Chủ động, linh hoạt bảo đảm cung ứng điện ổn định cho phát triển bền vững

“Các đơn vị phải chủ động xây dựng kịch bản phù hợp, linh hoạt về cung ứng điện; đồng thời bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, huy động tối ưu nguồn lực và thực hiện nghiêm các cam kết vận hành hệ thống điện quốc gia”. Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện năm 2025, xây dựng kế hoạch cung ứng điện năm 2026 và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, diễn ra sáng 24/6.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, lãnh đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý KKTNS và các KCN, Công ty Điện lực Thanh Hóa, cùng các đơn vị liên quan tham dự hội nghị và có báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện các dự án điện trọng điểm.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Cục Điện lực, 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống quốc gia đạt khoảng 156,4 tỷ kWh, tăng 3,04% so với cùng kỳ 2024 và đạt 45% kế hoạch năm.

Công suất tiêu thụ lớn nhất của hệ thống ghi nhận ngày 2/6/2025 là 51.672MW, tăng 5,7% so với cùng kỳ; riêng miền Bắc đạt 26.495MW, tăng hơn 2.600MW.

Dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 và giai đoạn tiếp theo đều ở mức cao, hệ thống điện cần được vận hành an toàn, ổn định và liên tục, với kế hoạch cung cấp điện bám sát thực tiễn.

Để bảo đảm cung ứng điện trong năm 2026, Cục Điện lực đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng nhu cầu:

Kịch bản cơ sở: tăng trưởng 10-12%, tương ứng tăng trưởng GDP 6,5-7% trong điều kiện thời tiết bình thường.

Kịch bản cao: tăng 13-14%, với tăng trưởng GDP trên 7% và nhiều đợt nắng nóng kéo dài.

Kịch bản cực đoan: tăng trên 15%, trong điều kiện tăng trưởng đột phá và thời tiết khắc nghiệt diện rộng.

Tuy nhiên, các rủi ro trong vận hành hệ thống vẫn hiện hữu nếu các dự án nguồn điện lớn như Vũng Áng II, Nhơn Trạch 3 và 4, Quảng Trạch I chậm tiến độ. Ngay cả trong kịch bản cơ sở, công suất dự phòng tại miền Bắc vẫn rất thấp trong mùa khô, dễ xảy ra tình huống mất cân đối cung cầu nếu xảy ra sự cố kỹ thuật.

Các đại biểu tham dự hội nghị, gồm đại diện các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng công ty miền Bắc, miền Trung, miền Nam... đều đồng tình với các nội dung báo cáo và khẳng định cần có sự phối hợp liên ngành mạnh mẽ hơn để tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư, đất đai, tài chính và cơ chế trong triển khai các dự án điện.

Một số ý kiến đề xuất Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ sửa đổi quy định về đấu thầu, mua bán điện, hợp đồng dài hạn để đảm bảo tính khả thi và hấp dẫn với nhà đầu tư.

Thanh Hóa - Tăng tốc triển khai dự án điện chiến lược Tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Trần Anh Chung nêu rõ quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ngành điện. Theo Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Thanh Hóa có 5 dự án thuộc danh mục công trình quan trọng quốc gia ngành năng lượng, trong đó 4 dự án đã hoàn thành; 1 dự án lớn đang triển khai là Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn (1.500MW). Dự án này đã hoàn tất các thủ tục về địa điểm, quy hoạch và đang bước vào giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến hoàn tất trong tháng 7/2025. Giám đốc Sở Công Thương Trần Anh Chung phát biểu tại hội nghị. Ngoài ra, tỉnh đang xúc tiến nhiều dự án khác như: Nhà máy Nhiệt điện LNG Công Thanh (1.500MW); các dự án điện mặt trời như Thanh Hóa I (160MWp), Yên Mỹ 1 (80MW), Ngọc Lặc (45MW) và điện gió Bắc Phương (100MW)... Đặc biệt, dự án điện rác Thọ Xuân đang thu hút sự quan tâm bởi kết hợp xử lý rác và phát điện - hướng đi bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và môi trường. Tuy nhiên, Thanh Hóa có 12 dự án truyền tải và phân phối điện đang đầu tư vẫn còn gặp vướng mắc; trong đó có 4 dự án của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia vướng thủ tục đầu tư, 8 dự án của Tổng công ty Điện lực miền Bắc gặp khó khăn về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đăng ký quy hoạch giải phóng mặt bằng UBND tỉnh đã tổ chức các cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các sở ngành phối hợp đề xuất tháo gỡ về cơ chế, quy hoạch, đất đai để đảm bảo tiến độ, không làm ảnh hưởng đến cung ứng điện toàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù kinh tế tăng trưởng tốt và nhu cầu tiêu thụ điện cao nhưng hệ thống điện quốc gia đã vận hành ổn định, bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, không để xảy ra mất điện diện rộng. Đây là kết quả của việc dự báo sát tình hình phụ tải, điều độ hệ thống hợp lý và xử lý kịp thời các sự cố.

Bộ trưởng nhấn mạnh, tuyệt đối không chủ quan trong các tháng còn lại của năm 2025 và giai đoạn 2026, bởi nhiều yếu tố có thể gây rủi ro như thời tiết cực đoan, áp lực tăng trưởng điện cao, thiếu hụt nguồn nhiên liệu và khó khăn tài chính.

Do đó, Bộ Công Thương yêu cầu ngành điện thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, như: Bảo đảm công tác bảo trì, duy tu các tổ máy phát điện để phát huy tối đa công suất; chuẩn bị đầy đủ nguồn nhiên liệu than, khí, dầu và khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc cơ chế, tài chính để đảm bảo nguồn cung ổn định; phối hợp với địa phương trong điều hành hồ chứa thủy điện, bảo đảm an toàn đập, nhất là mùa mưa bão; xây dựng kịch bản điều hành điện linh hoạt, sát thực tế, huy động tối ưu các nguồn điện theo chi phí và độ ổn định hệ thống; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, đặc biệt là các công trình theo Quy hoạch điện VIII và điện VIII điều chỉnh; tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là tại khu vực dân cư trong giờ cao điểm.

Đối với kế hoạch năm 2026, Bộ trưởng yêu cầu các tập đoàn, đơn vị quản lý nguồn điện chủ động xây dựng phương án vận hành, cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng thiết bị, kế hoạch bảo trì để điều độ quốc gia có căn cứ vận hành hợp lý. Trường hợp dự án chậm tiến độ, phải báo cáo, làm rõ nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, thay thế.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện thể chế, sửa đổi cơ chế để bảo đảm cung ứng điện ổn định, bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng và yêu cầu giảm phát thải ngày càng cao.

Minh Hằng