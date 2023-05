Thắng U19 SHB Đà Nẵng, U19 Đông Á Thanh Hóa “tái ngộ” U19 Sông Lam Nghệ An ở chung kết Giải U19 quốc gia 2023

Hàng công tỏa sáng rực rỡ với Hà Minh Đức, Cầm Bá Thành và đặc biệt là Nguyễn Ngọc Mỹ, U19 Đông Á Thanh Hóa đã thắng đậm U19 SHB Đà Nẵng với tỷ số 4-2 ở trận bán kết chiều nay (2-5), chính thức ghi tên minh vào trận chung kết Giải U19 quốc gia 2023 gặp lại U19 Sông Lam Nghệ An.

Cầm Bá Thành tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho U19 Đông Á Thanh Hóa

Bước vào trận bán kết gặp đối thủ SHB Đà Nẵng, HLV Svetislav Tanasijevic đã chủ động bố trí đội hình thiên về tấn công với những mũi nhọn quen thuộc như Nguyễn Ngọc Mỹ, Cầm Bá Thành, Hà Minh Đức.

Ý đồ chơi tấn công ngay từ những phút đầu đã được U19 Đông Á Thanh Hóa hiện thực hóa với bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2.

Hà Minh Đức mở tỷ số cho U19 Đông Á Thanh Hóa ngay phút thứ 2

Đón đường căng ngang của đồng đội từ cánh phải, Hà Minh Đức đã sút bóng quyết đoán trong vòng cấm, đưa U19 Đông Á Thanh Hóa vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng là kết quả của một pha tổ chức tấn công nhanh, sắc bén của đội bóng trẻ xứ Thanh. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của Hà Minh Đức ở giải năm nay.

U19 SHB Đà Nẵng nhanh chóng san bằng tỷ số 1-1

Dù vậy, ngay sau đó hơn 1 phút, U19 SHB Đà Nẵng đã nhanh chóng đáp trả với pha ghi bàn đẳng cấp và đẹp mắt của Trần Ngọc Hiếu. Tỷ số nhanh chóng được san bằng 1-1. Điều này đã đem tới thế trận đôi công cấp hấp dẫn sau đó.

Không hề nao núng sau khi bị thủng lưới, U19 Đông Á Thanh Hóa dâng cao đội hình tổ chức tấn công và gây sức ép khá lớn lên khung thành của U19 SHB Đà Nẵng. Các học trò của HLV Svetislav Tanasijevic đã chơi đầy cố gắng và đặc biệt hiệu quả trong tấn công.

Nguyễn Ngọc Mỹ (số 11) nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Đông Á Thanh Hóa

Điều gì đến cũng phải đến, phút 13, từ pha đá phạt góc, Nguyễn Ngọc Mỹ đã đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Đông Á Thanh Hóa. Bàn thắng là thành quả xứng đáng, giúp đội bóng trẻ xứ Thanh cởi bỏ sức ép và chơi thăng hoa trong tấn công.

U19 Đông Á Thanh Hóa chơi lấn lướt hơn và liên tục khiến hàng thủ của U19 SHB Đà Nẵng phải làm việc vất vả. Phút 25, trong một pha băng lên tấn công, Cầm Bá Thành có pha lốp bóng đẹp mắt qua đầu thủ môn U19 SHB Đà Nẵng, nâng tỷ số lên 3-1 cho U19 Đông Á Thanh Hóa. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo mang áo số 9 này ở giải đấu năm nay.

Cầm Bá Thành (số 9) đã có 4 bàn thắng ở giải năm nay cho U19 Đông Á Thanh Hóa

Các học trò của HLV Svetislav Tanasijevic tiếp tục áp đảo và tạo thêm một số cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. 3-1 nghiêng về U19 Đông Á Thanh Hóa là kết quả sau 45 phút đầu tiên. Kết quả này đã phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Rất đông CĐV U19 Đông Á Thanh Hóa đã tới sân Tây Ninh để cổ vũ cho đội nhà

Có lợi thế với khoảng cách dẫn trước 2 bàn nhưng U19 Đông Á Thanh Hóa không hề có dấu hiệu chùng lại mà tiếp tục chủ động tấn công ngay từ những phút đầu hiệp 2. Điều này tiếp tục được khẳng định với pha lập công từ pha đánh đầu ngược đẳng cấp của Nguyễn Ngọc Mỹ ở phút 48, nâng tỷ số lên 4-1 cho U19 Đông Á Thanh Hóa. Cầu thủ mang áo số 11 này đã lập được 1 cú đúp.

U19 Đông Á Thanh Hóa vượt lên dân 4-1 khá chóng vánh

Những phút còn lại của hiệp 2, U19 SHB Đà Nẵng dồn toàn lực lên tấn công với tinh thần “không còn gì để mất”. Mặc dù vậy, đây cũng là thời điểm U19 Đông Á Thanh Hóa chơi chậm lại, tổ chức phòng thủ chặt chẽ, chắc chắn. Phần nào ép sân nhưng U19 SHB Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội dứt điểm.

Đội bóng trẻ sông Hàn không có nhiều cơ hội ghi bàn thực sự thuận lợi. HLV Svetislav Tanasijevic cũng đã có những sự điều chỉnh khi rút tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ ra nghỉ, thay bằng tiền vệ Nguyễn Công Sơn. Đây là sự điều chỉnh nhằm tăng cường cho tuyến giữa của U19 Đông Á Thanh Hóa.

Thế trận mà các học trò của HLV Svetislav Tanasijevic tạo ra là khá an toàn. Phút 78, Hà Minh Đức đột phá và dứt điểm trái phá đưa bóng dội xà ngang khá đáng tiếc. Cơ hội ghi bàn liên tiếp tới với U19 Đông Á Thanh Hóa những phút sau đó khi các chân sút trẻ xứ Thanh có các pha bắn phá. May mắn còn giúp U19 SHB Đà Nẵng tránh bị thủng lưới khi thêm một lần nữa Hà Minh Đức sút bóng trúng xà ngang 3 phút sau đó.

Phút 90, SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt đền và Lê Văn Đạt thực hiện thành công rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Đây là những gì tốt nhất mà đội bóng trẻ sông Hàn làm được khi thời gian không còn nhiều.

Chung cuộc, U19 Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng 4-2, chính thức ghi tên mình vào trận chung kết giải vô địch U19 quốc gia năm 2023. Đoàn quân của HLV Svetislav Tanasijevic hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn xuất sắc và cực kỳ ấn tượng ở giải đấu năm nay.

HLV Svetislav Tanasijevic tiếp tục đưa U19 Đông Á Thanh Hóa chơi thăng hoa ở giải năm nay

U19 Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp lại U19 Sông Lam Nghệ An ở trận chung kết khi đội bóng trẻ xứ Nghệ đã thắng U19 Hà Nội ở trận bán kết 1 sau loạt sút luân lưu. Hai đội đã hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức.

U19 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) và U19 Sông Lam Nghệ An (áo trắng) đã hòa nhau ở vòng bảng

Trận chung kết giải vô địch U19 quốc gia năm 2023 giữa U19 Đông Á Thanh Hóa và U19 Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào 16h10 ngày 4-5 trên sân vận động tỉnh Tây Ninh. Hai đội U19 Đông Á Thanh Hóa và U19 Sông Lam Nghệ An từng gặp nhau ở vòng bảng (bảng C) và có kết quả hòa 1-1.

Mạnh Cường