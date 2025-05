Bơi Thanh Hóa phá 5 kỷ lục nhóm tuổi quốc gia

Tại Giải Bơi - Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 20 đến 25/5 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Tiền Giang, đội tuyển Bơi Thanh Hoá đã thi đấu bùng nổ và đạt thành tích vượt trội với 11 HCV, 3 HCB và 5 kỷ lục nhóm tuổi, xếp thứ ba toàn đoàn trong số 34 đơn vị tham dự.

Đội tuyển Bơi Thanh Hoá có giải đấu ấn tượng với vị trí thứ 3 toàn đoàn.

So với mùa giải năm 2024, năm mà đội chỉ giành được 1 HCV và 3 HCĐ, kết quả năm nay cho thấy bước tiến mạnh mẽ cả về chất lượng lẫn chiều sâu lực lượng của bơi Thanh Hoá, đặc biệt ở các lứa tuổi trẻ.

Nổi bật trong đội hình là VĐV Lê Anh Bảo Thái (lứa tuổi 11 trở xuống), người đã có màn thể hiện xuất sắc với 9 HCV ở tất cả các nội dung tham dự, bao gồm: 50m, 100m, 200m và 400m bơi tự do; 50m, 100m bơi ngửa; 50m, 100m bơi ếch và 200m hỗn hợp cá nhân. Bảo Thái cũng phá 5 kỷ lục nhóm tuổi tại các cự ly: 50m tự do, 100m tự do, 400m tự do, 50m ngửa và 100m ngửa. Đây là sự bứt phá ấn tượng so với mùa giải 2024, khi em mới chỉ giành 1 HCĐ.

HLV trưởng Trịnh Sáng gọi tài năng trẻ Lê Anh Bảo Thái (phải) là “quả trứng vàng” của Bơi Thanh Hoá.

Cùng với đó, Lương Thị Minh Nguyệt (lứa tuổi 14–15 nữ) tiếp tục chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt. Em giành 2 HCV ở các nội dung 200m ngửa và 200m ếch; cùng 3 HCB tại các cự ly 100m ngửa, 50m ngửa và 50m ếch. Thành tích này vượt trội so với mùa giải năm ngoái, nơi Minh Nguyệt thi đấu ở nhóm tuổi 12–13 và giành 1 HCV, 2 HCĐ và phá 1 kỷ lục quốc gia.

Lương Thị Minh Nguyệt (bục số 1) cũng cho thấy sự tiến bộ ở giải đấu năm nay.

HLV trưởng Trịnh Sáng cho biết: “Kết quả năm nay là sự nỗ lực lớn của cả đội ngũ HLV và VĐV. Trong đó, Bảo Thái là một tài năng thực sự đặc biệt – một “quả trứng vàng” của bơi Thanh Hoá. Còn Minh Nguyệt đang dần định hình được bản lĩnh và ổn định phong độ ở nhóm tuổi lớn hơn, hứa hẹn sẽ còn tiến xa.”

Giải Bơi - Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2025 quy tụ gần 600 VĐV bơi và lặn đến từ 56 đoàn trên toàn quốc. Đây được xem là giải đấu quan trọng để các địa phương đánh giá công tác đào tạo trẻ, đồng thời phát hiện những nhân tố tiềm năng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

HS