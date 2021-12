EDU Capital Thanh Hóa xếp thứ 7 tại Giải vô địch bóng chuyền quốc gia Bamboo Airway 2021

Thua 1-3 trước Đắk Lắk ở trận tranh hạng 6 vòng phân hạng tối 25-12, EDU Capital Thanh Hóa đã kết thúc mùa giải với hạng 7 chung cuộc tại Giải vô địch bóng chuyền quốc gia Bamboo Airway 2021.

EDU Capital Thanh Hóa kết thúc mùa giải với vị trí thứ 7/10.

Trận tranh hạng 6 giữa EDU Capital Thanh Hóa và Đắk Lắk ở vòng phân hạng được xem là cuộc đối đầu cân tài cân sức. Tuy nhiên, séc đấu đầu tiên đã chứng kiến ưu thế thuộc về Đắk Lắk. Đội bóng Tây Nguyên đã liên tục tạo ra cách biệt về điểm số bằng lối chơi ổn định, tấn công hiệu quả.

Trong khi đó, các cầu thủ EDU Capital Thanh Hóa chơi khá lúng túng trong phòng ngự và chưa hiệu quả trong tấn công và một số vị trí còn mắc lỗi. Đắk Lắk đã duy trì khoảng cách điểm số dẫn trước khá an toàn để có chiến thắng 25-20 trong séc đấu này.

EDU Capital Thanh Hóa (áo xanh) đã không thể tao ra bất ngờ trước Đắk Lắk (áo đỏ)

Bước sang séc đấu thứ 2, EDU Capital Thanh Hóa đã thi đấu đầy cố gắng và có được những sự đổi mới trong lối chơi. Đoàn quân của HLV Đỗ Văn Niên đã liên tục dẫn điểm trước Đắk Lắk, thậm chí còn tạo ra cách biệt lớn. Dẫn trước 22-18 nhưng điểm yếu cố hữu về tâm lý đã khiến EDU Capital Thanh Hóa bị đối phương san bằng cách biệt và vượt lên. Séc đấu thứ 2 kết thúc với tỷ số 25-23 nghiêng về Đắk Lắk. Đây là kết quá khá đáng tiếc đối với EDU Capital Thanh Hóa.

Không còn gì để mất, EDU Capital Thanh Hóa đã chơi tất tay ở séc đấu thứ ba. Ưu thế đã thuộc về đội bóng xứ Thanh trong suốt thời gian của séc đấu này. Tấn công hiệu quả và phòng thủ tốt hơn, EDU Capital Thanh Hóa đã giành chiến thắng với tỷ số 26-24. Sau 3 séc đấu, Đắk Lắk dẫn trước EDU Capital Thanh Hóa 2-1.

Ở séc đấu thứ 4, EDU Capital Thanh Hóa có sự khởi đầu khá tốt khi vươn lên dẫn 5-1. Tuy nhiên, sự sa sút về thể lực, chuyên môn và tâm lý thi đấu đã khiến các học trò của HLV Đỗ Văn Niên bị Đắk Lắk vượt qua và liên tục dẫn trước với điểm số khá xa. Không tạo ra được bất ngờ nào, EDU Capital Thanh Hóa đã thất thủ ở séc đấu quyết định này với kết quả 22-25. Chung cuộc, Đắk Lắk giành chiến thắng 3-1 trước EDU Capital Thanh Hóa sau 4 séc đấu, chính thức giành vị trí thứ 6.

Như vậy, EDU Capital Thanh Hóa đã kết thúc giải vô địch quốc gia Bamboo Airway năm 2021 với vị trí thứ 7 chung cuộc. Đây là vị trí tốt nhất của bóng chuyền nữ Thanh Hóa trong 3 mùa giải gần đây. Ở hai mùa giải 2019 và 2020, bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã phải trải qua 2 trận đấu play-off mới giữ được hạng.

Mạnh Cường