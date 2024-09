Thanh Hóa đứng đầu cả nước về số lượng thí sinh đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc

Theo thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, các phòng chuyên môn trực thuộc Sở đã phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc cho 10.497 người lao động (trong đó, ngành sản xuất chế tạo là 8.554 lao động, ngư nghiệp là 1.082 lao động, nông nghiệp 799 lao động, xây dựng 62 lao động), qua đó đưa tỉnh Thanh Hóa là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng thí sinh đăng ký dự thi (xếp thứ 2 là tỉnh Nghệ An với 6.261 lao động đăng ký dự thi).

Bên cạnh đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức, hướng dẫn cho 4.482 lao động (trong đó: Ngành ngư nghiệp 736 lao động, nông nghiệp 330 lao động, sản xuất chế tạo và xây dựng 3.416 lao động) trên địa bàn tỉnh hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Đặc biệt, phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước, Trường Đại Học Hồng Đức và Công an tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo an toàn - an ninh trật tự để tổ chức thành công kỳ thi tiếng Hàn cho 6.720 lao động (trong đó, có 5.478 lao động tại Thanh Hóa và 1.242 lao động đến từ Ninh Bình) đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa).

Trần Hằng