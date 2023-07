Thanh Nhã thừa nhận điểm yếu của tuyển nữ Việt Nam khi đấu Mỹ, Hà Lan; ĐT Vật Thanh Hóa giành HCV đầu tiên

Vật Thanh Hóa giành HCV đầu tiên tại giải vô địch các CLB Vật bãi biển Quốc gia năm 2023; Newcastle từ chối mượn Ronaldo; CLB Hà Nội thắng ngược Bình Định khiến Thanh Hóa rớt xuống vị trí thứ 4; Thanh Nhã thừa nhận điểm yếu của tuyển nữ Việt Nam khi đấu Mỹ, Hà Lan... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (18-7).

Vật Thanh Hóa giành HCV đầu tiên tại giải vô địch các CLB Vật bãi biển Quốc gia năm 2023

Sau lễ khai mạc diễn ra hôm qua (17-7), ĐT Vật Thanh Hóa bước vào tranh tài hạng cân đầu tiên (hạng 50kg nữ) với sự tham gia của 3 VĐV: Dương Thị Nga, Lê Thị Mỹ Dung và Nguyễn Thị Oanh.

Mỹ Dung (phải) giành HCB ở hạng 50kg nữ.

Tại giải đấu vật lần đầu tiên được tổ chức ở bãi biển, những màn so tài giữa các VĐV đã diễn ra hấp dẫn và sôi nổi. Kết quả ngày thi đấu đầu tiên, 3 VĐV của Thanh Hóa áp đảo ở hạng cân 50kg nữ khi lần lượt Dương Nga, Mỹ Dung và Nguyễn Oanh giành HCV, HCB và HCĐ.

Ngày thi đấu thứ 2 (18-7), ĐT Vật Thanh Hóa sẽ tiếp tục tranh tài ở hạng cân 60kg và 70kg cho nữ, hạng 70kg nam.

Giải đấu thu hút nhiều VĐV xuất sắc về tranh tài.

Ở giải vật bãi biển cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức, đội tuyển vật Thanh Hóa tham gia giải với 18 VĐV, trong đó có sự góp mặt của nhiều VĐV kinh nghiệm, có đẳng cấp, thành tích tại các giải quốc gia, quốc tế những năm gần đây và các VĐV trẻ kế cận triển vọng. Mục tiêu của đoàn chủ nhà là nằm trong tốp đầu toàn đoàn.

Thanh Nhã thừa nhận điểm yếu của tuyển nữ Việt Nam khi đấu Mỹ, Hà Lan

Tuyển nữ Việt Nam đã bước vào hành trình chuẩn bị cho giải đấu bóng đá nữ lớn nhất thế giới - World Cup 2023 với tinh thần cao nhất.

Tiền vệ Thanh Nhã nhận định tuyển nữ Việt Nam vẫn còn hạn chế về thể hình, nhưng đội đã rút kinh nghiệm từ các trận giao hữu và luôn sẵn sàng chiến đấu hết mình. Bên cạnh đó, các cầu thủ đang chuẩn bị kỹ lưỡng để đem lại những trận đấu tốt nhất tại World Cup 2023.

Tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam có chiều cao trung bình là 1m61, chỉ hơn Zambia (1m59). Cầu thủ cao nhất của tuyển nữ Việt Nam là Đào Thị Kiều Oanh. Thủ môn 20 tuổi này cao 1m70. Trong khi đó, cầu thủ thấp nhất của tuyển nữ Việt Nam là Ngân Thị Vạn Sự và Dương Thị Vân, cùng cao 1m50.

Rõ ràng so với các đối thủ ở bảng E là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha, tuyển nữ Việt Nam đang gặp bất lợi lớn. Tuy nhiên theo Thanh Nhã, ngoài tinh thần chiến đấu cao nhất, cô và các đồng đội đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu.

“Hiện tại tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam đang ở mức cao nhất và luôn sẵn sàng chiến đấu, cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những người vẫn luôn yêu thương và đồng hành cùng đội tuyển. Mong mọi người sẽ tiếp tục cố vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam, toàn đội sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo”, Thanh Nhã nhấn mạnh.

Thắng kịch tính Bình Định, CLB Hà Nội bằng điểm đội đầu bảng

Trận đấu giữa Hà Nội và Bình Định tại vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2023 đã diễn ra hấp dẫn. Sau khi CLB Công An Hà Nội bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa, CLB Hà Nội quyết tâm thắng Bình Định để san bằng điểm số với đối thủ cùng thành phố sau vòng 1 giai đoạn 2 Night Wolf V-League 2023.

Nguồn ảnh: Báo Dân trí

Đội khách Bình Định đã mở tỷ số ở phút 44 bằng pha đánh đầu của Rafaelson từ quả phạt góc. Đầu hiệp 2, Hà Nội đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của tân binh Herlison Caion.

Sau đó, CLB Hà Nội tiếp tục dồn ép đội khách và ghi thêm 3 bàn nữa, trong khi chỉ để Bình Định ghi thêm 1 bàn ở phút 66. Kết quả chung cuộc là chiến thắng 4-2 nghiêng về đội bóng Thủ đô.

BXH nhóm đua vô địch sau lượt trận 1 - giai đoạn 2 V.League 2023.

Giành trọn 3 điểm trước Bình Định, Hà Nội đã san bằng cách biệt với đội đứng đầu bảng là Công an Hà Nội khi cùng có 25 điểm. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ tạm thời chấp nhận vị trí thứ nhì do kém Công an Hà Nội ở hiệu số bàn thắng bại. Đông Á Thanh Hóa đã tạm rớt xuống vị trí thứ 4 ở nhóm đua vô địch.

Newcastle từ chối mượn Ronaldo

HLV trưởng của Newcastle, Eddie Howe, cho biết không có lý do gì để CLB này làm việc với các CLB tại Saudi Arabia trong chợ Hè 2023 và tin đồn Newcastle muốn mượn Cristiano Ronaldo từ Al-Nassr cũng không có cơ sở.

Ông cũng cho rằng việc Saudi Arabia chiêu mộ nhiều cầu thủ châu Âu không phải là vấn đề về khoản phí chuyển nhượng mà là về tiền lương hấp dẫn.

Hiện tại, Newcastle đã có 2 tân binh và đã chi 64 triệu euro để đưa Sandro Tonali về đội. Newcastle không cần mượn Ronaldo vì đã có Alexander Isak, tiền đạo số 1 của CLB, đã ghi 11 bàn trong mùa trước, góp công không nhỏ giúp CLB giành vé dự Champions League sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.

Hoàng Sơn

(Tổng hợp)