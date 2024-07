Thị xã Bỉm Sơn: Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024 đạt 17,1%

Chiều 2/7, Thị ủy Bỉm Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 18 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực ngay từ đầu năm với tinh thần quyết tâm cao. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,1% cao nhất so với các năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay; giải phóng mặt băng, giải ngân vốn đầu tư công đứng trong tốp đầu của tỉnh...

Các đồng chí Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Cụ thể, về kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.492,2 tỷ đồng, đạt 55,3 kế hoạch, tăng 17,1% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 44,8% so với cùng kỳ; công tác giải ngân vốn đầu tư công các dự án đạt 109,682 tỷ đồng, đạt 29,86% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 350,641 tỷ đồng; thị xã đã thành lập mới được 49 doanh nghiệp.

Các dự án đầu tư công được thi công đảm bảo tiến độ như: đường nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6; cải tạo đê Tam Điệp và cầu Hà Lan; điện chiếu sáng Quốc lộ 1A. Một số các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường học được hoàn thiện đưa vào sử dụng. Thị xã đã tập trung rà soát, giải quyết những tồn đọng, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Ngành giáo dục đã đầu tư khoảng 94 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; tổ chức biểu dương, khen thưởng 40 giáo viên có học sinh đạt giải và 268 học sinh có thành tích trong các cuộc thi cấp tỉnh. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn Nguyễn Văn Khiên phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Chú trọng vào các giải pháp có tính đột phá nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đạt thấp.

Hà Nghĩa (CTV)