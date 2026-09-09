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Điện thoại giá rẻ: Gợi ý các mẫu điện thoại cho học tập, giải trí

Điện thoại giá rẻ: Gợi ý các mẫu điện thoại cho học tập, giải trí

Điện thoại giá rẻ ngày càng được học sinh, sinh viên quan tâm nhờ sự cân bằng giữa chi phí và trải nghiệm, từ tra cứu tài liệu đến lướt mạng xã hội. Không cần mức giá cao, nhiều mẫu máy vẫn có màn hình rộng và hiệu năng ổn định. Cùng khám phá những mẫu điện thoại đáng cân nhắc trong phân khúc dễ tiếp cận này.
Điện thoại giá rẻ: Gợi ý các mẫu điện thoại cho học tập, giải trí
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Vì sao đồng hồ 34-38mm đang được người dùng quan tâm trở lại?

Vì sao đồng hồ 34-38mm đang được người dùng quan tâm trở lại?

Thị trường
Sau một giai đoạn chuộng mặt lớn, nhiều người dùng đang quay lại với đồng hồ 34-38mm vì cảm giác đeo gọn gàng, dễ phối đồ và hợp xu hướng tối giản. Sự trở lại này không chỉ đến từ yếu tố thẩm mỹ mà còn phản ánh nhu cầu chọn đồng hồ vừa tay, linh hoạt hơn trong đời sống hằng ngày.
iPhone Air có mấy phiên bản GB? Tại CellphoneS giá bao nhiêu

iPhone Air có mấy phiên bản GB? Tại CellphoneS giá bao nhiêu

Thị trường
iPhone Air hiện được bán tại CellphoneS với nhiều phiên bản dung lượng khác nhau, phù hợp đa dạng nhu cầu sử dụng. Giá bán của từng phiên bản sẽ có sự chênh lệch tùy theo bộ nhớ, màu sắc và chương trình ưu đãi. Người dùng nên tham khảo bảng giá cập nhật tại CellphoneS để chọn...
Nên mua đồng hồ Samsung nào năm 2026? Tư vấn chọn Galaxy Watch phù hợp mọi nhu cầu

Nên mua đồng hồ Samsung nào năm 2026? Tư vấn chọn Galaxy Watch phù hợp mọi nhu cầu

Thị trường
Đồng hồ Samsung năm 2026 mang đến nhiều lựa chọn trải dài từ cơ bản đến cao cấp, phù hợp với hầu hết nhu cầu sử dụng. Dòng Samsung Galaxy Watch được tối ưu cả về thiết kế, hiệu năng lẫn tính năng sức khỏe. Việc chọn Samsung Watch nên dựa trên nhu cầu thực tế thay vì chỉ so...
Giải pháp nguồn điện bền vững từ máy phát điện Cummins chính hãng tại Hưng Thịnh Phát

Giải pháp nguồn điện bền vững từ máy phát điện Cummins chính hãng tại Hưng Thịnh Phát

Thị trường
Hiện nay nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, máy phát điện Cummins chính hãng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc, Hưng Thịnh Phát cung cấp giải pháp nguồn điện ổn định với đa dạng...
Xu hướng đầu tư máy chạy bộ chuẩn Mỹ: Giải pháp sức khỏe bền vững cho gia đình hiện đại

Xu hướng đầu tư máy chạy bộ chuẩn Mỹ: Giải pháp sức khỏe bền vững cho gia đình hiện đại

Thị trường
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và nhận thức về sức khỏe ngày càng nâng cao, việc sở hữu một “phòng gym tại gia” không còn là trào lưu nhất thời mà đã trở thành một khoản đầu tư chiến lược. Trong đó, các dòng máy chạy bộ tiêu chuẩn Mỹ đang dẫn đầu danh sách lựa chọn của...
Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro lộ cấu hình chi tiết, dòng T-series năm nay có gì đáng chờ?

Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro lộ cấu hình chi tiết, dòng T-series năm nay có gì đáng chờ?

Thị trường
Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng công nghệ sau khi hàng loạt thông tin rò rỉ mới hé lộ gần như toàn bộ cấu hình, thiết kế và giá bán dự kiến của bộ đôi này. Dù Xiaomi chưa chính thức công bố sản phẩm, các nguồn tin quốc tế cho biết dòng...

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