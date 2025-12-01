Thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình phục vụ công tác quản lý đất đai

Sáng 01/12, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2025 để nghe và cho ý kiến vào một số tờ trình phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; các sở, ngành chức năng; các ban của HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nội dung này do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo và trực tiếp báo cáo tại phiên họp.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa làm căn cứ áp dụng cho các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 109, khoản 3 Điều 111 và khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Bảng giá đất được xây dựng trên quan điểm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; tuân thủ theo trình tự, thủ tục xây dựng, các quy định đã được ban hành; bảo đảm các nguyên tắc theo quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật Đất đai năm 2024, như: Phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường; tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất; bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; bảo đảm tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất và cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giá đất; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Qua nghiên cứu nội dung tờ trình cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp, kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Bảng giá đất đóng vai trò quan trọng, là một trong những tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo. Vì vậy, việc xây dựng Bảng giá đất phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sát với tình hình thực tế của tỉnh, đáp ứng tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất với nội dung tờ trình và đánh giá cao các sở, ngành, đơn vị liên quan, Hội đồng thẩm định giá đã tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện tờ trình theo yêu cầu để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mục đích của việc xây dựng nghị quyết nhằm quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ các hoạt động bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết được xây dựng với quan điểm quy định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức và nội dung hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ đất trồng lúa theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ trên cơ sở điều kiện thực tế và kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2024.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật và bảo đảm tính khả thi cao khi nghị quyết được ban hành.

