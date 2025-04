Thanh Hóa đoạt giải Nhì toàn đoàn Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực III

Với tinh thần quyết tâm cao, đoàn Công an tỉnh Thanh Hóa đã đoạt giải Nhì toàn đoàn và một tấm vé tham dự Vòng chung kết Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc tại thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng thứ 2 - Khu vực III.

Ngày 4/4, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng thứ 2 - Khu vực III.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX năm 2025 do Bộ Công an tổ chức. Tham gia hội thi có 13 đội, đến từ công an các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP Đà Nẵng và TP Huế.

Các đội thi tranh tài gồm cả lý thuyết và thực hành ở 3 nội dung: Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bơi cứu nạn, cứu hộ; chạy tiếp sức 4x100m chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

VĐV tranh tài tại hội thi.

Với tinh thần quyết tâm cao, các VĐV đến từ đoàn Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi đấu hết mình và đạt thành tích cao tại hội thi với giải Nhì toàn đoàn. Giải Nhất thuộc về đoàn Công an tỉnh Nghệ An. Giải toàn đoàn còn lại thuộc về Công an tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, Công an tỉnh Thanh Hóa còn giành giải Nhất nội dung bơi cứu nạn, cứu hộ; giải Nhì nội dung chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; giải Ba nội dung chạy tiếp sức 4x100m chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội đạt thành tích tại Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng thứ 2 - Khu vực III.

Với kết quả này, Công an tỉnh Thanh Hóa là một trong 3 đơn vị của Khu vực Duyên hải miền Trung được tham gia Vòng chung kết hội thi được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là hoạt động thiết thực, không chỉ nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, mà còn tạo nơi giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa công an các tỉnh, thành phố trong cả nước...

Tin liên quan: Hạnh phúc vì được phục vụ Nhân dân Tận tụy trong công việc, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, Thượng úy Cao Hữu Phúc, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã đạt nhiều thành tích trong công tác, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an Nhân dân.

Quy định mới về phòng cháy đối với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Luật số 55/2024/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025. Tại luật này đã bổ sung các quy định mới, cụ thể về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho một số đối tượng nhà, công trình mà Luật hiện hành chưa điều chỉnh, nhất là điều kiện an toàn PCCC đối với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Đức Hường