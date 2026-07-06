Thanh Hóa xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”

Chiều 6/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về xây dựng, áp dụng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (OKR/KPI) để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận định hướng xây dựng phần mềm Bộ chỉ số đánh giá phù hợp với đặc thù hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, khả thi và dễ triển khai.

Trong đó, nội dung trọng tâm gồm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo vị trí việc làm; xác định các chỉ số đo lường hiệu quả công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân; bảo đảm khả năng tích hợp, liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Việc xây dựng, triển khai nền tảng quản trị nhiệm vụ và đánh giá cán bộ theo phương pháp OKR/KPI có thể xem là “chìa khóa vàng” để chuyển đổi phương thức lãnh đạo, điều hành từ “quản lý hành chính” sang “quản trị hiện đại”; từ chú trọng “quy trình” sang “kết quả”; từ điều hành dựa trên “kinh nghiệm” sang “dữ liệu và chuyển đổi số toàn diện”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu hệ thống OKR/KPI được xây dựng trên nền tảng dữ liệu số và quy trình thống nhất, để chuyển mục tiêu lớn thành chuỗi công việc cụ thể. Thực hiện cụ thể hóa mục tiêu thành từng nhiệm vụ, gắn với người thực hiện, chịu trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm, minh chứng và chỉ số đo lường.

Đặc biệt, bộ chỉ số KPI cấp xã, phường phải gắn với việc giải quyết các “điểm nghẽn” trong thực hiện mục tiêu phát triển của địa phương, làm cơ sở để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện giải pháp để khi vận hành trên nền tảng số, mỗi cán bộ được giao mục tiêu rõ ràng, có chỉ số đo lường cụ thể, thời hạn thực hiện xác định và được theo dõi tiến độ thường xuyên.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và áp dụng Bộ chỉ số đánh giá phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Quốc Hương