Thêm 2 cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Lam Sơn tại trung tâm phường Hạc Thành đi vào hoạt động

Ngày 3/2/2026, Công ty CP Mía đường Lam Sơn (LASUCO) đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động thêm 2 cửa hàng giới thiệu rau quả sạch Lam Sơn tại số 430 Quang Trung và 191H Lê Lai (phường Hạc Thành).

Công ty CP Mía đường Lam Sơn tiền thân là Nhà máy đường Lam Sơn, được thành lập từ năm 1980. Trong hành trình 45 năm phát triển, Lasuco Group không ngừng đổi mới để khẳng định vị thế trên thị trường. Từ nhà máy sản xuất mía đường truyền thống, đến nay, Lasuco đã trở thành tập đoàn nông nghiệp chuyên sâu, đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực thực phẩm sạch và dinh dưỡng tự nhiên.

Để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, LASUCO đã đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn với diện tích hơn 200 ha tại xã Thọ Xuân, sản xuất các loại nông sản chất lượng cao như: dưa kim hoàng hậu, dưa kim cô nương, dưa chuột, cam vàng, bắp cải tím, súp lơ, cà rốt, cà chua...

Thấu hiểu và mong muốn mang đến một nguồn thực phẩm sạch bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, LASUCO đã đầu tư hệ thống các cửa hàng giới thiệu rau quả sạch Lam Sơn. Cửa hàng giới thiệu rau quả sạch Lam Sơn được đầu tư rộng rãi, khang trang theo chuẩn nhận diện thương hiệu của LASUCO.

Đây là điểm giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông sản chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, rõ nguồn gốc xuất xứ từ Công ty CP Mía đường Lam Sơn tới người tiêu dùng.

Cửa hàng giới thiệu rau quả sạch Lam Sơn còn trưng bày các sản phẩm kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng thiên nhiên và các thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất như: Nước mía tươi đóng lon (mía tươi hồng sâm, vị tắc, dứa, đào, cam sả...), sữa gạo lứt, sản phẩm Nước dinh dưỡng tế bào mía Mitaji, Sữa gạo lứt giàu Protein Ojita.

Các sản phẩm này đã được người tiêu dùng và các tổ chức đánh giá cao với nhiều giải thưởng danh giá. Các sản phẩm của Lasuco Group đã được xuất khẩu trên 25 nước và vùng lãnh thổ như: Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc, UAE, Quatar, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Sec, Kazatan, Mông Cổ, Singapore, Malaysia, Capuchia...

Khách hàng tham quan và mua sắm tại Cửa hàng giới thiệu rau quả sạch Lam Sơn trong ngày đầu khai trương.

LASUCO khai trương và đưa vào hoạt động 2 cửa hàng giới thiệu rau quả sạch Lam Sơn đúng vào dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân đang tăng nhanh sẽ góp phần tạo thêm địa điểm mua sắm uy tín, chất lượng và an toàn.

Trong tuần lễ khai trương từ ngày 3 đến 9/01/2026, Cửa hàng giới thiệu rau quả sạch Lam Sơn triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng: Nhận quà liền tay – Lộc xuân mở ngay; Mua nông sản công nghệ cao Lam sơn, nhận ngay Deal hời; mua sữa gạo lứt với giá sốc, chỉ 50k/thàng 30 hộp 110ml; Nhận lì xì may mắn - 100% có lộc xuân.

Cửa hàng được đưa vào hoạt động giúp cho người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa có cơ hội tìm hiểu và sử dụng các sản phẩm nông sản sạch, chất lượng cao, an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, góp phần quảng bá, nâng tầm nông sản xứ Thanh.

Nguyễn Lương