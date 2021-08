Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ

Ông Hoàng Văn Lược, Bí thư Chi bộ khu phố 7, phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) đã tâm huyết, bỏ ra nhiều công sức để xây dựng “Đường sách” ngay tại khu dân cư với mong muốn khôi phục và lan tỏa văn hóa đọc trong thanh, thiếu niên và Nhân dân. Ý tưởng xây dựng “Đường sách” của ông được rất nhiều đảng viên, Nhân dân trong khu phố đồng tình, ủng hộ. Rất nhiều sinh viên, con cháu của khu phố đi làm ăn xa đã gọi điện, về gặp trực tiếp động viên và ủng hộ bằng các đầu sách báo, tiền mặt... để làm tủ sách và chuẩn bị các điều kiện cho “Đường sách” hoạt động. Để thu hút nhiều đối tượng đến với “Đường sách”, ông Lược và một người trong khu phố còn miệt mài cả tháng vẽ lên tường những bức tranh làng quê sinh động, những khẩu hiệu tuyên truyền về mọi mặt của đời sống, tạo nên sự gần gũi, sức hấp dẫn, cuốn hút riêng cho “Đường sách”.

Ông Hoàng Văn Lược, Bí thư Chi bộ khu phố 7, phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) nhiệt huyết vẽ những bức tranh tuyên truyền ở “Đường sách” của phố.

Đảng bộ phường Lam Sơn nhiều năm nay luôn chú trọng công tác đối thoại giữa cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân, đây là việc làm quan trọng được đảng bộ phường quan tâm thực hiện thường xuyên và đột xuất. Bởi, mọi vấn đề bức xúc, nổi cộm trong dân phải được giải quyết kịp thời thì mới tạo được niềm tin trong dân. Do vậy, những cuộc đối thoại trực tiếp tại hội nghị, tại khu dân cư đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe, giải quyết thấu đáo về các nội dung: quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án... đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là hai trong những việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn chọn và thực hiện phù hợp với thực tiễn. Những việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, thiết thực nhất. Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên rõ nét, đi vào cuộc sống.

Đối với tập thể, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Đảng bộ cơ quan đảng - đoàn thể chọn nội dung “Xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chuẩn mực - trách nhiệm - thân thiện”; Đảng bộ UBND thị xã chọn nội dung “Đổi mới phong cách, tác phong công tác, cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc”; Đảng bộ xã Quang Trung với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; Đảng bộ phường Lam Sơn “Tăng cường đối thoại với Nhân dân; quan tâm, lắng nghe và giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, nhất là người dân bị ảnh hưởng bởi việc giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn”; Đảng bộ Công ty Tiên Sơn “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thị xã với mô hình “Nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong khám, chữa bệnh và thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức”; ngành giáo dục chọn nội dung “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Ủy ban MTTQ thị xã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Đối với cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và đăng ký với cấp ủy một việc làm cụ thể gắn với thực hiện vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều quần chúng học Bác tự làm những việc phù hợp với khả năng đang tạo sự lan tỏa. Điển hình là tấm gương nỗ lực vươn lên trong học tập của em Cù Đức Hiếu, học sinh lớp 11B8, Trường THPT Bỉm Sơn, đạt giải nhất cuộc thi Âm vang xứ Thanh; ông Đào Duy Toàn, xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn đã mạnh dạn đầu tư, cải tạo biến những đồi dốc, sỏi đá thành những trang trại trồng thanh long ruột đỏ đem lại giá trị kinh tế cao và thu nhập ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã... Những gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những con người bình dị, tận tụy trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình đã có những đóng góp quan trọng, tích cực cho cơ quan, đơn vị, được cộng đồng Nhân dân nơi cư trú, đồng nghiệp ghi nhận và tôn vinh. Đây là những hạt nhân nòng cốt góp phần đưa Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành động lực quan trọng để thị xã Bỉm Sơn tiếp tục phát triển, trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh.

Để Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thực sự đi vào cuộc sống, Đảng bộ thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động kỷ niệm lớn của tỉnh, của thị xã và của địa phương, đơn vị; xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu; xây dựng kế hoạch hành động theo các chuyên đề toàn khóa, hằng năm và xác định rõ nội dung, thời gian, cách làm, người chịu trách nhiệm. Đây cũng là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt là thiết thực thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X (2015-2020) đã đề ra, cụ thể: tổng giá trị sản xuất địa bàn tăng 1,98 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thị xã đã thu hút được 59 dự án đầu tư sản xuất công nghiệp mới, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 22.013 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,1 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,6%. Thị xã không còn điểm nóng và khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bài và ảnh: Lê Hà