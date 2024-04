Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

Sáng 18/3, Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện thu NSNN Quý I; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN Quý II, năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2024 được Trung ương và HĐND tỉnh giao là 35.567 tỷ đồng. Ước thực hiện tháng 3 đạt 3.654 tỷ đồng; lũy kế Quý I đạt 13.356 tỷ đồng, bằng 37,6% so với dự toán và tăng 31,5% so với cùng kỳ.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ngô Đình Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, dự toán thu nội địa Trung ương và HĐND tỉnh giao 22.017 tỷ đồng; ước thực hiện tháng 3 đạt 2.245 tỷ đồng; lũy kế Quý I đạt 8.656 tỷ đồng, bằng 39,3% so với dự toán và tăng 46% so với cùng kỳ. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu Trung ương và HĐND tỉnh giao là 13.550 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 3 là 1.409 tỷ đồng; lũy kế Quý I đạt 4.700 tỷ đồng, bằng 34,7% dự toán và tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Được biết, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu là nguồn thu dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (chiếm khoảng 85% tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu).

Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá Lê Xuân Huế phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá của đại diện các sở, ngành chức năng tại hội nghị, kết quả thu NSNN những tháng đầu năm 2024 có nhiều khởi sắc, kết quả thu nội địa và từ hoạt động xuất nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên khó khăn, thách thức đặt ra cho nhiệm vụ này trong cả năm 2024 là không hề nhỏ trước tình hình kinh tế thế giới được dự đoán vẫn biến động khó lường. Trên địa bàn tỉnh cơ cấu nguồn thu từ hàng hóa xuất, nhập khẩu chưa đa dạng; số doanh nghiệp mới đăng ký hầu hết là doanh nghiệp có quy mô nhỏ nên đóng góp cho ngân sách chưa đáng kể...

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN còn lại theo dự toán là 22.211 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 13.361 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 8.850 tỷ đồng, các cấp, các ngành cần tiếp tục nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của hoạt động NSNN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong hoạt động này thời gian qua. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã chủ động, linh hoạt thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được kết quả đáng ghi nhận trong công tác thu NSNN trong những tháng đầu năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh nhấn mạnh những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể tới từng ngành thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao các ngành, các cấp cần tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư nhằm tạo động lực cho việc tăng thu ngân sách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi lưu ý cơ quan thuế cần chủ động phân tích kết quả, nguyên nhân tác động đến thu NSNN đối với từng lĩnh vực, sắc thuế, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất, để kịp thời đề ra các giải pháp chỉ đạo thu NSNN.

Cục Hải quan tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu như tăng cường thu thập thông tin, xác định rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện kiểm tra đột xuất đối với những mặt hàng và doanh nghiệp có khả năng rủi ro cao về thuế... bảo đảm thu đúng, thu đủ góp phần tăng thu NSNN trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, chi NSNN, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch thu NSNN được giao trong năm 2024.

Phong Sắc