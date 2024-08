Thị xã Nghi Sơn phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Sáng 6/8, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 16, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét quyết định những vấn đề quan trọng khác.

Báo cáo tại kỳ họp nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.060 tỷ đồng, đạt 48,2% kế hoạch (KH) năm, tăng 6,1%; tổng thu ngân sách 1.974,9 tỷ đồng, đạt 118% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 89% dự toán HĐND thị xã giao và bằng 152% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 7.936 tỷ đồng, tăng 13,7% so cùng kỳ; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 985 triệu USD, tăng 17,5% cùng kỳ. Thị xã đã thành lập mới 87 doanh nghiệp mới, đạt 48,3% kế hoạch HĐND thị xã giao, bằng 52,7% kế hoạch tỉnh giao...

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm thực hiện, đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2024 cho 9 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm OCOP của thị xã lên 34 sản phẩm.

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, công tác quản lý quy hoạch được quan tâm thực hiện (quy hoạch phân khu, quy hoạch sử dụng đất hoàn thành sớm so với cùng kỳ...); công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công đồng bộ, tiến độ tốt. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, thị xã đã hoàn thành bàn giao GPMB 207,23ha tại 29 dự án, đạt 53,59% so với KH, tăng 27,88% so cùng kỳ.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên, thị xã có thêm 1 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền thờ Quang Trung ở Lạch Bạng, phường Hải Thanh và Cù Lao Biện (Biện Sơn), xã Nghi Sơn; có 2 phường là Tân Dân và Hải Lĩnh được UBND tỉnh công nhận danh hiệu phường kiểu mẫu...

6 tháng cuối năm 2024, thị xã tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, xác định cụ thể giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Thị xã cũng tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2024; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong thực hiện GPMB các dự án trong kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thu nợ đọng thuế đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán HĐND thị xã giao; hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch của tỉnh, của thị xã; tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; đồng chí Bùi Tuấn Tự, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã Nghi Sơn cũng sẽ thảo luận, xem xét các dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023 thị xã Nghi Sơn. Phê chuẩn phân bổ kết dư ngân sách cấp thị xã năm 2023, chuyển nguồn sang năm 2024. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn ngân sách thị xã Nghi Sơn quản lý (đợt 2). Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách thị xã Nghi Sơn quản lý đợt 4; các nghị quyết chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội; công tác tổ chức và cán bộ cùng các nội dung quan trọng khác.

