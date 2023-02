116 thanh niên huyện Vĩnh Lộc sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân, các thanh niên Vĩnh Lộc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 đang háo hức, sẵn sàng tâm thế chờ ngày lên đường nhập ngũ để thực hiện trách nhiệm với Tổ quốc.

Ngay từ những ngày đầu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã triển khai đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đã có 116 thanh niên trúng tuyển đạt 100% kế hoạch, trong đó tham gia nghĩa vụ quân đội là 105 thanh niên và công an nghĩa vụ 11 thanh niên. Tỷ lệ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều có trình độ văn hóa từ cấp THPT trở lên. Trong đó, có nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Năm nay, các thanh niên huyện Vĩnh Lộc nhập ngũ vào quân đội đóng quân tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4 và Trung đoàn 165, Sư 312, Quân đoàn 1, đóng quân tại Sóc Sơn, Hà Nội. 11 thanh niên tham gia công an nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát trại giam và tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Xác định bảo vệ Tổ quốc vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của mọi công dân, đặc biêt là thế hệ trẻ, do đó, có 32 thanh niên trên địa bàn huyện đã làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân và có nhiều đóng góp hơn cho quê hương đất nước.

Lãnh đạo các xã, thị trấn tổ chức gặp mặt, cấp phát quân trang và tặng quà cho tân binh chuẩn bị nhập ngũ năm 2023

Dịp trước và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) cùng các ban ngành, đoàn thể ở 13 xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên và gia đình có con em sẵn sàng nhập ngũ. Nhìn chung số thanh niện có lệnh gọi nhập ngũ tư tưởng ổn định sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch lễ giao, nhận quân năm 2023 sẽ diễn ra từ 7h30 ngày 6-2-2023 (tức ngày 16 tháng Giêng âm lịch) tại sân vận động huyện. Để lễ giao, nhận quân đúng thời gian, đủ quân số, bảo đảm chất lượng, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, Hội đồng NVQS huyện giao cho các cơ quan chức năng, các thành viên Hội đồng NVQS huyện chuẩn bị tốt địa điểm, thời gian, cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt việc quản lý chặt chẽ số tân binh, bố trí phương tiện đưa đón tân binh đến địa điểm giao, nhận quân bảo đảm thời gian, an toàn; phối hợp với đơn vị nhận quân làm tốt công bàn giao quân số nhanh gọn, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Lê Thu