Cung cấp điện ổn định phục giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam - Pù Luông lần thứ VI - năm 2023

Từ ngày 21 đến 22/10/2023, Công ty TNHH Phú Thịnh (Topas Travel) Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa, UBND các huyện Quan Hóa, Bá Thước đã tổ chức giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam (Vietnam Jungle Marathon) - Pù Luông lần thứ VI - năm 2023.

Điện lực Quan Hóa bảm bảo nguồn điện phục vụ cho các hoạt động trong suốt quá trình diễn ra giải.

Đây là sự kiện thể thao kết hợp du lịch có quy mô quốc tế đã được tổ chức thành công từ năm 2017 đến nay, trở thành sân chơi quen thuộc, uy tín dành cho các VĐV, những người yêu thích môn chạy marathon băng rừng trong nước và quốc tế.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 1.500 VĐV đến từ 40 quốc gia, trong đó số lượng VĐV quốc tế cao hơn so với những năm trước. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ giải, Điện lực Quan Hóa đã chủ động, xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện với mục tiêu đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các hoạt động trong suốt quá trình diễn ra giải.

Theo đó, Ông Hoàng Hồng Hải, Giám đốc Điện lực Quan Hóa đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, khắc phục những khiếm khuyết hệ thống lưới điện trên địa bàn quản lý. Thực hiện khảo sát thực tế nhu cầu sử dụng điện toàn bộ giải, bám sát thông số mang tải lưới điện hiện tại của đường dây, máy biến áp để chủ động chuẩn bị đủ nguồn, công suất cấp điện cho khu vực diễn ra giải, đặc biệt TBA Phú Lệ 4 đang cung cấp điện cho Homestay, các khu vực nhà nghỉ... Xây dựng các phương án cụ thể, chi tiết, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, đảm bảo việc cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đồng thời bố trí người trực thao tác và xử lý sự cố tại hiện trường 24/24h. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh.

Bên cạnh đó, Điện lực Quan Hóa phối hợp với Ban tổ chức giải xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện; hướng dẫn các Homestay, các khu vực nhà nghỉ đấu nối nguồn điện dự phòng đúng quy định, đảm bảo an toàn. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn phòng chống cháy nổ, như: Không chặt cây gãy, đổ vào đường dây, thiết bị lưới điện và trạm điện; không lạm dụng cột điện, trạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh khác để tránh sự nguy hiểm nếu có sự cố.

Điện lực Quan Hóa góp phần vào thành công chung của giải.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam - Pù Luông lần thứ VI - năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Điện lực Quan Hóa với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng đã đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục. Sự kiện thể thao kết hợp du lịch mang tầm quốc tế này cũng là dịp để quảng bá những hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp của đất và người Thanh Hóa nói chung, những giá trị của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nói riêng, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng tại huyện Quan Hóa phát triển.

Hoàng Nam (Điện lực Quan Hóa)