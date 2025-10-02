Thành phố Hải Phòng ủng hộ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả bão số 10

Sáng 2/10, tại Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác của TP Hải Phòng do đồng chí Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm và hỗ trợ đồng bào tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Các đồng chí lãnh đạo 2 địa phương dự buổi trao hỗ trợ.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu tiếp và làm việc với đoàn công tác của TP Hải Phòng.

Các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan tiếp và đón nhận kinh phí ủng hộ của TP Hải Phòng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng Phạm Văn Lập cùng đoàn công tác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu chia sẻ, động viên tỉnh Thanh Hóa trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa báo cáo về tình hình mưa lũ do bão số 10 gây ra và công tác khắc phục hậu quả của tỉnh trong những ngày vừa qua, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng Phạm Văn Lập bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã gánh chịu hậu quả nặng nề do bão số 10 gây ra. Đồng thời, đồng chí bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng Phạm Văn Lập mong rằng sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng sẽ góp phần chung tay với người dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục khó khăn do bão lũ gây ra. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, TP Hải Phòng sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương trong việc chung tay khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng Phạm Văn Lập trao biển tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa bão.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng, đồng chí Phạm Văn Lập đã trao số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa để khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra những ngày qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh phát biểu cảm ơn đoàn công tác của TP Hải Phòng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng đối với tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời khẳng định: Đây là những tình cảm hết sức quý báu, nghĩa cử cao đẹp. Sự động viên, hỗ trợ kịp thời của TP Hải Phòng là động lực to lớn để Thanh Hóa sớm khắc phục những thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cũng đã thông tin tới đoàn công tác của TP Hải Phòng về những thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, ngập lụt, sạt lở sau bão gây ra đối với đời sống, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn. Hiện tỉnh Thanh Hóa đang huy động các lực lượng và ngành chức năng, chính quyền các xã, phường tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra để ổn định đời sống Nhân dân và tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quá trình đó, đồng chí tin tưởng và mong muốn mối quan hệ giữa Thanh Hóa - Hải Phòng sẽ ngày càng bền chặt, góp phần đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương để cùng phát triển nhanh và bền vững.

Lê Hợi