSNN năm 2022 đạt trên 40.000 tỷ đồng.

(6) Tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 2.814 ha (KH năm 7.330 ha).

(7) Thêm 01 huyện, 13 xã đạt chuẩn NTM, 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (KH năm có thêm 02 huyện, 18 xã đạt chuẩn NTM, 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 07 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).

(8) Số doanh nghiệp thành lập mới 1.337 doanh nghiệp (KH năm 3.000 doanh nghiệp).

Các chỉ tiêu chủ yếu không có số liệu thống kê 6 tháng đầu năm (chỉ có kết quả cuối năm): Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu đã đề ra, cụ thể:

(1) Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 15,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 47,3%; dịch vụ chiếm 31%; thuế sản phẩm chiếm 6,2%.

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD trở lên.

(3) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 37% trở lên.

(4) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 10,5% trở lên.

(5) Tốc độ tăng dân số dưới 1%.

(6) Số bác sỹ/1 vạn dân đạt 11,7 bác sỹ trở lên.

(7) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên.

(8) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 32%.

(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72% trở lên.

(10) Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025 giảm từ 1,5% trở lên.

(11) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 79,8% trở lên.

(12) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP đạt 96% trở lên; trong đó, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao đạt 4% trở lên.

(13) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 14% trở lên.

(14) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,6%.

(15) Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97%; trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 60%.

(16) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 89%.

(17) 80% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 là rất tích cực, nhưng nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2022 là rất lớn, nhất là những chỉ tiêu chưa đạt 50% KH, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung cao độ để triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đề ra[36], quyết tâm khắc phục mọi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh; trong đó tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Nhiệm vụ, giải pháp chung của các cấp, các ngành

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nhất quán, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch Covid-19. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung cao nhất cho việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; tăng cường rà soát và có kế hoạch tiêm chủng cụ thể cho từng nhóm đối tượng để nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19, nhất là tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng. Chủ động đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để phân bổ đủ vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách, chương trình trọng tâm, khâu đột phá để từng bước cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 43/2021/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022, Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Tập trung đấu mối, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị; sớm hoàn chỉnh,trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các huyện, thị xã, thành phố; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 cấp tỉnh.

Chủ động kiểm tra, theo dõi nắm chắc tình hình biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu, vật tư đầu vào, tình hình tiêu thụ điện và hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, không để gián đoạn sản xuất, nhất là các doanh nghiệp chủ lực có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ gắn với phát triển du lịch; tổ chức các chương trình phục hồi, kích cầu du lịch. Tập trung triển khai sản xuất vụ Mùa đảm bảo trong khung thời vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, trọng tâm là tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tổ chức giao ban theo chuyên đề về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công; kiên quyết thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ, không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 ngay sau khi được cấp có thẩm quyền giao chi tiết kế hoạch vốn.

Thường xuyên rà soát, đánh giá các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế; đôn đốc các khoản thu nợ từ đấu giá, đấu thầu các dự án sử dụng đất, các khoản nợ thuế kéo dài, quá hạn, đảm bảo số thu ngân sách nhà nước năm 2022 tăng so với thực hiện năm 2021. Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, linh hoạt, cân đối nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chi năm 2022; tiếp tục rà soát, cắt giảm một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng và thực hiện các cơ chế, chính sách.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và không chiếm dụng diện tích đất lớn. Tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽ cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ các biện pháp duy trì các chỉ số thành phần có thứ hạng cao, nâng cao các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương.

Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, trọng tâm là an ninh biên giới, trên biển, an ninh mạng, an ninh nông thôn, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội;tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc liên quan đến tham nhũng.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, kiểm tra, kịp thời khắc phục sự cố, hậu quả thiên taitheo phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, điều tiết các hồ chứa bảo đảm an toàn và tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án đã được phê duyệt.Các cấp, các ngành phải xác định công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhất là trong mùa mưa bão; phải huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị theo nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão sắp tới.

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chínhtrong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật phát ngôn; công khai, minh bạch, tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng.Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiệnquyết liệt, khẩn trương, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu;đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp, các ngành khẩn trươngtổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2022, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, có tính đột phá trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2022; xây dựng và thực hiện tốt phương án sản xuất và phòng trừ sâu bệnh vụ Đông năm 2022 - 2023. Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; chuyển đổi các cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có hiệu quả cao hơn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thiên tai để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất, hạn chế tối đa thiệt hại. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phấn đấu không để tái dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, dịch Cúm gia cầm A/H5N6, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Đẩy mạnh công tác xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tạo vùng nguyên liệu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch; tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến lâm sản, các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững, hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao để phát triển, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thủy sản chủ lực của tỉnh; tiếp tục triển khai các giải pháp chống đánh bắt bất hợp pháp, không khaibáo và không theo quy định (IUU).

- Tập trung hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận huyện, xã đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình; duy trì và triển khai thực hiện tốt phương án “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai. Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sửa chữa, nâng cấp đê điều, hồ đập, hệ thống tiêu, thoát lũ để sớm đưa các công trình vào sử dụng, đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Sở Công Thương

- Thường xuyên bám sát, theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, diễn biến thị trường và tác động của giá nguyên, nhiên vật liệu để kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát huy hết công suất, nhất là các sản phẩm còn dư địa sản xuất, thị trường tiêu thụ và có khả năng gia tăng sản lượng để bù đắp phần thiếu hụt cho các sản phẩm công nghiệp khác. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2022; các dự án may mặc, giầy da tại các huyện: Yên Định, Ngọc Lặc, Triệu Sơn,… tạo năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả hóa để có giải pháp kịp thời, đảm bảo cung - cầu; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu cơ, ép giá, nhất là trong các dịp nghỉ lễ. Thực hiện tốt công tác định hướng, dự báo thị trường, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước; hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới gắn với nhóm sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu tiêu biểu của tỉnh; tận dụng tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết để gia tăng xuất khẩu.

- Phối hợp với Công ty Điện lực và các tổ chức cung ứng điện trên địa bàn tỉnh thường xuyên rà soát, điều chỉnh phương án điều tiết điện hợp lý, hiệu quả trong mùa nắng nóng, đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tập trung theo dõi sát diễn biến, tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế, kịp thời dự báo, cập nhật kịch bản tăng trưởng và đề xuất các giải pháp, biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh đấu mối, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của các dự án; kịp thời tham mưu các giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022. Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2022 của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn chocác dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các dự án khác có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối và các chủ đầu tư dự án để nắm chắc tiến độ, tình hình thực hiện của các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và các dự án trọng điểm khác, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp, các dự án có sử dụng đất, kiên quyết đề nghị chấm dứt hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án vi phạm quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch.

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, phục vụ tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài chính

- Tham mưu các giải pháp thu ngân sách phù hợp, vừa đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu, vừa phát triển nguồn thu mới, nguồn thu vãng lai, các nguồn thu còn dư địa, đảm bảo tăng thu ngân sách so với thực hiện năm 2021; thực hiện tốt các chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của Chính phủ.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm hiệu quả, linh hoạt; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát, cắt giảm một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng, các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của tỉnh.

- Khẩn trương tham mưu xây dựng, báo cáo UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyềnĐề án vay vốn trong nước tỉnh Thanh Hóa theo tinh thần Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

- Ưu tiên tập trung tối đa cho công tác lập quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, có khối lượng hoàn thành để giải ngân kế hoạch vốn của các dự án đầu tư công do Ban làm chủ đầu tư.

- Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý gia hạn tại Kết luận số 679-KL/TU ngày 03/12/2021; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD để các doanh nghiệp phát huy hết công suất, sản lượng và tiêu thụ sản phẩm, nhất là hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thép Nghi Sơn, Nhiệt điện BOTNghi Sơn II.Tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2022[37] tạo năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Khẩn trương hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng Container qua Cảng Nghi Sơn. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút các dự án công nghiệp nặng, giá trị gia tăng cao; các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics...

Sở Xây dựng

-Tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định các đồ án quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, hạn chế đến mức tối đa việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và chất lượng công trình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh giá nguyên liệu, vật tư xây dựng đang có xu hướng tăng cao.

- Theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn; tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản.

Sở Giao thông vận tải

- Thường xuyên làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải, hiệp hội vận tải để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tham mưu các giải pháp hỗ trợ các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách vượt qua khó khăn, khôi phục lại các tuyến vận tải công cộng để phục vụ Nhân dân.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tranh thủ thời tiết thuận lợi tại khu vực thi công để tăng ca, tăng mũi thi công, nhất là những dự án hoàn thành trong năm 2022, đồng thờichuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công các dự án hạ tầng quan trọng khác[38].

- Rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh;tăng cường công tác đăng kiểm, đăng ký cho các phương tiện thủy nội địa, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa cho các bãi tập kết cát, sỏi; xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 vàphương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030; hoàn thành kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ tiêu sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022. Tập trung hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách đất đai của các đơn vị, cá nhân; chỉ đạo, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ GPMB năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch.

- Tăng cường đôn đốc nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền bồi thường GPMB theo đúng cam kết và hợp đồng đã ký; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; đề xuất thu hồi các dự án vi phạm quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; kịp thời, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản không phép, trái phép, các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường đưacác hoạt động văn hóa, thông tin về cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tiếp tục tập trung triển khai các Chương trình kích cầu du lịch, định hướng các doanh nghiệp du lịch hình thành liên minh kích cầu du lịch, cung cấp các dịch vụ trọn gói, hấp dẫn dành cho du khách. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức và tham gia các giải thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế trong năm 2022; phấn đấu giữ vững vị trí thứ 4 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đảm bảo an toàn, nghiêm túc phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19; hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động hè, phòng chống tai nạn, đuối nước cho học sinh. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp để khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; triển khai có hiệu quả chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vừng thành tích giáo dục mũi nhọn. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tuyển dụng giáo viên còn thiếu, đảm bảo theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động hiệu quả; kịp thời hỗ trợ cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thiếu hụt lao động. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu vực kinh tế theo Nghị quyết số11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội; tham mưu tổ chức tốt các hoạt động tri ân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, an toàn lao động tại các doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan xử lý có hiệu quả tình trạng trốn, nợ đóng bảo hiểm trong các doanh nghiệp. Triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHTN. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Sở Y tế

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tế của tỉnh; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tăng độ bao phủ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi và tiêm các mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Chủ động, tích cực đấu mối với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế cung cấp đầy đủ, kịp thời vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật mới, hiện đại trong khám và điều trị bệnh; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao về làm tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác y tế dự phòng, giám sát phòng, chống dịch mùa hè, đặc biệt là bệnh đậu mùa khỉ, bệnh sốt xuất huyết do Dengue; triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và sắp xếp, tổ chức lại tổ chức và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh hồ sơ Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và Đề án thành lập thị trấn Tiên Trang, huyện Quảng Xương, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; chính sách tinh giản biên chế năm 2022. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, đảm bảo khả thi, hiệu quả. Tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định về xác định, tổ chức lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, đề án về khoa học và công nghệ đã được phê duyệt[39]. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hướng dẫn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong các cơ quan nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thông tin, báo chí; hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; thường xuyên đôn dốc, xử lý những vấn đề báo chí quan tâm, khắc phục tình trạng đưa tin không chính xác, phản ánh một chiều.

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của các cơ quan, đơn vị. Tham mưu đẩy mạng ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh; tăng cường theo dõi, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân khi ban hành, tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người dân và doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh chỉ đạo các tổ chức thanh tra thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 theo kế hoạch được duyệt; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra.Thực hiện tốt công tác phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp;phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Sở Ngoại vụ tăng cường liên kết, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tham mưu triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa nhân kỷ niệm: 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), 55 năm ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (02/5/1967 - 02/5/2022),...

Ban Dân tộc tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, dự án, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Tập trung xây dựng Đề án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2016 - 2020), không thuộc diện đặc biệt khó khăn (giai đoạn 2021 - 2025) phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo bền vững.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ động đấu mối với các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài để tăng cường giới thiệu, tuyên truyền về môi trường, cơ hội đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư vào tỉnh; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch trong và ngoài tỉnh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, tín dụng của Trung ương trên địa bàn; tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay. Chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Cục Thuế tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, tập trung khai thác các nguồn thu mới, vãng lai, nguồn thu còn dư địa, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán năm 2022; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, có biện pháp giải quyết dứt điểm số nợ đọng tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoảng sản của các doanh nghiệp có số nợ đọng lớn, kéo dài. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Cục Hải quan tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giám sát, quản lý hải quan, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thông quan nhanh hàng hóa xuất, nhập khẩu; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra chuyên ngành để đánh giá việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp trong sử dụng hệ thống thông quan điện tử; xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai vận động, thu hút doanh nghiệp mở tờ khai xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn nhằm tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với mặt hàng xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại tại các điểm, khu du lịch.

Bảo hiểm xã hội tỉnhtiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh chi trả chế độ bảo hiểm qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt.

Công an tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, tội phạm ma túy, tội phạm can dự vào các hoạt động kinh tế. Triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các phương án, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân bị lôi kéo, môi giới xuất nhập cảnh sang Campuchia. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống cháy nổ, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động có biện pháp bảo đảm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; nắm chắc địa bàn, chủ động xử lý các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, buôn lậu tại các tuyến biên giới; ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão.

2.29. UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn để có các giải pháp phù hợp, nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân theo đúngchỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/01/2022. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất vàcam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng đã ký với các chủ đầu tư. Rà soát lại các nhiệm vụ, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, dành nguồn để chủ động đáp ứng những nhiệm vụ chi cấp bách, bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo hướng tăng cường đối thoại với công dân để chấm dứt các vụ việc ngay từ cơ sở.

[1] Tính đến 18/6/2022, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 là 100%; đủ 2 mũi là 99,2%. Tỷ lệ trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 là 100%, đủ 2 mũi là 100%. Đã có 2.439.431 người tiêm mũi bổ sung, nhắc lại (110,5%). Tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid19 đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ 40,8%, tiêm mũi 2 cho trẻ đạt 12,8%.

[2] Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh.

[3] Trong đó, tỷ lệ số ca mắc Covid-19 của tỉnh chiếm khoảng 5,14% dân số (cả nước 10,8%) và tỷ lệ tử vong chiếm 0,038% số ca nhiễm (cả nước 0,4%).

[4] Sau Bắc Giang 24,03%, Bắc Ninh 14,7%.

[5] Cùng kỳ năm 2021: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,47%; Công nghiệp - xây dựng tăng 12,9%; Dịch vụ tăng 7,3%; Thuế sản phẩm giảm 0,4%.

[6] Trong đó: Tổng diện tích gieo trồng vụ đông 47,3 nghìn ha, đạt 105% KH; vụ chiêm xuân 192,9 nghìn ha, đạt 98,7% KH.

[7] Giá sắn cao hơn 200 nghìn đồng/tấn; giá mía cao hơn 100 - 150 nghìn đồng/tấn.

[8]Tăng 01 huyện, 1.647 ha và 1.166 hộ so với năm 2021.

[9]Đã phát hiện và xử lý 158 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, chuyển cơ quan chức năng khởi tố hình sự 04 vụ.

[10] Đến nay, toàn tỉnh đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có 346 xã, 902 thôn, bảnđạt chuẩn NTM; 56 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

[11] Mắm tôm Lê Gia, xếp hạng 5 sao.

[12] Như: Tổ máy số 1 nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2; Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Adiana Thọ Dân, huyện Triệu Sơn; Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn…

[13] Như: Điện sản xuất (tăng 36,2%), quần áo may sẵn (tăng 38,3%), giày thể thao (tăng 31,8%), tinh bột sắn (tăng 44,2%), xi măng (tăng 13,9%), sắt thép các loại (tăng 12,3%), dầu ăn (tăng 17%)...

[14] Như: Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn 2; Cụm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng (Tâp đoàn Đầu tư tài chính TF GROUP); Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam; Nhà máy lốp COFO Việt Nam…

[15] Các sản phẩm xuất khẩu tăng mạnh như: Hàng may mặc tăng 11,2%, giầy dép các loại tăng 11,8%, tinh bột sắn tăng 12,4%...

[16] Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Dầu thô 4,2 triệu tấn, tương đương với cùng kỳ; vải may mặc 213,5 triệu USD, tăng 10,3%; phụ liệu hàng may mặc 40,9 triệu USD, tăng 9,3%; máy móc thiết bị phụ tùng 284,5 triệu USD.

[17] Trong đó thu nội địa ước đạt 16.678 tỷ đồng, bằng 97% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 9.656 tỷ đồng, bằng 88% dự toán, tăng 69% so với cùng kỳ.

[18] Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới, Tập đoàn Millennium (Mỹ), Tập đoàn WHA (Thái Lan), Tập đoàn Ramky (Ấn Độ), Tập đoàn xăng dầu Ptrolimex, Công ty CP Lâm nghiệp Hòa Phát, Đoàn chuyên gia Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Đoàn công tác của nhà đầu tư Ấn Độ, Đại sứ Italia và Hiệp hội doanh nghiệp Italia tại Việt Nam, Đoàn công tác Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và Trưởng các cơ quan Đại diện của Hàn Quốc, Đoàn công tác Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam…

[19]Đã tham gia góp ý, thẩm định về công nghệ cho 61 dự án đầu tư; hướng dẫn 90 tổ chức, cá nhân về quyền sở hữu trí tuệ; cấp giấy phép hoạt động bức xạ cho 24 cơ sở; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 04 cá nhân.

[20] Như: (i)Tổng số các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; Nghị quyết số 126/NQ-CP; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg là 10.405 lượt người sử dụng lao động và 378.679 lượt người lao động với tổng kinh phí là 168,3 tỷ đồng; (ii) Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, đã hỗ trợ bằng tiền cho 323.786 người lao động với tổng số tiền là 749,6 tỷ đồng; giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 6.229 đơn vị, doanh nghiệp với 303.662 lao động, với tổng số tiền giảm mức đóng 05 tháng (từ tháng 10/2021 đến tháng 02/2022) là 68,9 tỷ đồng.

[21] Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

[22] Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; kiện toàn, phê duyệt Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa và Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa….

[23] Trong đó: Thanh tra hành chính 105 cuộc, phát hiện sai phạm 117,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 117,7 tỷ đồng; Thanh tra chuyên ngành 215cuộc, phát hiện sai phạm 7,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 1,4 tỷ đồng.

[24] Đã hoàn thành Tổ máy số 1 Nhiệt điện Nghi Sơn II; Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Adiana Thọ Dân; Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn; Trang trại Chăn nuôi gà công nghệ cao 4A tại xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân… Khởi công một số dự án lớn như: Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn 2; Cụm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng (Tâp đoàn Đầu tư tài chính TF GROUP); Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam; Nhà máy lốp COFO Việt Nam; Khởi công dự án Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa, tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân…

[25] Giá phân bón tăng 35% - 70%; thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 10 - 20%; thuốc thú y tăng khoảng 10 - 15%...

[26] Như: Tổ hợp hóa chất Đức Giang, Nhà máy sản xuất lốp ôtô Radial; Thủy điện Hồi Xuân; Dự án vôi công nghiệp Huy Hoàn tại KKT Nghi Sơn.

[27] Như: Dự án đầu tư hạ tầng KCN Lam Sơn - Sao Vàng; Dự án đầu tư hạ tầng các CCN Đông Ninh, huyện Đông Sơn, CCN Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc; CCN Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân; CCN Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống.

[28] Như: Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn); Đường Vạn Thiện đi Bến En; Đại lộ Đông - Tây thành phố Thanh Hóa, đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến QL1A (giai đoạn 1).

[29] Còn 18 dự án chưa được phê duyệt dự án đầu tư.

[30] Toàn tỉnh xảy ra 24 vụ đuối nước, làm 33 trẻ em tử vong, tăng 16 vụ và tăng 17 trẻ em tử vong so với cùng kỳ.

[31] Tính đến hết tháng 5/2022, tổng số doanh nghiệp nợ bảo hiểm từ 03 tháng trở lên là 1.984 đơn vị với số tiền 405,5 tỷ đồng; trong đó có 453 doanh ngiệp nợ khó thu với số tiền 100,8 tỷ đồng.

[32] Như: Đào tạo lao động (xếp hạng 57/63), Chi phí không chính thức (55/63), cạnh tranh bình đẳng (41/63), Tính năng động của chính quyền tỉnh (37/63), Tính minh bạch (32/63)

[33] Như: Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong đêm 12/1/2022 tại phường Hải Thượng, Nghi Sơn, Thanh Hóa kiến khiến 4 người tử vong; Vụ tai nạn trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân ngày 24/1/2022 khiến 9 người chết và nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch…

[34] Theo báo cáo số 1380/BC-TTTH ngày 13/6/2022 của Thanh tra tỉnh.

[35] Một số dự án dự kiến hoàn thành, như: Tổ máy số 2 - Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn II; Dây chuyền 1- Nhà máy xi măng Đại Dương; các dự án may mặc, giầy da trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố...; một số dự án lớn sẽ được khởi công, như: Tổ hợp hóa chất Đức Giang, Nhà máy sản xuất lốp ôtô Radial, Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I, Đầu tư hạ tầng KCN Đồng Vàng; tuyến đường bộ ven biển (đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tỉnh Gia); Đường Vạn Thiện đi Bến En,…

[36] Như: Như: Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh; Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 07/01/2022, số 191/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh…

[37] Như: Tổ máy số 2 - Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn II; Dây chuyền 1- Nhà máy xi măng Đại Dương; Dự án cải tạo, nâng cấp Dây chuyền 1 Nhà máy Xi măng Công Thanh; Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam.

[38] Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022: Đại lộ Đông - Tây thành phố Thanh Hóa; Tiểu dự án 3 nâng cấp Quốc lộ 15; Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn… chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công các dự án hạ tầng quan trọng, như: Đường nối Quốc lộ 1A và Quốc lộ 45, đoạn từ xã Hoằng Xuân huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, Đường Vạn Thiện đi Bến En; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông để khởi công dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) theo hình thức hợp đồng BOT…

[39]Kế hoạch hành động số 27-KH/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHCN; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển KTXH nhanh và bền vững, giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành Chính sách khuyến khích phát triển KHCN trở thành khâu đột phá trong phát triển KTXH của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.