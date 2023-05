HLV Myanmar muốn đánh bại U22 Việt Nam để giành HCĐ SEA Games; Barca vô địch La Liga sớm 4 vòng

Tin vắn nổi bật: - MU sẽ ký kết ít nhất hai bản hợp đồng mới để củng cố hàng phòng ngự, với hai mục tiêu hàng đầu là Kim Min-Jae (Napoli) và Jurrien Timber (Ajax). Dự kiến, MU sẽ phải bỏ ra gần 100 triệu euro để đưa cả Min-Jae lẫn Timber về Old Trafford. - Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Chelsea chắc chắn sẽ mua tiền đạo mới trong mùa Hè tới cho dù Romelu Lukaku trở lại hay không. HLV Pochettino sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. - Theo The Sun, Kyle Walker sẽ ở lại Man City ngay cả khi không được đá chính. Hậu vệ 32 tuổi này chỉ còn 1 năm hợp đồng với Man City và nhận được nhiều đề nghị từ khắp châu Âu, nhưng anh không có ý định rời Etihad. - Liverpool đẩy nhanh quá trình thương thảo hợp đồng với người đại diện của tiền vệ Mason Mount (Chelsea). Liverpool sẽ chia tay một loạt cầu thủ vào cuối mùa giải như James Milner, Keita, Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain. Vì thế, The Kop ưu tiên đưa Mount về sân Anfield.