Ấm áp chương trình "Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023

Sáng 10-1, tại huyện Quan Hóa, UBND tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023.

Các đại biểu tham dự Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023.

Tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Mười, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Thị Hương, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, câu lạc bộ từ thiện, cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân huyện Quan Hóa.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nêu bật ý nghĩa nhân văn của Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023. Đồng chí nhấn mạnh, đây là chương trình được phát triển từ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ tổ chức trong 23 năm qua. Chương trình nhằm mục tiêu huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình tặng quà, vui tết; trợ giúp về vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Đại biểu tham dự chương trình.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huỳnh Thị Xuân Lam đã ghi nhận những đóng góp đầy trách nhiệm của các nhà tài trợ, các tổ chức doanh nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Quan Hóa, các nhà hảo tâm đã hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023. Đồng thời đánh giá cao công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức “Tết nhân ái” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Theo đồng chí, Thanh Hóa là một trong những tỉnh làm tốt nhất công tác tham mưu và phối hợp trong số 63 tỉnh, thành hội. Tính đến thời điểm này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động được 29.000 suất quà tết với tổng trị giá trên 11,6 tỷ đồng, vượt 9.000 suất quà so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đồng chí bày tỏ mong muốn, sau khi tổ chức điểm Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai đến hệ thống Hội cấp huyện và trong Cụm thi đua số 5, các tỉnh khu vực Trung bộ để phong trào được triển khai sâu rộng tới cơ sở, lan tỏa đến mọi ngành, mọi cấp, giúp mọi người hiểu về giá trị nhân văn, hưởng ứng, đồng hành ngay từ năm đầu tiên thực hiện.

Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao bằng ghi nhận tấm lòng vàng cho các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức chương trình đã trao bằng ghi nhận tấm lòng vàng cho 25 tổ chức, cá nhân; trao quà cho 10 hộ nghèo, đại diện cho hơn 1.800 hộ được hưởng lợi từ chương trình. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và nhà tài trợ đã trao hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái (mỗi căn 50 triệu đồng) cùng 20 suất quà cho hộ nghèo; Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Nhân ái (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng) và 20 suất quà cho hộ nghèo.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng ghi nhận tấm lòng vàng cho các tổ chức cá nhân tham gia chương trình.

Với cách thức triển khai mới, hiệu quả, ngay sau phần lễ, Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nổi bật là “Chợ Tết nhân ái” với 22 gian hàng trưng bày lương thực, thực phẩm, quần áo,… phục vụ nhu cầu mua sắm tết của Nhân dân. Hộ nghèo hưởng lợi từ chương trình được phát phiếu và mua hàng miễn phí tại các gian hàng.

Ban tổ chức trao quà cho các hộ nghèo đại diện cho hơn 1.800 hộ được hưởng lợi từ Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh trao tiền hỗ trợ xây 2 căn nhà Nhân ái và quà cho hộ nghèo.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và nhà tài trợ trao hỗ trợ xây 2 căn nhà Nhân ái cùng quà tết cho hộ nghèo.

Trong khuôn khổ của chương trình, Sở Y tế Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện Quan Hóa tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc, tặng quà miễn phí cho người nghèo.

Bí thư Huyện ủy Quan Hóa Hà Thị Hương phát biểu cảm ơn Ban tổ chức Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 và các nhà tài trợ.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huỳnh Thị Xuân Lam...

...và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao quà tết cho hộ nghèo tại “Chợ Tết nhân ái”.

Người nghèo được mua hàng miễn phí tại các gian hàng trong “Chợ Tết nhân ái”.

Cũng trong chương trình, Ban tổ chức đã khánh thành, bàn giao điểm trường Suối Tôn (Trường Mầm non Phú Sơn). Công trình gồm 2 phòng học và 1 bếp ăn, được xây dựng bằng vật liệu tái chế, do Công ty TNHH Tư vấn, đầu tư và thương mại Intraco tài trợ với tổng giá trị 1,67 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất cho 80 em học sinh mầm non ở bản Suối Tôn học tập, đây là 1 trong 2 bản người Mông trên địa bàn huyện Quan Hóa. Ngoài ra, Công ty Intraco còn tặng 80 bộ áo ấm cho học sinh và 8 máy lọc nước cho Trường Mầm non Phú Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa và nhà tài trợ cắt băng khánh thành điểm trường Suối Tôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng quà và thăm hỏi các cháu học sinh điểm trường Suối Tôn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo...

...và đại diện nhà tài trợ trao quà cho các cháu học sinh điểm trường Suối Tôn.

Tại buổi lễ khánh thành, bàn giao điểm trường, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng 135 suất quà (mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng) cho học sinh tiểu học, mầm non bản Suối Tôn; Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh (TP Thanh Hóa) mừng tuổi cho 135 học sinh tiểu học và mầm non (mỗi cháu 100 nghìn đồng); trao quà cho 80 hộ nghèo trong bản Suối Tôn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và nhà hảo tâm chung vui cùng các cháu nhỏ trong chương trình “Vui cỗ Tết”.

Ngay sau lễ khánh thành, bàn giao điểm trường, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và các nhà tài trợ đã tham gia “Vui cỗ Tết” cùng các cháu mầm non tại điểm trường Suối Tôn.

Trước đó, tối ngày 9-1, tại sân vận động huyện Quan Hóa đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tết nhân ái - Lan tỏa yêu thương”, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân trong huyện tham gia.

