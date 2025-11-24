Thảo luận, cho ý kiến vào một số tờ trình, kế hoạch, phương án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 24/11, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2025 để nghe và cho ý kiến vào một số tờ trình, kế hoạch, phương án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2026; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 177/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 ngân sách cấp huyện; Tờ trình về việc công bố địa bàn ưu đãi đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 4 nội dung này đều do Sở Tài chính chuẩn bị, soạn thảo và trực tiếp báo cáo tại phiên họp.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ báo cáo các tờ trình tại phiên họp.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ, việc ban hành các Nghị quyết trên là cơ sở quan trọng để thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy định của Luật ngân sách Nhà nước và pháp luật có liên quan; làm căn cứ để xây dựng và quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Trên cơ sở nội dung các tờ trình cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất và giao Sở Tài chính hoàn thiện các tờ trình theo yêu cầu để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Riêng Tờ trình về việc công bố địa bàn ưu đãi đầu tư tỉnh Thanh Hóa, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định rõ những địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn để đưa vào danh sách địa bàn ưu đãi đầu tư. Nhiệm vụ này phải được thực hiện trên căn cứ pháp lý cụ thể, bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch, khách quan, phù hợp với thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua danh mục hồ, ao, đầm nội tỉnh không được san lấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định quy trình, điều kiện và mức hỗ trợ người dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển theo Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 7, năm 2025 và chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện các công trình, dự án theo phân quyền, phân cấp trên địa bàn tỉnh năm 2025... Những nội dung này do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo và trực triếp báo cáo tại phiên họp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến báo cáo các nội dung do sở chủ trì soạn thảo tại phiên họp.

Kết luận liên quan các vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất với những nội dung được đưa ra trong các tờ trình; đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện các tờ trình theo quy định để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo nội dung Tờ trình tại phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu cũng đã thảo luận cho ý kiến về việc đề nghị ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030; đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo các tờ trình cũng như các ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao Sở Y tế - đơn vị chủ trì soạn thảo Tờ trình tiếp tục nghiên cứu để xây dựng các chính sách mang tính tổng thể, phù hợp với yêu cầu phát triển toàn diện, đồng bộ ngành y tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Liên quan đến việc ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất nội dung được Công an tỉnh chuẩn bị theo tờ trình.

Quyền Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp báo cáo các nội dung do đơn vị soạn thảo tại phiên họp.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2028; Phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp; Phương án sắp xếp các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tờ trình về việc đề nghị ban hành ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và một số nội dung quan trọng khác.

