Thí điểm Viện kiểm sát khởi kiện để bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, lợi ích công

Theo Điều 3 quy định về giải thích từ ngữ, nhóm dễ bị tổn thương gồm: a) Trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em; b) Người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi; c) Người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; d) Phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; đ) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự; e) Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Lợi ích công gồm lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc các lĩnh vực sau đây: a) Đầu tư công; b) Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; c) Môi trường sinh thái; d) Di sản văn hoá; đ) An toàn thực phẩm, dược phẩm; e) Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.