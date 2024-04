Thiết thực việc học tập và làm theo Bác ở Bá Thước

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực, toàn diện về nhận thức, tư tưởng, lập trường chính trị, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trên địa bàn huyện Bá Thước.

Chi đoàn Công an huyện Bá Thước, Đoàn thanh niên khối chính quyền huyện và Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Bá Thước tổ chức chương trình thiện nguyện “Ấm áp mùa đông” trao chăn ấm cho các em nhỏ tại điểm Trường Mầm non Thiết Giang, xã Thiết Ống.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện Bá Thước đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực với nhiều nét mới, sáng tạo, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như ở chi bộ thôn Lau, xã Điền Thượng đã phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng cùng đảng bộ xã thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lau Hà Văn Khánh cho biết: Chi bộ thôn có 28 đảng viên sinh hoạt thường kỳ; nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, thủy sản... Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hằng năm, chi ủy thôn họp bàn, thống nhất và xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện sát với tình hình địa phương, trong đó xác định rõ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thôn, như: đẩy mạnh xuất khẩu lao động, trồng rừng, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, từ đó kinh tế của thôn có bước phát triển; có những hộ dân thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Hiện nay, trong thôn có nghề mây tre đan xuất khẩu, luôn tạo việc làm thường xuyên cho 60 lao động trong thôn với mức thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 6 - 8%, hộ cận nghèo giảm 9 - 11%; thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm.

Được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thượng úy Vi Văn Hùng, phó đội trưởng phụ trách đội an ninh, bí thư chi đoàn Công an huyện Bá Thước luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, nêu gương, xung kích đi đầu trong các hoạt động phong trào. Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Vi Văn Hùng cho biết: Trong các buổi sinh hoạt Đoàn, tôi luôn lồng ghép các nội dung về giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Triển khai các kế hoạch công tác theo chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức học tập các nội dung theo nghị quyết của Đảng; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu ngành, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ; tổ chức thực hiện tốt phong trào “Thanh niên công an Nhân dân học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy”... Thành lập, quản lý sử dụng trang fanpage của chi đoàn Công an huyện để tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Viết bài định hướng dư luận, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; chia sẻ về những tấm gương “người tốt, việc tốt" trong lực lượng công an Nhân dân, cũng như những hình ảnh đẹp, nhân văn về người chiến sĩ công an Nhân dân. Luôn lựa chọn nội dung, tiêu chí, biện pháp cụ thể để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác của đơn vị theo chuyên môn nghiệp vụ cũng như trong công tác Đoàn. Đảm bảo tốt công trình thanh niên tại đơn vị, xung kích tham gia các công việc khó khăn, hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa để thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ quần chúng. Ngoài ra, Thượng úy Hùng cùng với chi đoàn nhiều lần tổ chức quyên góp ủng hộ, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; giúp Nhân dân XDNTM; tích cực hưởng ứng các phong trào “Thanh niên tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa khô”, “Xuân tình nguyện”; phát động chương trình “Nồi cháo yêu thương", vào thứ 7 hàng tuần. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc, Thượng úy Vi Văn Hùng đã nhiều lần được các ngành, các cấp khen thưởng và là tấm gương sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đánh giá về việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện, đồng chí Lê Văn Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bá Thước, cho biết: Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ngừng được nâng cao. Việc học và làm theo Bác đã được cụ thể hóa bằng nhiều công trình, phần việc, như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế - giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Người công an Nhân dân kiểu mẫu, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”..., ngoài ra các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tích cực triển khai hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”.

Với những cách làm hay, hình thức phong phú, đa dạng và mang tính thiết thực, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bá Thước đã ngày càng có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ. Quán triệt tốt phương châm “Trên làm trước, dưới làm sau”, trong Đảng làm trước để Nhân dân noi theo, từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức; lấy các điển hình tiên tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước đẩy lùi và khắc phục mặt tiêu cực, yếu kém; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác; đó là những bài học kinh nghiệm được Đảng bộ huyện Bá Thước vận dụng để tiếp tục học Bác thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Tiến Đạt