Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, công đoàn Công ty (CT) TNHH Mai Linh Thanh Hóa (sau đây gọi là CT Mai Linh) đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, động viên, khích lệ cán bộ, người lao động (NLĐ) nỗ lực làm việc, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp (DN).

Lãnh đạo công đoàn ngành giao thông - vận tải thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm người lao động Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa.

Đồng chí Triệu Thị Lan Anh, Chủ tịch công đoàn CT Mai Linh cho biết: Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng, công đoàn CT Mai Linh phối hợp với ban giám đốc DN tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, NLĐ. Hằng năm, ngay từ đầu năm, ban chấp hành công đoàn xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua sát hợp với nhiệm vụ của DN. Trọng tâm là các phong trào thi đua: “Lái xe an toàn, doanh thu cao”, “Lái xe trung thực, tận tụy với khách hàng”, “Mỗi lái xe là một hướng dẫn viên du lịch”, “Lái xe Mai Linh với văn hóa giao thông và an toàn về an ninh trật tự”... Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ, NLĐ tham gia, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động sáng tạo của NLĐ. Nhiều phong trào thi đua đã đạt được kết quả nhất định, đặc biệt là phong trào “Lái xe trung thực, tận tụy với khách hàng”. Trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, có trên 700 lượt khách hàng được lái xe trả lại tiền và tài sản để quên trên xe taxi với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Nhiều lái xe đạt thành tích “Lái xe tận tụy với khách hàng”, có 2 lượt lái xe đỡ đẻ thành công cho sản phụ trên xe taxi Mai Linh, hàng trăm lượt lái xe thực hiện tốt đạo đức nghề - hỗ trợ người bị nạn đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời... được lãnh đạo DN và công đoàn biểu dương, khen thưởng.

Một trong những phong trào thi đua nổi bật ở CT Mai Linh là phong trào văn hóa - thể thao. Hàng ngày, nhiều cán bộ, NLĐ thường xuyên tham gia luyện tập các môn cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền... sau giờ làm việc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại CT luôn được công đoàn và lãnh đạo CT quan tâm nên đến nay DN đã thành lập 1 đội bóng đá, 1 đội văn nghệ sinh hoạt thường xuyên, phục vụ văn nghệ chào mừng các ngày truyền thống của CT, tham gia các hội diễn văn nghệ quần chúng do công đoàn các cấp tổ chức. Đội bóng đá và đội văn nghệ tham gia đã đạt nhiều giải cấp tỉnh và Tập đoàn Mai Linh tổ chức.

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ luôn được ban chấp hành công đoàn và ban giám đốc chú trọng, được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh doanh của DN. Công đoàn cơ sở đã tích cực phát huy vai trò của mình trong công tác tham gia quản lý DN; xây dựng điều chỉnh định mức lao động; tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính; đề xuất các chế độ tiền lương, tiền thưởng; tham gia cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, góp phần đảm bảo ổn định hài hòa - tiến bộ trong DN. Công đoàn tham mưu cho ban giám đốc công ty cụ thể hóa việc nâng cao đời sống của DN thông qua các chủ trương, biện pháp và mục tiêu, kế hoạch, quy chế hoạt động của chuyên môn và các tổ chức đoàn thể. Theo đó, việc thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ được đảm bảo, như: tiền lương, tiền thưởng, hỗ trợ tiền ăn ca, hỗ trợ tiền xăng, xe, chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, kịp thời... Ngoài ra, công đoàn còn tổ chức thăm hỏi cán bộ, NLĐ gặp ốm đau, hoạn nạn hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho NLĐ nhân dịp lễ, tết; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tham quan, nghỉ mát... Những việc làm trên đã tạo động lực cho NLĐ phấn khởi, yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với DN.

Những năm qua, công đoàn CT Mai Linh triển khai tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện được chức năng cầu nối giữa DN với NLĐ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, động viên, thúc đẩy NLĐ hăng hái sản xuất, góp phần tích cực vào sự phát triển của DN. Với thành tích đã đạt được, công đoàn CT Mai Linh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh