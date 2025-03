The gió R iverside căn hộ cao cấp ven sông , làn gió mới cho khu Đ ông TP.HCM

Ngày 11/3, Tập đoàn Bất động sản An Gia tổ chức sự kiện hoành tráng mang tên "Ngày của Gió", chính thức giới thiệu dự án The Gió Riverside với quy mô 3.000 căn hộ ven sông. Sự kiện diễn ra tại TP.HCM, thu hút hơn 30 đại lý phân phối, hàng loạt sàn giao dịch bất động sản cùng hơn 2.500 chuyên viên tư vấn.

Theo đại diện An Gia, sự kiện quy tụ hàng nghìn khách mời, chuyên viên kinh doanh không chỉ khẳng định sức hút của The Gió Riverside mà còn phản ánh sự quan tâm lớn từ thị trường đến dự án chiến lược của An Gia tại khu Đông TP.HCM.

Thiết kế hiện đại, định hình phong cách sống cho giới trẻ

Nằm trên quỹ đất rộng 2,9 ha, The Gió Riverside bao gồm hai tòa tháp cao 40 tầng, tọa lạc bên ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc. Vị trí đắc địa này không chỉ mang đến môi trường sống trong lành mà còn tạo ra tầm nhìn sông nước khoáng đạt, thư thái.

Điểm nhấn của dự án là hệ thống tiện ích cao cấp được “may đo” theo nhu cầu của người trẻ hiện đại. The Gió Riverside phát triển theo mô hình “Live - Work - Learn - Play”, giúp cư dân cân bằng cuộc sống giữa công việc, học tập, giải trí và nghỉ ngơi.

Nổi bật trong số đó là cụm hồ bơi vô cực trên tầng 40: Sunrise Infinity Pool dành cho những ai yêu thích bình minh và Sunset Infinity Pool mang đến trải nghiệm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp từ độ cao 140m. Ngoài ra, dự án còn tích hợp hàng loạt tiện ích cao cấp như phòng tập golf giả lập, khu vui chơi nước trẻ em rộng 500m2, vườn thiền trên không, khu tập golf putting trên cao và phòng karaoke hiện đại.

Theo lãnh đạo An Gia, The Gió Riverside không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là biểu tượng phong cách sống mới dành cho thế hệ trẻ tại khu Đông TP.HCM. Dự án mang đến không gian sống chất lượng, dịch vụ tiện ích đẳng cấp, và đặc biệt là tính pháp lý hoàn chỉnh - yếu tố quan trọng tạo nên giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Lợi thế hạ tầng - trợ lực tăng giá trị bất động sản

The Gió Riverside sở hữu vị trí chiến lược khi nằm ngay tâm điểm kết nối giữa Xa lộ Hà Nội và đường Vành Đai 3, gần nút giao Tân Vạn - điểm giao thông quan trọng bậc nhất giúp kết nối TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Bên cạnh đó, dự án còn tiếp giáp 6 tuyến giao thông huyết mạch, bao gồm Xa lộ Hà Nội (Võ Nguyên Giáp), tuyến Metro số 1, đường Vành Đai 3, các tuyến ĐT 743A và đường Nguyễn Xiển. Trong đó, tuyến Metro số 1 và Vành Đai 3 khi đi vào hoạt động sẽ tối ưu khả năng di chuyển giữa TP.HCM và các khu vực lân cận, thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực này.

Nút giao Tân Vạn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải áp lực giao thông, giúp kết nối nhanh chóng giữa các đô thị vệ tinh như Dĩ An, Biên Hòa với trung tâm TP.HCM. Khi hoàn thiện, tuyến đường này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Cư dân The Gió Riverside sẽ hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông hiện đại, dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM qua Xa lộ Hà Nội, tiếp cận cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cũng như đến Sân bay Quốc tế Long Thành qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ngoài ra, sự hiện diện của bến xe Miền Đông mới, khu Công nghệ cao, Aeon Mall Biên Hòa, và làng Đại học Thủ Đức càng gia tăng tiện ích và giá trị sống cho cư dân.

The Gió Riverside - biểu tượng mới của khu Đông TP.HCM

Với sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, hệ thống tiện ích vượt trội, vị trí chiến lược cùng sự đồng bộ của hạ tầng khu vực, The Gió Riverside không chỉ mang đến không gian sống lý tưởng mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. Đây được xem là “làn gió mới” định hình chuẩn mực sống đẳng cấp cho thế hệ trẻ tại khu Đông TP.HCM, hứa hẹn trở thành một biểu tượng bất động sản đáng chú ý trong thời gian tới.

Thông tin liên hệ: Tập đoàn Bất động sản An Gia

- Website: https://thegioriversiden.com/

- Hotline: 094.123.5578

DH