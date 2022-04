Cán bộ, đảng viên ở xã Nga An học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn xã Nga An (Nga Sơn) đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, cùng đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh một góc xã Nga An hôm nay.

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn, Đảng ủy xã Nga An đã họp bàn, thống nhất ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để việc học và làm theo Bác lan tỏa trong đời sống, thấm sâu vào tư tưởng, hành động, việc làm của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Đảng ủy xã tổ chức triển khai quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm trong toàn đảng bộ. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình, kế hoạch công tác, sinh hoạt thường kỳ. Cùng với đăng ký những việc làm theo Bác, đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị và các chi bộ đổi mới phong cách, tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được đảng ủy xã lấy làm một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các tập thể và cá nhân hàng năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Nga An còn gắn việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, mỗi cán bộ, đảng viên ở Nga An luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nói đi đôi với làm và tự đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao để “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu”. Sau khi được học tập, tiếp thu nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị và cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã Nga An đã đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên. Các phong trào thi đua ở cơ sở, như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các khu dân cư, “Xây dựng gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,... gắn với những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng được MTTQ và các đoàn thể phát động mạnh mẽ. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương xung kích đi đầu trong đóng góp tiền của xây dựng quê hương Nga An, phát triển sản xuất, thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Mai Xuân Dậu, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 11 là tấm gương tiêu biểu trong vận động Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đầu năm 2018, sau khi được đảng ủy, chính quyền xã lựa chọn để chỉ đạo điểm XDNTM kiểu mẫu, chi ủy chi bộ thôn đã họp bàn, thống nhất ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng đến NTM kiểu mẫu. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, chi bộ đã tổ chức hội nghị triển khai chủ trương, kế hoạch đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết, được bàn bạc, đóng góp ý kiến. Bên cạnh đó, ông Dậu còn cùng với chi ủy chi bộ, ban công tác mặt trận thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy vai trò chủ thể của mình trong việc đóng góp tiền, hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Nhờ khéo vận động, ông Dậu và tập thể chi bộ thôn đã khơi dậy được sức dân để mở rộng hơn 3 km đường giao thông nội thôn, bê tông hóa 2,7 km giao thông nội đồng, sửa chữa nhà văn hóa thôn và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở các khu dân cư. Ngoài đóng góp mỗi hộ gần 5 triệu đồng để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, 20 hộ dân trong thôn 11 còn hiến khoảng 500m2 để mở rộng các tuyến đường giao thông. Nhờ lòng dân, sức dân, cuối năm 2021, thôn 11 đã về đích NTM kiểu mẫu. Bên cạnh dân vận khéo, ông Dậu còn là một tuyên truyền viên giỏi ở cơ sở. Nhằm khai thác tiềm năng đất đai của quê hương, ông luôn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là đưa các loại cây trồng mới cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Nghe theo lời ông bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, Nhân dân thôn 11 đã chuyển đổi được 5 ha đất lúa sang trồng dưa hấu và xây dựng vùng trồng rau màu khoảng 6 ha. Nhờ sản xuất hiệu quả mà thu nhập bình quân đầu người của thôn tính đến cuối năm 2021 đạt 57 triệu đồng. Thôn 11 đang vươn mình thành vùng quê “đáng sống” với kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, sản xuất phát triển, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. Thành quả to lớn đó được khởi nguồn từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thôn 11.

Đó còn là ông Hà Thịnh Hưng, ở thôn 4 - một trong những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Với mô hình trang trại chăn nuôi, kết hợp phát triển dịch vụ nông nghiệp, mỗi năm ông Hưng có thu nhập gần 200 triệu đồng. Không những vậy, ông còn vận động gia đình và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Hay gia đình ông Hoàng Văn Nẫm luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống. Cùng với đó, ông Nẫm còn gương mẫu đi đầu trong việc vận động người thân giúp đỡ trẻ em mồ côi.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xã Nga An đã có 3 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng. Bằng cách làm sáng tạo, phù hợp, Nga An đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng quê hương Nga An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Hòa Bình