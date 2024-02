Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa 2024 sẽ diễn ra tại huyện Hoằng Hóa

Chiều 26/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác chuẩn bị cho Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.

Hình ảnh tại hội nghị.

Theo kế hoạch, sự kiện TDTT truyền thống có quy mô lớn đầu tiên trong năm mới Giáp Thìn 2024 này sẽ được tổ chức tại huyện Hoằng Hóa vào ngày 23/3 với sự tham gia của hơn 3.000 người. Trong đó bao gồm các khối tham gia chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các VĐV tranh tài ở Giải việt dã Báo Thanh Hóa.

Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình vày kế hoạch tổ chức.

Nội dung phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân có sự tham gia của các đại biểu Trung ương, cấp tỉnh, huyện Hoằng Hóa, lực lượng vũ trang, các khối và các em học sinh của đơn vị đăng cai.

Dự kiến có gần 300 VĐV tranh tài tại Giải việt dã Báo Thanh Hóa năm 2024. (Ảnh Tư liệu)

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024 sẽ được tổ chức trên các tuyến đường chính của thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, dự kiến thu hút sự tham gia tranh tài của gần 300 VĐV, HLV đến từ 27 huyện, thị xã, thành phố và 3 đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung truyền thống là 3.000 m nữ và 5.000 m nam.

Trung tâm hội nghị huyện Hoằng Hóa là nơi diễn ra lễ khai mạc.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã triển khai các nhiệm vụ, công tác chuẩn bị về mọi mặt cho sự kiện quan trọng này. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Hoằng Hóa, các đơn vị có liên quan, thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn như xác định đường chạy hợp lý việc thực hiện Điều lệ Giải việt dã Báo Thanh Hóa; kiểm tra, rà soát các VĐV đăng ký tham gia thi đấu bảo đảm đúng điều lệ, quy định; công tác điều hành các nội dung thi đấu, trọng tài...

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Văn Phúc phát biểu tại hội nghị.

Đơn vị đăng cai huyện Hoằng Hóa bảo đảm tốt các điều kiện về nơi lưu trú cho Ban Tổ chức, các đoàn tham gia; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác an ninh - trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện này.

Các sở, ngành có liên quan phối hợp với huyện Hoằng Hóa để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc bảo đảm an toàn, vui tươi, phấn khởi và thành công.

Huyện Hoằng Hóa và các đơn vị có liên quan triển khai sớm và không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024.

Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Báo Thanh Hóa chịu trách nhiệm vận động các nguồn tài trợ, bảo đảm kinh phí giải thưởng, trang trí khánh tiết cho Giải việt dã, đồng thời xây dựng đề cương tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện quan trọng này với các tin, bài, video trên các ấn phẩm và nền tảng số nhằm đem tới cho bạn đọc những nội dung đặc sắc, toàn diện nhất.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Hồng Lựu phát biểu tại hội nghị.

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải việt dã cấp cơ sở, hoàn thành trước ngày 18/3 để tuyển chọn VĐV tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa tại huyện Hoằng Hóa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức, phát biểu kết luận hội nghị.

Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024 là sự kiện chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 78 năm Ngày thành lập Ngành Thể dục - thể thao (27/3/1946 - 27/3/2024) và kỷ niệm 62 năm Ngày Báo Thanh Hoá ra số đầu (20/3/1962 - 20/3/2024).

Mạnh Cường