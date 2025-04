“Giông bão” cho top 4 V-League: Nam Định, Hà Nội FC, Thể Công và Thanh Hóa mất điểm

Tối 13/4, ba trận đấu muộn ở vòng 18 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025 đã khép lại đều với những kết quả hòa: Hà Nội FC chia điểm với chủ nhà Hải Phòng trong trận cầu không bàn thắng; Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định để đội khách Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa 1-1; và 1-1 cũng là tỷ số trong cuộc đọ sức giữa Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng.

Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (áo trắng) và đội khách Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với kết quả hòa 1-1 ở vòng 18 V-League. (Ảnh: thepxanhnamdinh)

Đáng chú ý, hai đội bóng khác trong top 4 là Thể Công-Viettel và Đông Á Thanh Hóa cũng không thể giành được chiến thắng, khi lần lượt để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (hòa 2-2) và Sông Lam Nghệ An (hòa 1-1) “níu chân” ở vòng đấu này.

Kết quả này mở ra cơ hội cho “cựu vương” Công an Hà Nội vượt qua Thanh Hóa để vươn lên nắm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, khi đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking đánh bại “Đội bóng phố Núi” Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-1 trên sân nhà Hàng Đẫy.

Chiến thắng ở hai vòng đấu gần nhất giúp Công an Hà Nội tích lũy được 28 điểm sau 18 vòng đấu, chỉ còn kém 2 điểm so với đội xếp trên là Thể Công-Viettel và cách 7 điểm so với vị trí đỉnh bảng của Thép Xanh Nam Định.

Công an Hà Nội "đánh chiếm" một vị trí trong top 4 trên bảng xếp hạng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Bên cạnh Công an Hà Nội, một đội bóng khác cũng được hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng đấu này là Quy Nhơn Bình Định, khi thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của chủ nhà Quảng Nam.

Thắng lợi quan trọng ở trận “đại chiến” với Quảng Nam - đội bóng cũng đang đua trụ hạng đã giúp Quy Nhơn Bình Định rút ngắn đáng kể khoảng cách với “nhóm an toàn” (kém 2 điểm so với đội xếp thứ 12 là Sông Lam Nghệ An) đồng thời gia tăng khoảng cách với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng (10 điểm)./.

