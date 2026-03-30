Tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch, giữ vững đà tăng trưởng trong quý II/2026

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2026; đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành chủ động nhận diện khó khăn, có giải pháp ứng phó kịp thời, quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng trong quý II/2026.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Sáng 30/3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2026 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng

Quý I năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, với tinh thần “làm việc sớm, vào việc ngay”, “biến áp lực thành động lực, biến khó khăn thành cơ hội bứt phá”, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều điểm sáng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó nổi bật là: dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và nghĩa tình; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công, bảo đảm dân chủ, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026.

Các ngành, lĩnh vực kinh tế chuyển biến tích cực, trong đó, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, an ninh rừng được bảo đảm; các địa phương đã tổ chức thành công lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình sản phẩm OCOP được quan tâm chỉ đạo; trong quý I, có thêm 1 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM; 32 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 17 sản phẩm OCOP.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại phiên họp.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các cơ sở công nghiệp thi đua sản xuất sôi nổi ngay từ đầu năm; trong quý I, nhiều ngành hàng như dệt may, da giày, thức ăn chăn nuôi... có đơn hàng sản xuất ổn định; đưa vào hoạt động một số nhà máy lớn như: Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu Ngọc Lặc; Nhà máy giày Thạch Định; Nhà máy giày Bá Thước; Nhà máy giày Kim Doanh; Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em... Đồng thời, khởi công dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa, giai đoạn 1, tạo động lực cho tăng trưởng. Qua thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý 1/2026 tăng 12,8%.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại phiên họp.

Trong quý I/2026, hầu hết các ngành dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ, như: doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 16,6%, doanh thu vận tải tăng 15,5%, tổng thu du lịch tăng 7,1%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I đạt 30.780 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ, bằng 18,3% kế hoạch; đã thu hút được 29 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó 4 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư khoảng 9.410 tỷ đồng và 84,8 triệu USD, so với cùng kỳ, tăng 57,1% về số dự án và gấp 10,8 lần về tổng số vốn đầu tư. Cũng trong quý I, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 63,3%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế phát biểu tại phiên họp.

Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ học sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 đạt 95,6%, cao nhất từ trước đến nay và xếp trong nhóm đầu cả nước; an sinh xã hội được chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Theo báo cáo tại phiên họp cũng như đánh giá từ thực tiễn cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế trên một số lĩnh vực.

Đơn cử như tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn của các xã, phường còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ; một số chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân rất thấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Việc xác định giá đất làm căn cứ tính, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án đầu tư có sử dụng đất còn chậm; tiến độ đầu tư các dự án xử lý rác thải chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng thiếu giáo viên dần được cải thiện, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các doanh nghiệp chưa có dấu hiệu giảm...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn cường phát biểu tại phiên họp.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém được ngành chức năng chỉ rõ, đó là tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là xung đột quân sự tại Trung Đông ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Công tác dự báo, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị chưa thực sự chủ động, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh. Một số chủ đầu tư thiếu chủ động, linh hoạt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; một số nhà đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn thiếu tích cực, chưa thực hiện theo cam kết trong hồ sơ dự thầu, chủ trương đầu tư. Việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển có lúc, có nơi, đơn vị, người dân chưa quan tâm đúng mức; việc theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, thực hiện các chính sách lao động, tiền lương tại một số doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động chưa thực hiện nghiêm túc...

Tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh điểm lại một số kết quả nổi bật đạt được trên các lĩnh vực cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời nêu rõ: Trong quý II/2026 dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Do vậy, các cấp, các ngành cần xác định rõ, tìm các giải pháp ứng phó phù hợp để triển khai thực hiện bảo đảm kinh tế - xã hội phát triển ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong báo cáo; đồng thời yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm tiến độ, đúng quy định pháp luật và sát với yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó khẩn trương thực hiện quy hoạch đô thị, nông thôn đối với các xã, phường; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư; triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị ngành chức năng xây dựng lộ trình hoàn thành dứt điểm việc xác định giá đất cụ thể của các dự án, trong đó có các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị..., sớm đưa dự án vào vận hành, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng tiếp tục rà soát nguồn cung vật liệu xây dựng; thúc đẩy hoạt động giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tập trung đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án vừa được trao quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Các ngành, đơn vị chức năng đẩy mạnh việc cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành lên Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung”; đồng thời tổ chức vận hành hiệu quả Trung tâm theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua một số đề án các thuộc lĩnh như y tế, giáo dục, du lịch... để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; rà soát các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh để chủ động thực hiện khi có tình huống phát sinh...

Phong Sắc