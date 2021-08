Huyện Thạch Thành chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh”, những năm qua, Đảng bộ huyện Thạch Thành đã thực hiện nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, nhằm củng cố, xây dựng các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự đồng lòng của Nhân dân, thôn Yên Thịnh, xã Thành Tâm đã xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu.

Về Thành Tâm những ngày này, chúng tôi cảm nhận được diện mạo của một xã nông thôn mới nâng cao đang dần hiện hữu. Những con đường giao thông nông thôn rộng rãi, phong quang, sạch đẹp cùng những khu vườn mẫu, gia trại, trang trại cây ăn quả trải dài ven các chân đồi, đã và đang mang lại nguồn thu nhập, cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây. Điều này minh chứng cho vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền xã Thành Tâm. Đảng bộ xã hiện có 17 chi bộ, với 359 đảng viên đang sinh hoạt. Xác định, TCCSĐ có mạnh thì mới đủ sức lãnh đạo chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảng ủy xã tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các cán bộ, đảng viên. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Bên cạnh đó, đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đi liền với đó, hàng năm đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ. Từ năm 2015 đến năm 2020, đảng bộ xã đã kết nạp được 39 đảng viên mới. Do tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, đảng bộ xã đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và đảng viên. Qua bình xét phân loại tổ chức đảng năm 2020, đảng bộ xã có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Làm tốt công tác chăm lo xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Trong năm 2020, tổng giá trị sản xuất của xã Thành Tâm đạt hơn 528 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 53,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,47%. Riêng chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã tiếp tục chỉ đạo các thôn vận động Nhân dân đóng góp công sức, tiền của để đầu tư mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống cống rãnh, với tổng trị giá 670,8 triệu đồng; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, với tổng giá trị 630,3 triệu đồng. Hiện nay, Thành Tâm đang tiến những bước vững chắc đến xã NTM nâng cao.

Đảng bộ huyện Thạch Thành hiện có 52 TCCSĐ, với 7.591 đảng viên. Trong đó, có 25 đảng bộ xã, thị trấn, với 199 chi bộ thôn, khu phố trực thuộc. Việc chăm lo xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ huyện còn được thể hiện rõ nét qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong năm 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã thực hiện kiểm tra 210 tổ chức đảng và 690 đảng viên; giám sát chuyên đề 249 tổ chức đảng và 1.261 đảng viên; kiểm tra 39 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đã thi hành kỷ luật xem xét, xử lý kỷ luật 39 đảng viên vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 50 tổ chức đảng và 214 đảng viên; giám sát 103 tổ chức đảng và 394 đảng viên; kiểm tra 14 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên vi phạm. Đi liền với kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ của huyện tiếp tục được đổi mới. Việc đánh giá, xếp loại TCCSĐ hàng năm đã được các cấp ủy cụ thể hóa bằng những tiêu chí phù hợp từng loại hình tổ chức đảng và địa phương, đơn vị. Qua đánh giá, phân loại TCCSĐ năm 2020, Đảng bộ huyện có 7/33 đảng bộ cơ sở được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 26/33 đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có đảng bộ yếu kém.

Từ việc chú trọng công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh theo tinh thần đồng bộ, toàn diện của Đảng bộ huyện Thạch Thành không chỉ nâng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, xây dựng Thạch Thành ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Trần Thanh