Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại huyện Vĩnh Lộc

Chiều 14/1, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.

Thiếu tướng Trần Phú Hà cùng các thành viên đoàn công tác dâng hoa, dâng hương, dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Lộc, Thiếu tướng Trần Phú Hà cùng các thành viên đoàn công tác đã dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác thăm hỏi, trao quà Tết cho cụ bà Phạm Thị Khai (tròn 100 tuổi) ở thôn Tây Giai, xã Vĩnh Tiến.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác thăm hỏi, trao quà Tết cho gia đình thương binh 51% Vũ Quang Thành, ở thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc Tết và trao quà Tết cho cụ bà Phạm Thị Khai (tròn 100 tuổi) ở thôn Tây Giai, xã Vĩnh Tiến và gia đình thương binh 51% Vũ Quang Thành, ở thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc.

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên trong đoàn kính chúc các gia đình sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình chính sách cho độc lập, tự do, thống nhất của dân tộc. Đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, trở thành tấm gương sáng, mẫu mực trong đời sống, lao động sản xuất và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để con cháu học tập, noi theo.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt và Công an huyện Vĩnh Lộc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng của huyện Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, không để xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái..., để người dân vui xuân, đón Tết an toàn, đầm ấm, tiết kiệm.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá để về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh lưu ý huyện Vĩnh Lộc tập trung triển khai kế hoạch công tác năm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới với quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết cao nhất, trên cơ sở cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính làm thông thoáng môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, quan tâm công tác hậu phương quân đội; bảo vệ cây trồng và vật nuôi; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra bị động, bất ngờ, nhất là trên không gian mạng và vào các thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của đất nước..., nhất là bảo đảm cho Nhân dân trên địa bàn vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc.

Tô Hà