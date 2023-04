U19 Đông Á Thanh Hóa nuôi hi vọng giành vé đi tiếp VCK U19 quốc gia; Việt Nam có thể tổ chức chặng đua F1 năm 2024

Thắng U19 Công An Hà Nội, U19 Đông Á Thanh Hoá tiếp tục bám đuổi Viettel và Hà Nội trên BXH; U22 Thái Lan mất đội trưởng ở SEA Games 32; Man City có 58% khả năng vô địch Ngoại hạng Anh,... là những thông tin chính của bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (11-4).

Thắng U19 Công An Hà Nội, U19 Đông Á Thanh Hoá tiếp tục bám đuổi Viettel và Hà Nội trên BXH

Tại bảng A, Thanh Hóa tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp ở giải U19 quốc gia 2023 khi thắng Công an Hà Nội 2-1 do Nguyễn Công Sơn và Hà Minh Đức ghi. Trận này cũng như lượt đi lại có thẻ đỏ cho đội bóng thủ đô, lần này thuộc về Trần Đức Lương ở phút 62.

Trận Thanh Hóa và Công an Hà Nội nóng bỏng.

Trước đó, Viettel, Hà Nội tiếp tục bứt đi khi cùng thắng. Đội của HLV Nguyễn Thanh Hải thắng đậm Hải Phòng 4-0 do Tiêu Trung Hiếu lập hat-trick và bàn còn lại do Hoàng Khanh ghi. Hà Nội cũng thắng Quảng Ngãi 3-0 do Vi Văn Dung, Nguyễn Trung Thành và Lê Trí Phong ghi.

Theo điều lệ 10 đội đứng nhất, nhì mỗi bảng và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng loại sẽ giành suất vào vòng chung kết. Nếu đội chủ nhà của vòng chung kết nằm trong nhóm 11 đội này thì đội xếp thứ 3 có thành tích tốt tiếp theo của vòng loại sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Trước đối thủ mạnh là ĐKVĐ Hà Nội và Viettel, nếu không thể giành vị trí nhất hoặc nhì bảng, U19 Đông Á Thanh Hoá vẫn còn có thể hy vọng vào việc trở thành đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Việt Nam có thể tổ chức chặng đua F1 năm 2024

Theo trang GrandPrix, Việt Nam và Nam Phi có thể tham gia đăng cai một chặng đua F1 trong mùa giải 2024.