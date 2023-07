Các VĐV Thanh Hóa giành thành tích cao tại Giải bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2023

Với việc giành được 5 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ và phá 1 kỷ lục quốc gia, 3 kỷ lục lứa tuổi các VĐV, đội tuyển bơi Thanh Hóa đã giành thành tích xuất sắc tại Giải bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2023.

Các VĐV Phạm Thị Vân (bên trái) và Hoàng Thị Trang (bên phải) thi đấu xuất sắc tại giải năm nay.

Giải bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2023 tổ chức tại TP Đà Nẵng từ ngày 3 đến 8-7 có sự tham gia của gần 300 VĐV đến từ 35 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở các nội dung của bộ môn bơi dành cho nam và nữ. Giải có tổng số 128 bộ huy chương.

Đội tuyển bơi Thanh Hóa tham giải với 13 VĐV, trong đó đáng chú ý là 2 kình ngư chủ lực Phạm Thị Vân, Hoàng Thị Trang và các VĐV trẻ kế cận. Các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 5 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ.

Xuất sắc nhất phải kể đến VĐV Phạm Thị Vân khi tuyển thủ quốc gia này đã giành được 4 HCV, 3 HCB. Trong đó, 4 HCV mà kình ngư tài năng này giành được ở các nội dung 50m bơi bướm, 50m bơi tự do, 100m bơi tự do, 100m bơi bướm. Phạm Thị Vân phá 1 kỷ lục quốc gia ở nội dung nội dung 50m bơi bớm và 2 kỷ lục lứa tuổi 16-18 ở các nội dung 50m bơi tự do và 50m bơi bớm).

Trong khi đó, VĐV Hoàng Thị Trang giành được 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ và phá 1 kỷ lục lứa tuổi. Trong đó, HCV ở nội dung 200m bơi ngửa và phá 1 kỷ lục lứa tuổi trên 18. Đây được xem là sự trở lại rất ấn tượng của Hoàng Thị Trang ở giải năm nay.

Đoàn Thanh Hóa xếp thứ 6 toàn đoàn tại giải đấu năm nay

Mạnh Cường