Duyệt nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX

Chiều 29/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị duyệt nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đó, dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần, dài 30 trang và 11 phụ lục. Phần thứ nhất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, báo cáo đã nêu bật những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cụ thể là hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đảng cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế...

Báo cáo cũng đánh giá rõ kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần. Đồng thời, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm; xác định nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phần thứ hai của báo cáo nêu rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đề ra cho nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, xác định rõ các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế, mang tính khả thi cao, có ý nghĩa “đột phá” cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tham gia góp ý, các đại biểu thống nhất cao với nội dung được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị; đồng thời cho rằng, báo cáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, phản ánh toàn diện, đầy đủ kết quả đạt được của lực lượng Công an Thanh Hóa trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống của Nhân dân; đã đề ra được phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, xu thế phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Nhằm góp phần bổ sung, nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, mang tính chất định hướng, xây dựng.

Về phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện về công tác tham mưu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương vai trò của lực lượng Công an tỉnh trong giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng thời ghi nhận nỗ lực của Đảng ủy Công an tỉnh trong việc chuẩn bị các bước tổ chức Đại hội một cách chủ động, bài bản, khoa học. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị đã cập nhật đầy đủ các chỉ đạo, định hướng lớn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa trong nhiệm kỳ tới. Đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Công an và Tỉnh ủy để hoàn thiện các nội dung phục vụ Đại hội, nhất là đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và vai trò tham mưu của Công an tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy phối hợp Đảng ủy Công an tỉnh trong quá trình chuẩn bị Đại hội, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội một cách nghiêm túc, khoa học, đúng định hướng và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện nội dung dự thảo văn kiện đảm bảo súc tích, ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện, giảm tính hàn lâm, tăng định lượng, giảm định tính.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với Báo cáo chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị trong phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 cần bổ sung thành tích của lực lượng Công an tỉnh trong tham gia công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; bổ sung nội dung là đơn vị dẫn đầu của Bộ Công an trong công tác cải cách hành chính và những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, định hướng trong nhiệm kỳ tới đề ra trong báo cáo đang thiếu những đột phá, đặc biệt là những đột phá mang tính chiến lược. Công an Thanh Hóa phải là đơn vị đi đầu, đi trước về cải cách hành chính và đi đầu trong sáng kiến cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, Báo cáo chính trị cần bổ sung hệ thống chỉ tiêu các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, phải định lượng được số lượng đề tài cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở, đảm bảo 100% dịch vụ công được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia; số hóa làm sạch 100% hồ sơ nghiệp vụ an ninh, cảnh sát và sinh trắc học. Cùng với đó, bổ sung chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Quốc Hương