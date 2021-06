(Baothanhhoa.vn) - Đồn Biên phòng Sầm Sơn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 14 xã, phường của TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, với chiều dài biên giới bờ biển là 29,5 km, có 2 cửa lạch (Lạch Ghép và Lạch Hới) với 2.621 tàu, thuyền, trong đó có 368 tàu đánh bắt xa bờ.

{publishtime} {title} {lead} {title} Đồn Biên phòng Sầm Sơn học tập và làm theo lời Bác Đồn Biên phòng Sầm Sơn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 14 xã, phường của TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, với chiều dài biên giới bờ biển là 29,5 km, có 2 cửa lạch (Lạch Ghép và Lạch Hới) với 2.621 tàu, thuyền, trong đó có 368 tàu đánh bắt xa bờ. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn tham gia các chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thời gian qua, để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành nền nếp, hiệu quả, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề hàng năm và trong từng giai đoạn với những chương trình cụ thể. Đồng thời, xây dựng các nội dung phù hợp trong việc học và làm theo Bác để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đơn vị liên hệ vận dụng và thực hiện sát với từng vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị đều xây dựng kế hoạch cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện lời dạy của Bác đối với bộ đội biên phòng (BĐBP). Việc làm theo lời Bác đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã gắn các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ với lời dạy của Bác về tinh thần khắc phục mọi khó khăn, tích cực bám dân, bám địa bàn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ, đội công tác trong đơn vị đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia giúp dân phát triển kinh tế, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, là chỗ dựa vững chắc cho bà con Nhân dân; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; vận động Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn bình yên trên địa bàn. Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, nắm chắc phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp, xây dựng các kế hoạch đấu tranh hiệu quả với từng loại tội phạm. Bên cạnh đó, đồn còn duy trì công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng để xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ phối hợp đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Cùng với đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thông qua việc xây dựng và duy trì hoạt động các tổ an ninh tự quản. Trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, trong năm 2020, đồn tăng cường tàu tuần tra BP 06-05-02 tuần tra, kiểm soát trên 1.000 lượt phương tiện khu vực biển Sầm Sơn và cảng Lạch Hới, ký cam kết với 1.596 chủ phương tiện không mua bán, vận chuyển và đốt pháo nổ. Trong năm 2020, trong quá trình kiểm soát phương tiện tàu cá do anh Trần Trí Hùng phường Quảng Tiến làm thuyền trưởng đã phát hiện trên tàu có 2 người Trung Quốc, mục đích nhập cảnh là du lịch nhưng lại trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật khai thác hải sản, Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã hoàn chỉnh hồ sơ, xử phạt hành chính với thuyền trưởng và 2 người Trung Quốc với tổng số tiền 47,5 triệu đồng, yêu cầu 2 người Trung Quốc rời khỏi địa bàn. Ngoài ra, đơn vị đã bắt, khởi tố 1 vụ tàng trữ trái phép, vật liệu nổ ở phường Quảng Tiến, thu giữ tang vật là 40 thỏi thuốc nổ, có trọng lượng 12 kg; xử phạt hành chính 9 vụ, 5 phương tiện, phạt hành chính 56 triệu đồng. Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp với UBND phường Quảng Vinh tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới biển”. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân về mức độ nguy hiểm của dịch, bệnh COVID-19, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan; kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, vận động các hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép, trao hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép; cử CBCS tham gia thành lập các chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tích cực cùng lực lượng chức năng TP Sầm Sơn kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện, người ra vào thành phố theo đúng quy định. Những việc làm cụ thể, những hoạt động thiết thực trong việc học và làm theo Bác của CBCS Đồn Biên phòng Sầm Sơn trong những năm qua đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi và hiệu ứng tích cực, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Bài và ảnh: Hoàng Anh

