Thiệu Hoá: Nhiều kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Chiều 20/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hoá tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết thúc nhiệm vụ cấp huyện.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đánh dấu bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ và đột phá của huyện Thiệu Hóa trên tất cả các lĩnh vực, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, nhiều kết quả đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Kinh tế – xã hội có bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng cao; thu ngân sách nhà nước, huy động vốn đầu tư phát triển, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021- 2025 đạt 7,86%, đứng thứ 10 toàn tỉnh; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 24.520 tỷ đồng, vượt 22,6% so với chỉ tiêu Đại hội, gấp 2,18 lần so với giai đoạn 2016- 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2025 ước đạt 9.461 tỷ đồng, gấp 1,86 lần năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 71,29 triệu đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2020 và vượt 1,8% so với chỉ tiêu Đại hội...

Huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ rệt; hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới đột phá về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo được triển khai hiệu quả và nhân rộng. Vai trò nêu gương, điều hành của người đứng đầu được thể hiện rõ nét. Vị thế, uy tín của huyện Thiệu Hóa được nâng lên rõ rệt, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, ngành đánh giá cao.

Trong đó, 3 năm liền được huyện Thiệu Hóa được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ Thi đua đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ, là một trong những điểm sáng trong phát triển của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

