Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và các chi nhánh BIDV trên địa bàn ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện là sự kiện hết sức quan trọng, thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm và quyết tâm của các bên trong việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) nói chung và hiệu quả tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng nói riêng.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các chi nhánh BIDV trên địa bàn tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ngày 22/6, các chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trên địa bàn tỉnh gồm BIDV Thanh Hóa, BIDV Lam Sơn và BIDV Trung Sơn Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Đây là sự kiện nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Cục Quản lý Thi hành án dân sự và BIDV trong việc nâng cao hiệu quả công tác THADS và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành bản án, quyết định liên quan đến tín dụng ngân hàng.

Ông Trần Văn Dũng, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp trong các nội dung trọng tâm gồm: hỗ trợ nâng cao hiệu quả thi hành các bản án, cung cấp thông tin phục vụ công tác THADS theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến tài khoản, tiền gửi và tài sản; cung cấp các dịch vụ quản lý tiền, tài sản và giải pháp tài chính - ngân hàng phục vụ hoạt động THADS. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong hoạt động thi hành án dân sự; triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, truyền thông, an sinh xã hội và các hoạt động phong trào.

Bà Phạm Thị Thúy Nga, Giám đốc BIDV Lam Sơn đại diện các chi nhánh BIDV trên địa bàn tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ sẽ tạo cơ sở để các bên đẩy mạnh chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS và đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa.

Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và các chi nhánh BIDV trên địa bàn trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Sự hợp tác giữa các chi nhánh BIDV trên địa bàn và Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa thể hiện tinh thần chung tay hành động giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức tín dụng trong hoạt động thực thi pháp luật và cung cấp dịch vụ công tới người dân, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định trên địa bàn tỉnh. Lễ ký kết tiếp tục khẳng định cam kết, trách nhiệm của BIDV trong vai trò định chế tài chính tiên phong, luôn sát cánh cùng khối cơ quan hành chính sự nghiệp và quản lý nhà nước.

Tùng Dương (CTV NL)