Sửa máy lạnh công nghiệp và những lưu ý quan trọng cho mùa hè này

Là một giải pháp giúp điều hòa không khí trong môi trường nhà xưởng vào những ngày hè oi bức, máy lạnh công nghiệp là sản phẩm được nhiều doanh nghiệp, cơ quan ưa chuộng hiện nay. Vậy khi máy lạnh công nghiệp của đơn vị gặp trục trặc chúng ta nên làm gì? Hãy lưu ngay những thông tin hữu ích về địa chỉ sửa máy lạnh công nghiệp uy tín nhất hiện nay để sử dụng khi cần nhé.

Những trường hợp cảnh báo máy lạnh công nghiệp của đơn vị bạn cần được sửa chữa

Vào những ngày hè nóng nực, máy lạnh công nghiệp phải làm việc với công suất lớn để đảm bảo khả năng làm mát và lọc không khí cho không gian nhà xưởng. Tuy nhiên, nếu máy lạnh công nghiệp của đơn vị bạn gặp phải một trong những tình trạng sau, bạn cần lập tức liên hệ với đơn vị sửa chữa chuyên nghiệp để được hỗ trợ kịp thời.

+ Máy lạnh vẫn chạy bình thường, tiêu thụ điện nhưng không tạo ra khí mát

+ Máy lạnh xuất hiện tình trạng chảy nước ở dàn lạnh

+ Máy lạnh bật nhưng không lên nguồn

+ Máy lạnh công nghiệp bị chớp đèn liên tục

+ Máy lạnh công nghiệp bị xì gas

+ Máy lạnh làm lạnh kém, chậm hơn bình thường

+ Máy lạnh xuất hiện tiếng kêu, âm thanh khác thường trong quá trình làm lạnh

+ Máy lạnh không nhận tín hiệu, xuất hiện báo lỗi bo mạch

Ngay khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường, bạn nên liên hệ với đơn vị sửa chữa gần nhất để được hỗ trợ sửa máy lạnh công nghiệp kịp thời, tránh hỏng máy lạnh gây tiêu tốn chi phí mua máy lạnh mới.

Quy trình sửa chữa máy lạnh công nghiệp

Việc sửa chữa máy lạnh phải tuân theo một quy trình nhất định. Ngày nay, hầu hết các đơn vị uy tín để sửa chữa theo quy trình chuẩn sau:

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng: Doanh nghiệp điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ sở của đơn vị để yêu cầu hỗ trợ. Dựa trên mô tả của khách hàng, đơn vị sửa chữa sẽ tiếp nhận thông tin báo giá sơ bộ và hẹn thời gian đến kiểm tra trực tiếp.

Kiểm tra trực tiếp tình trạng máy lạnh công nghiệp của đơn vị, chẩn đoán trục trặc và báo giá cụ thể.

Thương lượng và thống nhất giá sửa chữa, phương án sửa chữa với khách hàng.

Tiến hành sửa chữa máy lạnh công nghiệp và bàn giao kết quả cho khách hàng nghiệm thu.

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng doanh nghiệp và kết thúc dịch vụ sửa chữa máy lạnh công nghiệp của mình.

Địa chỉ sửa máy lạnh công nghiệp uy tín top đầu hiện nay

Máy lạnh công nghiệp là một tài sản tương đối giá trị đối với doanh nghiệp, do đó việc tìm kiếm một đơn vị uy tín để sửa máy lạnh cho đơn vị mình là điều cần thiết. Trước tình trạng vàng thau lẫn lộn, nhiều đơn vị làm ăn thiếu uy tín hoạt động trên thị trường như hiện nay, để tránh tiền mất tật mang, các doanh nghiệp cần tỉnh táo để tìm kiếm cho mình một địa chỉ sửa chữa điện lạnh uy tín, dày dặn kinh nghiệm.

Điện lạnh An Phát chính là một trong số đó. Với 10 năm kinh nghiệm sửa chữa máy lạnh công nghiệp cho hàng triệu doanh nghiệp trên khắp cả nước, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Bộ, điện lạnh An Phát là một trong những thương hiệu sửa chữa điện lạnh được đánh giá cao và tin tưởng sử dụng.

Đến với đơn vị, khách hàng sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng chu đáo, nhiều tình, tận tâm, tận lực phục vụ. Nhờ vậy mọi thắc mắc, băn khoăn của khách hàng đều được giải đáp.

Đặc biệt, Điện lạnh An Phát cam kết bảo hành tuyệt đối dịch vụ sửa chữa được đơn vị sửa chữa và được bảo hành lên tới 12 tháng. Bên cạnh đó, khi sử dụng dịch vụ tại đây, quý khách hàng sẽ được ưu đãi giá dịch vụ. Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm vì dịch vụ sửa chữa máy lạnh công nghiệp của An Pháp là một trong những gói dịch vụ cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.

Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ với điện lạnh An Phát qua hotline hoặc website để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá nhanh chóng.

