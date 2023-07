Mason Mount: Từ “con cưng” của “bố Lampard” đến “Quỷ đỏ” mới ở khu trung tuyến

Cũng giống như Sandro Tonali, Mason Mount cũng từng được xem là tương lai của sân Stamford Bridge, nhưng rút cục, số phận lại đẩy một trong những sản phẩm tốt nhất của lò Cobham trong vòng hơn 10 năm trở lại đây rời khỏi đội bóng tuổi thơ của anh.

Cậu con cưng của mọi nhà

“Nói về Mount thì có mà mất cả tuần. Thằng bé khiêm tốn và tài năng lắm. Nó có thể thi đấu tốt dù là ở sân tập hay ở Pride Park”.

Mel Morris, ông chủ cũ của Derby County không hề tiếc lời khi khen ngợi Mason Mount với trang tin The Athletic khi chàng trai 19 tuổi này chuyển đến sân Pride Park ở mùa giải 2018-2019, mùa giải có thể được xem là bản lề cho hành trình kỳ diệu của anh ở sân chơi Ngoại hạng Anh.

Khi nhìn vào cách hành xử của Mason Mount, người ta chỉ có thể nói rằng anh là một “cậu trai ngoan” theo đúng nghĩa của Ibrahimovic khi nói về tập thể Barcelona dưới thời HLV Pep Guardiola. Thậm chí, một nguồn tin thân cận với Chelsea của The Athletic còn khẳng định rằng tiền vệ trung tâm người Anh chính là “con người chân thành và đáng mến nhất thế giới bóng đá”.

Mel Morris, cựu chủ tịch của Derby County. Nguồn: Sky Sports.

Như để dẫn chứng cho sự tốt tính của Mount, trang tin The Athletic đã nêu ra hai ví dụ: khi Mason Mount tròn 20 tuổi, thay vì để người ta tặng quà hay bánh sinh nhật cho mình, chàng tiền vệ trẻ người Anh quyết định tự mua bánh sinh nhật để chiêu đãi đội ngũ truyền thông của Derby County, sau đó cùng ngồi xuống tâm tình với họ trong suốt bữa tiệc đó.

Một ví dụ khác cũng được The Athletic nêu ra đó là khi các cầu thủ khác của Derby County thực hiện các buổi ghi hình cho truyền thông, Mount thường xuyên trêu đùa họ ở phía sau tấm rèm che cửa sổ, khiến các đồng đội của anh không thể tập trung vào cuộc phỏng vấn vì những tràng cười.

Bộc lộ tài năng từ rất sớm, vì vậy, Mason Mount đã nhanh chóng được theo đuổi bởi các CLB ở Championship cũng như các CLB tầm trung ở Premier League khi anh mới chỉ 19 tuổi. Tuy nhiên, The Rams (Bầy cừu, biệt danh của Derby County-ND) mới là đội bóng dẫn đầu ở cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ người Anh. Yếu tố then chốt giúp họ làm được điều này không ai khác chính là Frank Lampard, cựu huyền thoại của Chelsea và là HLV của Derby County khi đó.

“Frank đã trao đổi khá nhiều với chúng tôi, bản thân chúng tôi cũng chia sẻ với cậu ấy rằng Mason Mount thực sự là một cầu thủ có tài”, Morris chia sẻ. “Trời ạ, nếu chúng tôi có được một cầu thủ như thế trong đội thì tuyệt quá. Và thế là chúng tôi được toại nguyện. Thằng bé thật tuyệt vời, thực sự tuyệt vời ấy!”.

Chứng kiến những thành công mà Mason Mount đạt được ở mùa giải 2020-2021, thời điểm cuộc phỏng vấn với The Athletic được thực hiện, cựu chủ tịch của Derby County, Mel Morris, chia sẻ với một niềm vui sướng: “Chúng tôi luôn nghĩ CLB này chính là bước đệm lớn nhất của thằng bé. Thực sự tự hào khi thấy nó thi đấu tốt như thế nào. Bàn thắng đáng nhớ nhất của nó với cá nhân tôi đó là bàn thắng nó ghi trong trận bán kết lượt về ở giai đoạn play-off thăng hạng. Cái cách nó giữ thăng bằng rồi sau đó thực hiện một đường phất bóng qua đầu đối phương thực sự tuyệt vời. Không những vậy, thằng bé còn thực hiện thành công những pha chạy chỗ tuyệt vời thẳng vào vòng cấm từ khu vực tiền vệ. Chứng khiến nó thi đấu, bạn có thể thấy ngay nó sẽ là cầu thủ đẳng cấp thế giới trong tương lai”.

Dù không đạt được bất cứ danh hiệu nào trong suốt 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea, nhưng Frank Lampard vẫn có thể tự hào khi “khai phá” ra một “báu vật” ở hàng tiền vệ mang tên Mason Mount. Nguồn: Sky Sports.

Đồng quan điểm với Mel Morris, một nguồn tin giấu tên thân cận với Mason Mount cũng khẳng định: “Thằng bé rất sáng dạ nếu so với các cầu thủ cùng trang lứa. Nó cũng rất đáng tin cậy và nhạy bén. Nó tạo được ảnh hưởng lên toàn đội kể từ khi còn trẻ. Tôi nghĩ thằng bé cũng thấy rõ điều đó”.

Thời còn thi đấu cho Chelsea, Mason Mount luôn bị coi là “con trai cưng” của Frank Lampard, một phần vì anh luôn là cái tên được đá chính đầu tiên trong đội hình Chelsea dù có đôi lúc, Mason Mount thi đấu dưới sức mình, khiến CĐV Chelsea nhiều lúc phải ngán ngẩm với tiền vệ trung tâm người Anh. Tuy nhiên, đến khi HLV Thomas Tuchel chuyển đến Chelsea, ông đã chính thức “minh oan” cho Frank Lampard bằng việc... tiếp tục sử dụng Mason Mount nhiều y hệt Lampard vậy.

Khi được đặt câu hỏi về việc vì sao ông luôn tin tưởng Mason Mount bất chấp phong độ có phần giảm sút của cầu thủ người Anh ở giai đoạn cuối mùa giải 2020-2021, HLV người Đức chia sẻ: “Mount là một cầu thủ toàn diện, một cầu thủ có tâm lý, thể hình và cá tính tốt. Cậu ta luôn điềm tĩnh và là một cậu”trai tốt“đúng nghĩa. Cậu ta luôn tới Cobham để học những điều mới và những trải nghiệm mới. Thực sự vui khi có cậu ta trong đội hình, ở bên cậu ta, hướng dẫn cậu và ủng hộ cậu ta. Thực sự tuyệt vời khi cậu ta không để những lời khen chê, bàn tán ảnh hưởng lên mình. Có thể nói, đây là mặt quan trọng nhất. Cậu ta cũng thể hiện rất rõ đam mê của mình với trái bóng tròn và luôn cố gắng hết mình qua từng trận đấu. Với tôi, đây chính là điểm đáng trân trọng nhất ở Mason Mount.”

Mason Mount cầm trong tay danh hiệu Champions League, danh hiệu cao quý nhất mà anh từng giành được trong màu áo The Blues. Nguồn: We Ain"t Got No History.

Có thể nói, ở mùa tới, Man United sẽ có được một trong những bản hợp đồng tuyệt vời nhất mà họ từng đem về từ sân Stamford Bridge trong vòng 9 năm trở lại đây, tức thời điểm họ đem Juan Mata về từ sân Stamford Bridge ở kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải 2013-2014. Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi cần được đặt ra, đó là: ở mùa giải tới, Mason Mount sẽ đem lại những gì cho nửa đỏ thành Manchester ?

Những điều mà Mason Mount sẽ đem lại cho Man United ở mùa tới

Điều đầu tiên chúng ta có thể thấy qua những thông số mà trang OptaJoe thống kê trong vòng hai mùa giải 2020-2021 và 2021-2022, những mùa giải có thể được xem là tuyệt vời nhất của tiền vệ người Anh, đó là Mason Mount rất sắc bén ở các đường chuyền của mình. Cụ thể, theo OptaJoe, Mount liên tiếp đứng thứ 5 về số cơ hội tạo ra ở hai mùa giải đó với tổng cộng 145 cơ hội, chỉ đứng sau Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Trent Alexander-Arnold và Son Heung Min. Tiếp theo, anh chỉ đứng thứ 8 ở tổng số lần kiến tạo với 15 pha kiến tạo, nhưng lại đứng thứ 5 ở số lần kiến tạo kỳ vọng với 13,8 đường kiến tạo kỳ vọng.

Điều thứ hai mà Man United có thể nhận được từ Mason Mount, đó là sự chủ dộng ở các pha pressing tầm cao. Cụ thể, theo trang OptaJoe, trong vòng hai mùa giải trở lại đây, Mason Mount đã giúp Chelsea hạn chế số đường chuyền trung bình trong một pha phòng ngự với chỉ 10,2 pha, thấp thứ hai ở Premier League. Ngoài ra, nhờ Mason Mount mà Chelsea đứng thứ 21 ở khả năng thu hồi bóng từ khu vực tấn công với 40 lần, con số này cũng giúp Mason Mount xếp trên bất cứ cầu thủ nào ở Chelsea với khoảng cách 10 lần. Nguyên nhân nằm ở chỗ Chelsea trong vòng hai mùa giải gần đây luôn chú trọng vào việc đưa bóng lên tuyến trên và nhanh chóng giành bóng ở khu vực tiền vệ thay vì tranh cướp bóng ở phần sân đối phương.

Điều cuối cùng mà Mason Mount có thể đem đến cho Man United, đó là một cầu thủ có được sự cân bằng ở cả mặt kiến tạo lẫn ghi bàn, một “của hiếm” với Premier League thời điểm hiện tại. Cụ thể, theo một thống kê của OptaJoe, trong số các cầu thủ đạt được tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng và đường kiến tạo kỳ vọng cao nhất ở Ngoại hạng Anh trong vòng hai mùa giải gần đây, có đến 7 cầu thủ làm được cả hai điều này tới hơn 0,2 lần, đó là De Bruyne, Bruno Fernandes, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Jack Grealish, Raphinha và Mount. Nói cách khác, theo OptaJoe, Mount cùng 6 cầu thủ còn lại chính là những chân ghi bàn và chân kiến tạo bền bỉ nhất ở cả hai mùa giải đó.

Thống kê về tỷ lệ ghi bàn và kiến tạo kỳ vọng của các cầu thủ Premier League mùa này nếu không tính penalty. Nguồn: Opta Analyst.

Tựu chung lại, với Mason Mount, Man United sẽ có được một tiền vệ công với lối đá đa dạng, một cầu thủ có thể thi đấu ở rất nhiều vị trí khác nhau trong sơ đồ 4-3-3 thường thấy của HLV Erik Ten Hag, một cầu thủ có khả năng trở thành “ngòi nổ” hiệu quả hơn cả Christian Eriksen ở khu vực 1/3 cuối sân. Nhưng trên hết, đó là một chàng trai dễ mến với nụ cười tỏa nắng có thể “đốn tim” bất cứ fan nữ nào của Man United.

KDNX